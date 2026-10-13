Nhân viên văn phòng lương 19 triệu, chi 9 triệu "lột xác" phòng ngủ

Lý Minh Hạo, một nam nhiên viên văn phòng sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), đang thu hút sự chú ý trên Xiaohongshu nhờ những chia sẻ về cách cải tạo phòng ngủ với chi phí tiết kiệm.

Lý MInh Hạo trong phòng ngủ đã decor của mình

Với mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (gần 19 triệu đồng), anh lựa chọn tự tay sắm sửa, trang trí căn phòng thuê thay vì chi một khoản tiền lớn cho nội thất đắt đỏ.

Chi gần nửa tháng lương để “lột xác” phòng ngủ

Lý Minh Hạo đang thuê nhà tại Quảng Châu theo hình thức nhà ở ghép: nhiều người cùng thuê một căn nhà lớn, mỗi người có phòng ngủ riêng. Căn phòng của anh rộng khoảng 20 m², không quá lớn nhưng đủ để bố trí những món đồ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Căn phòng ngủ của nam nhân viên văn phòng này trước khi decor, mua thêm nội thất

Ban đầu, phòng ngủ khá đơn sơ, chỉ có một chiếc điều hòa và một chiếc giường, nên anh quyết định tự tay cải tạo, từng bước bổ sung nội thất và đồ trang trí phù hợp với sở thích cá nhân. Với tiêu chí thực tế, thoải mái và tiết kiệm, Lý Minh Hạo ưu tiên những vật dụng có thể sử dụng lâu dài, không phải biến căn phòng thành một không gian sang trọng, mà là tạo ra nơi ở phù hợp với nhu cầu và gu thẩm mỹ của chính mình.

Trong danh sách đồ dùng được chia sẻ, chiếc giường tatami với khung giường và nệm mua trực tiếp từ nhà máy có giá 400 NDT (khoảng 1,48 triệu đồng). Anh còn sắm thêm một tấm thảm màu nâu cà phê giá 200 NDT (khoảng 740.000 đồng), chiếc ghế lười hình sâu bướm giá 240 NDT (khoảng 888.000 đồng) để thư giãn sau giờ làm. Những món đồ còn lại cũng được lựa chọn theo hướng tiết kiệm. Chiếc đèn sàn ánh sáng ấm có giá 178 NDT (khoảng 659.000 đồng), kệ sách giá 108 NDT (khoảng 400.000 đồng) và tủ màu đen giá 248 NDT (khoảng 918.000 đồng).

Chỉ riêng 6 món đồ có công khai giá đã tiêu tốn 1.374 NDT (khoảng 5,08 triệu đồng). Ngoài ra, anh còn bổ sung những vật dụng trang trí và đồ dùng khác để hoàn thiện không gian. Trong một bài đăng, anh cho biết đã bỏ khoảng 2,400 NDT (khoảng 9 triệu đồng).

Các góc giường ngủ, sofa, bàn làm việc,... sau khi decor

Từ căn phòng đơn sơ đến không gian ở không muốn rời sau giờ tan ca

Sau khi được bổ sung nội thất, phòng ngủ của Lý Minh Hạo không chỉ có thêm đồ đạc mà còn mang đến cảm giác ấm áp hơn.

Tấm thảm màu nâu cà phê tạo điểm nhấn cho sàn nhà, chiếc đèn sàn với ánh sáng dịu nhẹ giúp không gian bớt lạnh lẽo, trong khi kệ sách và tủ đen khiến căn phòng trở nên gọn gàng, có tổ chức.

Chiếc ghế lười hình sâu bướm cũng là một trong những món đồ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc, anh có thể thu mình trên ghế, tận hưởng khoảng thời gian riêng thay vì chỉ sử dụng phòng ngủ để ngủ qua đêm.

Với Lý Minh Hạo, việc cải tạo không gian sống còn là cách để căn phòng phản ánh rõ hơn cá tính của chủ nhân. Anh chia sẻ rằng mỗi món đồ đều được lựa chọn kỹ càng, phần nào thể hiện gu thẩm mỹ và trạng thái cuộc sống của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Trong một chia sẻ khác, anh cho biết cảm thấy may mắn vì đã quyết định thay đổi không gian từ đầu, bởi điều đó giúp chất lượng cuộc sống sau giờ làm được cải thiện đáng kể. Căn phòng ngủ nhỏ dần trở thành “trạm tiếp năng lượng” của anh.

Không chỉ quan tâm đến việc trang trí, Lý Minh Hạo còn chia sẻ về những niềm vui rất đỗi bình thường khi sống một mình. Cuối tuần, anh thường dành phần lớn thời gian ở nhà, ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nấu vài món đơn giản, dọn dẹp bàn làm việc rồi thư giãn.

Không gian trong phòng mang lại cho nam nhân viên văn phòng này cảm giác thoải mái, thư giãn

Những lúc ở nhà, việc cuộn mình trên giường để lướt video, chơi game hay ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt và xem phim tài liệu cũng đủ khiến một ngày nghỉ trở nên dễ chịu. Khi ánh sáng chiếu lên bức tường trắng, căn phòng yên tĩnh và mọi thứ diễn ra theo nhịp độ riêng, anh có thể tạm gác lại những mệt mỏi bên ngoài.

Từ một căn phòng thuê đơn sơ đến không gian được chăm chút theo sở thích, câu chuyện của chàng trai cho thấy việc nâng cấp chất lượng sống không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản chi lớn. Đôi khi, chỉ cần lựa chọn đúng vài món đồ, tận dụng hợp lý diện tích và dành thời gian chăm chút nơi mình ở, một căn phòng bình thường cũng có thể trở thành tổ ấm mang dấu ấn riêng.

Nguồn Xiaohongshu.