Cụ ông 74 tuổi làm chao đảo showbiz Hàn Quốc

Sự kiện ra mắt toàn cầu mang tên WELCOME TO SOULITE tổ chức vào ngày 12/10 đã lập tức bùng nổ thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng. Bên cạnh sự chú ý dành cho dàn tân binh trẻ tuổi, cộng đồng mạng còn bàn tán sôi nổi về sự trở lại của nhà sản xuất huyền thoại Lee Soo Man sau thời gian vắng bóng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Bên cạnh sự chú ý dành cho dàn tân binh trẻ tuổi, cộng đồng mạng còn bàn tán sôi nổi về sự trở lại của nhà sản xuất huyền thoại Lee Soo Man

Xuất hiện trên sân khấu giới thiệu hai dự án mới A2O SOUL và A2O LITE, cựu chủ tịch SM Entertainment Lee Soo Man thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài phong độ cùng nguồn năng lượng dồi dào. Dù đã bước sang tuổi 74, ông vẫn giữ được phong thái rạng rỡ và sự nhanh nhẹn trong từng bước di chuyển.

Dù đã bước sang tuổi 74, ông vẫn giữ được phong thái rạng rỡ và sự nhanh nhẹn trong từng bước di chuyển

Nhiều bình luận khen ngợi Lee Soo Man trông như không hề già đi; ngoại hình hiện tại của ông như của một người ở độ tuổi năm mươi. Cư dân mạng cũng bình luận rằng Lee Soo Man duy trì được vẻ bề ngoài và năng lượng trẻ trung nhờ việc chăm sóc bản thân tốt cùng lối sống năng động, làm việc chăm chỉ.

Qua nhiều thập kỷ hoạt động, Lee Soo Man được coi là một trong những trụ cột và nhà sản xuất đặt nền móng cho ngành công nghiệp Kpop hiện đại. Khởi đầu sự nghiệp vào năm 1972 với vai trò ca sĩ và MC truyền hình, Lee Soo Man nhanh chóng gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong thập niên 1970 trước khi quyết định sang Mỹ du học ngành kỹ thuật máy tính vào năm 1981. Chính khoảng thời gian tiếp thu tư duy công nghệ kết hợp với sự quan sát mô hình giải trí phương Tây đã thôi thúc ông trở về quê nhà sáng lập SM Studio vào năm 1989, tiền thân của SM Entertainment. Dù gặp phải thất bại ban đầu với dự án hiphop của Hyun Jin-young, Lee Soo Man vẫn kiên trì xây dựng một hệ thống đào tạo thần tượng khép kín và chuyên nghiệp chưa từng có, từ khâu tuyển chọn, luyện tập đến định hình phong cách và quảng bá ra quốc tế.

Qua nhiều thập kỷ hoạt động, Lee Soo Man được coi là một trong những trụ cột và nhà sản xuất đặt nền móng cho ngành công nghiệp Kpop hiện đại

Ông trở về quê nhà sáng lập SM Studio vào năm 1989, tiền thân của SM Entertainment

Dưới sự dẫn dắt của ông tại SM Entertainment, những thế hệ nhóm nhạc huyền thoại, mở đường cho Kpop vươn tầm thế giới đã ra đời từ thế hệ đầu tiên như H.O.T., S.E.S., BoA đến các thế hệ tiếp nối như TVXQ, Girls' Generation, Super Junior, EXO, Red Velvet hay NCT, aespa. Cấu trúc âm nhạc và tư duy thẩm mỹ nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của ông đã trở thành bộ nhận diện cốt lõi cho SM Entertainment, giúp công ty vươn lên thành một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của ông tại SM Entertainment, những thế hệ nhóm nhạc huyền thoại, mở đường cho Kpop vươn tầm thế giới đã ra đời

Tuy nhiên, mối duyên giữa Lee Soo Man và SM Entertainment đã khép lại bằng một bước ngoặt đầy biến động vào đầu năm 2023. Sau những tranh chấp nội bộ gay gắt liên quan đến quyền sở hữu công ty giữa ban lãnh đạo SM, tập đoàn Kakao và tập đoàn HYBE, ông đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình cho HYBE và chính thức rời khỏi đế chế do mình gây dựng suốt hơn ba thập kỷ. Đi kèm với thương vụ rút lui này là điều khoản cấm ông tham gia các hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong thời hạn 3 năm.

Sau những tranh chấp nội bộ gay gắt liên quan đến quyền sở hữu công ty, Lee Soo Man đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình cho HYBE và chính thức rời khỏi đế chế do mình gây dựng suốt hơn ba thập kỷ

Lee Soo Man bị cấm tham gia các hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong thời hạn 3 năm

Sau khi các rào cản pháp lý chính thức hết hiệu lực vào năm 2026, Lee Soo Man đã đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng bằng việc thành lập A2O Entertainment. Lần trở lại này, ông không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công thức đào tạo truyền thống mà còn đi đầu trong việc tích hợp công nghệ mô phỏng hình ảnh 4D (4DGS) kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo AI nhằm tạo ra những nội dung âm nhạc tương tác thế hệ mới. Tâm điểm của đợt ra mắt lần này chính là A2O LITE, nhóm nhạc nữ tân binh gồm 9 thành viên do chính tay Lee Soo Man trực tiếp tuyển chọn và đào tạo. Sân khấu ra mắt với bài hát debut mang tên NEON lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các mạng xã hội.

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này chính là A2O LITE, nhóm nhạc nữ tân binh gồm 9 thành viên

Khán giả nhận xét bài hát gợi nhớ trực tiếp đến phong cách độc đáo của f(x) thời Electric Shock hay nét tươi trẻ đầy nội lực của BoA thời kỳ đầu. Nhiều cư dân mạng cho rằng bài hát dù không đi theo trào lưu âm nhạc thịnh hành hiện tại nhưng lại sở hữu chất lượng trình diễn cực kỳ cuốn hút và chuẩn mực. Sự chú ý cũng dành cho thành viên đảm nhận vị trí visual center của nhóm, người sở hữu gương mặt phảng phất nét đẹp đặc trưng của dàn idol nữ nhà SM thế hệ trước.

Sự chú ý cũng dành cho thành viên đảm nhận vị trí visual center của nhóm, người sở hữu gương mặt phảng phất nét đẹp đặc trưng của dàn idol nữ nhà SM thế hệ trước

Trong bối cảnh thị trường Kpop hiện tại đang rơi vào trạng thái bão hòa với vô số công thức công nghiệp rập khuôn, màn chào sân của A2O LITE đã tạo ra sự khác biệt

Trong bối cảnh thị trường Kpop hiện tại đang rơi vào trạng thái bão hòa với vô số công thức công nghiệp rập khuôn, màn chào sân của A2O LITE đã tạo ra sự khác biệt. Rất nhiều cư dân mạng thừa nhận rằng khi nghe ca khúc mới, họ mới chợt nhận ra Kpop vốn dĩ phải như thế nào: đầy sức sống, có bản sắc riêng và trau chuốt đến từng chi tiết. Phản ứng chung của dư luận ngộ ra một thực tế thú vị rằng suốt nhiều thập kỷ qua, bản chất gu âm nhạc và phong cách mà công chúng mê mẩn ở SM thực chất chính là gu cá nhân của Lee Soo Man. Từ định hướng cho Girls' Generation, f(x), Red Velvet cho đến aespa đều xuất phát từ nhãn quan nghệ thuật của ông.

Phản ứng chung của dư luận ngộ ra một thực tế thú vị rằng suốt nhiều thập kỷ qua, bản chất gu âm nhạc và phong cách mà công chúng mê mẩn ở SM thực chất chính là gu cá nhân của Lee Soo Man

Từ định hướng cho Girls' Generation, f(x),

Red Velvet cho đến aespa đều xuất phát từ nhãn quan nghệ thuật của Lee Soo Man.

Sự trở lại mạnh mẽ của Lee Soo Man ở tuổi 74 cùng dự án A2O LITE đã chứng minh một thực tế rằng bất chấp thời gian và những biến động thời cuộc, khả năng nắm bắt thị hiếu cùng sự sáng tạo của ông vẫn vẹn nguyên. Lee Soo Man hứa hẹn sẽ còn tiếp tục mang đến những bước ngoặt mới cho nền âm nhạc Hàn Quốc trong tương lai.

Ảnh: Tổng hợp