Trải nghiệm resort lọt top 100 thế giới giá 23 triệu/đêm tại Cam Ranh: Gọi lễ tân vì mệt, vài phút sau có người mang thuốc lên tận phòng

Có một cảm giác rất lạ trên cung đường từ sân bay Cam Ranh về Bãi Dài. Sau khi lấy hành lý rồi lên xe và bắt đầu di chuyển, quãng đường chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng lại mang đến cảm giác như kỳ nghỉ đã thực sự bắt đầu ngay từ lúc ấy. Dọc đường là những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như JW Marriott, Radisson Blu, Movenpick, Wyndham hay Ana Mandara, Duyên Hà, với phía xa là biển xanh thấp thoáng sau những hàng cây. Càng tiến gần The Anam thì cảm giác háo hức càng rõ hơn, khi điểm đến lần này là một resort năm sao nổi tiếng bậc nhất tại Cam Ranh.

Ảnh: The Anam Cam Ranh

Nằm giữa một trong những cung đường nghỉ dưỡng sầm uất nhất của Bãi Dài, The Anam không hề cố gắng gây choáng ngợp bằng những công trình đồ sộ hay vẻ xa hoa quá mức. Khu nghỉ dưỡng chọn cho mình một diện mạo riêng với sự kết hợp giữa kiến trúc Đông Dương và thiên nhiên nhiệt đới. Có lẽ cũng chính vì thế mà giữa hàng loạt resort cao cấp nằm cạnh nhau, The Anam vẫn giữ được một dấu ấn rất khó bị nhầm lẫn.

Một ốc đảo xanh mát mẻ ngay giữa lòng Bãi Dài đầy nắng gió

The Anam Cam Ranh nằm trên khuôn viên rộng khoảng 12 héc ta, sở hữu khoảng 300 mét bờ biển, cùng 77 căn villa và 136 phòng tiêu chuẩn lẫn phòng suite. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo cảm hứng Indochine với sự kết hợp những đường nét hoài cổ cùng tiện nghi hiện đại.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào đây không hẳn là sự xa xỉ mà chính là một không gian ngập tràn màu xanh.

The Anam Cam Ranh nằm trên khuôn viên rộng khoảng 12 héc ta, sở hữu khoảng 300 mét bờ biển, cùng 77 căn villa và 136 phòng tiêu chuẩn lẫn phòng suite.

Xanh ở khắp mọi nơi: từ màu xanh mướt của những thảm cỏ trải dài tới tận mép biển đến màu xanh của những hàng dừa cao vút, màu xanh trong veo của hồ bơi lẫn những tán cây nhiệt đới phủ bóng trên các lối đi. Thi thoảng nền xanh ấy được điểm xuyết bởi sắc đỏ của hoa, cùng màu nâu trầm của gỗ, hay những mảng tường mang đậm hơi hướng Đông Dương.

Đội ngũ Có Xứng 5 Sao? đặc biệt ấn tượng với khoảng thảm cỏ rộng nằm giữa khu nghỉ dưỡng và bờ biển. Đây gần như là một trong những hình ảnh đặc trưng mang tính biểu tượng của The Anam Cam Ranh, khi mà chỉ cần đứng vào khung hình thì phía sau đã tự khắc trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, gồm cỏ xanh cùng hàng dừa, bầu trời hòa lẫn mặt biển.

Thảm cỏ rộng nằm giữa khu nghỉ dưỡng và bờ biển mang tính biểu tượng của The Anam Cam Ranh

Đây cũng là khu vực được nhiều du khách ưu ái lựa chọn để chụp ảnh và quay video. Quả thực khá khó để kiềm lòng trước một khung cảnh như vậy, nhất là vào những thời điểm ánh nắng dịu xuống, khi hàng dừa đổ bóng dài trên thảm cỏ, vùng biển phía xa dần chuyển sang một màu xanh nhạt tĩnh lặng.

Điều thú vị là dù thời tiết Cam Ranh thường có nắng khá gắt, nhưng phần lớn khuôn viên The Anam vẫn được che phủ bởi những tán cây lớn tạo bóng râm mát mẻ. Vì thế, việc đi bộ giữa các khu vực không hề mang lại cảm giác mệt mỏi, khách cũng có thể thoải mái dừng lại ở nhiều góc khác nhau để chụp ảnh mà không phải liên tục tìm chỗ tránh nắng.

Nhìn tổng thể, The Anam giống hệt một ốc đảo nhiệt đới yên ả hơn là một khu nghỉ dưỡng đang cố gắng phô diễn sự giàu có.

Một điểm cộng lớn khác là từ The Anam, du khách có thể dễ dàng kết hợp thêm một điểm dừng mua sắm và vui chơi ngay gần khu nghỉ dưỡng như AXI Plaza. Không gian này vô cùng phù hợp để ghé qua nếu muốn đổi nhịp sau những giờ chỉ nằm dài bên biển để thưởng thức đồ ăn hay mua sắm, hoặc tìm thêm một vài hoạt động giải trí trong chuyến đi Cam Ranh. Việc nằm gần khu nghỉ dưỡng cũng giúp lịch trình trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, bởi ngoài những khoảng thời gian dành trọn cho The Anam thì du khách vẫn có thể nhanh chóng ra ngoài khám phá khu vực Bãi Dài mà không phải lo lắng chuyện di chuyển quá xa.

Từ The Anam, du khách có thể dễ dàng kết hợp thêm một điểm dừng mua sắm và vui chơi ngay gần khu nghỉ dưỡng như AXI Plaza.

Tất nhiên, một không gian nhiều cây xanh rậm rạp cũng đi kèm với một điểm trừ khó tránh khỏi là sự xuất hiện khá thường xuyên của muỗi và các loại côn trùng. Đặc biệt vào thời điểm buổi tối hoặc khi đi qua những khu vực nhiều cây cối, đội ngũ Có Xứng 5 Sao? đôi lúc bắt gặp muỗi cùng bọ nhỏ và một vài loại côn trùng khác. Đây thực chất không phải là vấn đề quá bất ngờ với một resort được bao phủ bởi thảm cỏ cùng hàng dừa và cây nhiệt đới, nhưng nếu bạn là người nhạy cảm với côn trùng thì vẫn nên cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc xịt hoặc kem chống muỗi mang theo.

Đánh giá tổng quan về không gian chung thì resort hoàn toàn xứng đáng nhận được 9/10.

Khi kiến trúc Đông Dương hòa quyện thành một phần của kỳ nghỉ

Nếu màu xanh là lớp nền tuyệt đẹp bao phủ toàn bộ The Anam thì kiến trúc Đông Dương chính là nét chấm phá tạo nên cá tính độc bản cho nơi này.

Những dãy hành lang dài lát đá cùng hệ cột trắng và đèn treo tường mang dáng dấp hoài cổ, kết hợp những mái ngói rêu phong tạo nên một cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Lối đi giữa các dãy nhà luôn được phủ kín bằng cây xanh, hoa giấy nhiệt đới và những tiểu cảnh đài phun nước bằng đá tinh tế.

Phong cách Đông Dương tại đây không hề bị đẩy lên thành một thứ gì đó quá đà hay cầu kỳ

Đi sâu hơn vào trong, những chi tiết thủ công cũng bắt đầu xuất hiện trên các mảng tường. Các tác phẩm phù điêu với hình ảnh hoa lá, muông thú tạo thêm chiều sâu cho không gian, đồng thời khéo léo gợi nhắc đến những nghề thủ công truyền thống lâu đời của Việt Nam.

Đội ngũ Có Xứng 5 Sao? thích nhất ở chỗ phong cách Đông Dương tại đây không hề bị đẩy lên thành một thứ gì đó quá đà hay cầu kỳ. Nó hiện diện ở một mức độ vừa đủ, từ kiến trúc bên ngoài cho tới những món đồ trang trí nhỏ bé trong phòng để cùng nhau tạo ra một cảm giác thống nhất mà không hề khiến không gian trở nên nặng nề hay ngột ngạt.

Bên cạnh khu vực hồ bơi lớn ngoài trời là những hàng ghế dài nằm êm ái dưới chiếc dù trắng tinh khôi, hướng tầm mắt thẳng về phía thảm cỏ cùng bãi biển trải dài. Trong khuôn viên rộng lớn này còn có sẵn sân tennis, sân cầu lông, bàn bóng bàn, khu chơi golf mini và một trang trại nhỏ trồng rau củ cùng một số loài vật đáng yêu. Một bàn cờ vua khổng lồ được đặt ngay giữa thảm cỏ xanh cũng ntrở thành điểm nhấn thú vị đặc biệt thu hút những gia đình có mang theo trẻ nhỏ.

Một bàn cờ vua khổng lồ được đặt ngay giữa thảm cỏ xanh trở thành điểm nhấn thú vị tại resort

Không dừng lại ở đó, The Anam còn cung cấp nhiều tiện ích đẳng cấp khác như khu vực spa, câu lạc bộ trẻ em và các hoạt động thể chất như yoga, hái dừa. Vì thế, ngay cả khi không có bất kỳ kế hoạch đi ra ngoài nào thì du khách vẫn có thể hoàn toàn tận hưởng phần lớn thời gian trong resort mà không bao giờ cảm thấy thiếu vắng các hoạt động giải trí.

Điều đáng nói nhất là tất cả những tiện ích hiện đại ấy vẫn luôn nằm trọn vẹn giữa màu xanh của thiên nhiên. The Anam dường như chưa bao giờ cố gắng tách con người ra khỏi thiên nhiên, mà ngược lại, luôn tìm cách để khách hàng luôn được nhìn thấy cây cối, nghe thấy tiếng gió thổi, cũng như cảm nhận được sự thoáng đãng tối đa trong suốt hành trình nghỉ dưỡng của mình.

The Anam dường như chưa bao giờ cố gắng tách con người ra khỏi thiên nhiên

Và có lẽ đây cũng chính là lý do khiến The Anam được rất nhiều cặp đôi tin tưởng lựa chọn làm bối cảnh cho những buổi chụp ảnh lãng mạn, hay thậm chí là tổ chức lễ cưới. Hoàn toàn không cần phải dàn dựng quá nhiều bối cảnh phức tạp, bởi chính khuôn viên xanh mát và lối kiến trúc đặc trưng đã đủ sức tạo nên một phông nền lãng mạn khó phai.

Không gian phòng nghỉ không quá phô trương nhưng lại ghi điểm bằng nhiều chi tiết đáng nhớ

Bước chân vào phòng, cảm giác đầu tiên vẫn là sự tiếp nối đầy tinh tế của phong cách Đông Dương. Sàn gạch bông với hoa văn truyền thống hoài cổ, cùng nội thất gỗ mang tông màu trầm ấm lẫn những chi tiết trang trí nhuốm màu thời gian được kết hợp khéo léo với các tiện nghi hiện đại bậc nhất.

Căn phòng sở hữu diện tích khá rộng rãi với khu vực nghỉ ngơi được bố trí hai chiếc giường đơn cỡ lớn. Ngay cuối giường là một chiếc ghế đôn dài tiện lợi. Phía góc phòng được đặt một bộ sofa êm ái dùng để tiếp khách, được tô điểm bằng những chiếc gối tựa mang nhiều màu sắc bắt mắt. Chiếc giường ngủ được nhân viên chăm chút phẳng phiu tươm tất, tạo ngay một cảm giác vô cùng thoải mái cho khách lưu trú ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào.

Căn phòng sở hữu diện tích khá rộng rãi với khu vực nghỉ ngơi được bố trí hai chiếc giường đơn cỡ lớn.

Thiết kế cửa kính lớn mở ra một khoảng ban công riêng tư vô cùng thoáng đãng với bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Đứng từ đây phóng tầm mắt có thể nhìn bao quát xuống khuôn viên xanh rợp bóng dừa, ngay bên dưới là hình ảnh bàn cờ vua khổng lồ nằm nổi bật trên thảm cỏ xanh mướt.

Điều khiến đội ngũ Có Xứng 5 Sao? cảm thấy thích thú hơn cả lại nằm ẩn giấu ở những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt. Trên bàn làm việc có đặt một chiếc đồng hồ bọc da mang đậm phong cách cổ điển sang trọng. Ngay cạnh giường ngủ là một chiếc thẻ hình chú cá được làm bằng gỗ vô cùng đáng yêu, dùng để khách thông báo nhu cầu thay ga trải giường mới.

Khu vực minibar được trang bị đầy đủ từ máy pha cà phê viên nén hiện đại đến các loại trà, cà phê, nước đóng chai thủy tinh thân thiện với môi trường. Một lọ hoa tươi nhỏ xinh cũng được đặt ngay cạnh khu vực pha chế để tăng thêm phần lãng mạn. Ngay khi nhận phòng, khách còn được chào đón bằng một khay trái cây tươi rói gồm thanh long, ổi, táo, chanh dây, kết hợp cùng chocolate ngọt ngào. Các dụng cụ ăn uống được bày biện cẩn thận. Ngay cả màn hình tivi cũng chu đáo hiển thị một lời chào được chuẩn bị riêng theo đúng tên của từng vị khách.

Mọi chi tiết trong phòng đều được chăm chút tỉ mỉ, tinh tế

Không gian phòng tắm tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần hoài cổ ấy. Hai chiếc chậu rửa được tạo hình như những ngọn tháp, tấm gương lớn tích hợp đèn chiếu sáng và một chiếc bồn tắm nằm riêng biệt đã tạo nên một cảm giác chỉn chu, đẳng cấp.

Đáng chú ý nhất phải kể đến vị trí của chiếc bồn tắm được đặt ngay cạnh một ô cửa sổ gỗ lớn. Cánh cửa này hoàn toàn có thể được mở ra để tạo nên sự kết nối không gian giữa phòng tắm và phòng ngủ, đồng thời giúp ánh sáng tự nhiên có thể tràn ngập vào bên trong.

Một hũ muối tắm thảo mộc thơm lừng cũng được đặt sẵn ngay bên cạnh bồn tắm. Chỉ cần thả vài nhúm nhỏ vào trong nước thì mùi hương dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cảm giác thư giãn tuyệt đối sau một ngày dài dãi nắng và đi lại thấm mệt. Lượng muối tắm này cũng được nhân viên chu đáo bổ sung thêm đều đặn mỗi ngày. Các vật dụng cá nhân thiết yếu như bàn chải, lược, mũ chụp tóc hay bộ vệ sinh đều được đóng gói gọn gàng trong những chiếc hộp giấy kraft thân thiện.

Với những trải nghiệm tuyệt vời đó thì không gian phòng nghỉ hoàn toàn xứng đáng nhận được điểm 9/10.

Trải nghiệm Spa khiến người ta như… chẳng muốn tỉnh lại

Nếu không gian bên ngoài là thứ khiến Có Xứng 5 Sao? cảm thấy ấn tượng đầu tiên thì khu vực spa lại chính là một trong những trải nghiệm đắt giá nhất khiến chuyến đi này trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Lối dẫn vào The Anam Spa được thiết kế mộc mạc với một chiếc cổng gỗ lợp mái lá, ngay phía trước là chiếc bảng thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Bước vào bên trong là một khoảng không gian giếng trời ngập tràn cây xanh mát mắt với sự điểm xuyết của phát tài núi, chuối cảnh và vô vàn các loại cây nhiệt đới khác.

Khu vực Spa của The Anam Cam Ranh

Không gian phòng chờ tiếp tục phát huy ngôn ngữ thiết kế bằng việc sử dụng gạch bông đen trắng kết hợp cùng ghế mây và sofa gỗ mang màu trầm ấm. Các bức phù điêu hình hoa sen và thiên nhiên xuất hiện dọc theo các bức tường, tạo nên một cảm giác chân thực như đang bước vào một căn nhà Đông Dương cổ kính vừa được biến hóa thành một không gian trị liệu tĩnh lặng.

Phòng trị liệu được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu mắt. Nhạc nền được bật ở âm lượng vừa đủ nghe không hề quá ồn ào tạo ra một không gian tương đối riêng tư và hoàn toàn yên tĩnh.

Spa cung cấp các liệu trình như The Anam Signature, Rippling Waves hay Sensorial Journey. Mức giá tham khảo dao động trong khoảng từ 1.7 triệu đồng cho liệu trình 60 phút lên đến 2.2 triệu đồng cho liệu trình kéo dài 90 phút, đã bao gồm toàn bộ thuế VAT cũng như phí phục vụ.

Nếu so sánh với mặt bằng giá của một cơ sở spa bên ngoài thì đây chắc chắn là một khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm thực tế thì Có Xứng 5 Sao? mới phần nào hiểu được lý do vì sao mức giá ấy lại hoàn toàn xứng đáng.

Chúng mình đã quyết định chọn gói The Anam Signature trong khoảng thời gian 60 phút. Trước khi bắt đầu bước vào massage, nhân viên sẽ mang ra một khay tinh dầu đa dạng để khách có thể thoải mái lựa chọn mùi hương yêu thích của riêng mình. Có Xứng 5 Sao? đã chọn một mùi khá nhẹ nhàng, không quá nồng gắt nhưng vẫn đủ thơm để khứu giác có thể cảm nhận rõ ràng.

Sau khi hoàn tất việc thay đồ và cất giữ tư trang, nhân viên sẽ ân cần hỏi xem khách muốn massage với lực tay như thế nào để có thể điều chỉnh cho phù hợp nhất.

Và rồi 60 phút êm ái nhất trong ngày đã chính thức bắt đầu.

Từng động tác massage được thực hiện chậm rãi với sự mềm mại và đều đặn. Cơ thể vốn đang rã rời mệt mỏi sau một ngày dài dãi nắng bỗng dần dần được thả lỏng hoàn toàn. Những phần cơ bắp đang căng cứng được nhân viên tác động một cách vô cùng nhẹ nhàng khiến cho đầu óc cũng dần trở nên êm dịu lại. Và rồi chẳng biết từ lúc nào Có Xứng 5 Sao? đã ngủ thiếp đi chìm vào một giấc mơ êm đềm.

60 phút spa tại The Anam Cam Ranh là 60 phút êm ái nhất trong ngày

Khi choàng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến là toàn bộ cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Mùi tinh dầu thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên da, trong khi cơ bắp đã được thả lỏng hoàn toàn, còn đầu óc dường như vừa được tái khởi động lại sau một ngày dài mệt nhoài.

Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ chính là cảm giác chẳng hề muốn thức dậy chút nào. Sau khi kết thúc liệu trình massage, khách hàng có thể tiếp tục di chuyển để sử dụng khu vực xông hơi và ngâm mình trong bể sục. Trong khoảng thời gian ngồi chờ phòng xông hơi được chuẩn bị sẵn sàng, mình đã được mời thưởng thức một tách trà đỗ đen ấm nóng cùng một chiếc bánh dừa nướng thơm lừng.

Cảm giác cơ thể vừa được trải qua một liệu trình massage êm ái, sau đó tiếp tục xông hơi và cuối cùng là ngâm mình trong bể sục, nhâm nhi một chút trà nóng thực sự đã khiến nhịp độ của cả chuyến nghỉ dưỡng trở nên chậm chạp và thư thái đến lạ kỳ.

Với trải nghiệm tuyệt hảo này thì khu vực Spa nhận điểm 10 tuyệt đối không có chỗ nào để chê.

Đẳng cấp 5 sao thực sự nằm ở những tiểu tiết quan tâm rất đỗi đời thường

Một không gian kiến trúc đẹp mắt có thể dễ dàng khiến một người cảm thấy thích thú trong vài giờ đầu tiên. Nhưng để một resort có thể thực sự chạm đến cảm giác đáng đồng tiền bát gạo thì chất lượng dịch vụ mới chính là yếu tố cốt lõi và khó có thể làm giả nhất.

Tại The Anam Cam Ranh, ngay từ khoảnh khắc chiếc xe vừa dừng bánh trước sảnh, nhân viên đã nhanh chóng chủ động bước ra chào đón và tận tình hỗ trợ xách hành lý cũng như hướng dẫn các thủ tục nhận phòng. Thời gian chờ đợi để nhận phòng cũng diễn ra khá nhanh chóng và trơn tru, ngay cả trong những thời điểm resort đang ở tình trạng đông khách nhất.

Ngay từ khoảnh khắc chiếc xe vừa dừng bánh trước sảnh, nhân viên resort đã nhanh chóng bước ra chào đón và tận tình hỗ trợ du khách

Điều khiến Có Xứng 5 Sao? đặc biệt để ý chính là thái độ phục vụ của dàn nhân viên. Cam Ranh vào những ngày nắng nóng gay gắt đòi hỏi nhân viên phải di chuyển liên tục giữa các khu vực ngoài trời. Thậm chí có những người ướt đẫm mồ hôi trên lưng áo nhưng họ vẫn luôn giữ vững nụ cười tươi tắn trên môi và luôn trong tâm thế chủ động hỗ trợ khách hàng hết mình.

Từ bộ phận lễ tân đến nhân viên hỗ trợ khách hàng hay bộ phận dọn phòng, mọi yêu cầu phát sinh của khách đều được lắng nghe và phản hồi vô cùng nhanh chóng. Hệ thống xe điện nội khu cũng được điều phối một cách khá nhịp nhàng, thuận tiện để đưa đón khách đi lại giữa các khu vực rộng lớn bên trong khuôn viên resort.

Tuy nhiên khoảnh khắc thực sự ghi điểm tuyệt đối lại đến từ một sự cố nhỏ. Có một lần Có Xứng 5 Sao? gặp phải vấn đề về sức khỏe nên đã gọi điện thoại xuống khu vực lễ tân nhờ hỗ trợ. Thật bất ngờ khi chỉ sau vài phút ngắn ngủi, vỉ thuốc đã được nhân viên khẩn trương mang lên giao tận cửa phòng, kèm theo vô vàn lời dặn dò và hướng dẫn sử dụng vô cùng chu đáo.

Đó quả thực chỉ là một chi tiết rất đỗi nhỏ bé. Nhưng chính những khoảnh khắc đầy tính nhân văn như vậy lại khiến khái niệm về dịch vụ chuẩn năm sao trở nên cụ thể và rõ nét hơn bao giờ hết.

Một chi tiết tinh tế khác cũng vô cùng đáng nhớ là vào mỗi ngày khách lưu trú sẽ được tặng hai viên chocolate đen và trắng thơm ngon đi cùng một tấm thiệp nhỏ kể lại những câu chuyện sự tích dân gian của Việt Nam như Mai An Tiêm hay Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Mỗi ngày, khách lưu trú sẽ được tặng hai viên chocolate đen và trắng thơm ngon đựng trong chiếc hộp vuông

Với du khách Việt Nam, đây có thể chỉ đơn thuần là một món quà nhỏ xinh, nhưng với tệp du khách quốc tế thì đó lại là một cách tiếp cận vô cùng duyên dáng và thông minh để giới thiệu văn hóa bản địa thông qua chính trải nghiệm lưu trú hàng ngày.

Chất lượng bữa sáng cũng được resort đầu tư khá bài bản và đa dạng với sự xuất hiện của các món ăn Việt Nam cùng đồ Âu, ẩm thực Hàn Quốc, Trung Quốc. Bên cạnh đó là quầy trái cây nhiệt đới tươi rói và rất nhiều món ăn được trình bày bắt mắt. Khu vực nhà hàng được bố trí nằm ngay cạnh hồ bơi nên không gian buổi sáng trở nên thoáng đãng và ngập tràn những cơn gió mát rượi.

Về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng thì The Anam hoàn toàn xứng đáng nhận điểm 10 tròn trĩnh.

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Chất lượng đồ ăn tại The Anam Cam Ranh nhìn chung ổn, đa dạng các món ăn giúp khách lưu trú có nhiều lựa chọn

Bài toán chi phí từ 4 đến 23 triệu đồng cho một đêm lưu trú liệu có thực sự đáng tiền?

Đây có lẽ là phần hóc búa và khó chấm điểm nhất.

Mức giá phòng lưu trú tại The Anam Cam Ranh có thể dao động linh hoạt từ khoảng 4 triệu lên đến hơn 20 triệu đồng cho một đêm tùy thuộc vào hạng phòng và thời điểm đặt phòng. Những căn villa thuộc phân khúc cao cấp nhất hoặc các gói lưu trú đi kèm nhiều dịch vụ đặc quyền hoàn toàn có thể chạm ngưỡng hơn hai mươi triệu đồng.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào mức giá của một căn phòng để ngủ, thì đây rõ ràng không phải là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho những chuyến đi nghỉ dưỡng đề cao tính tiết kiệm.

Ngay cả các dịch vụ đi kèm như spa với mức giá rơi vào khoảng 1.7 đến 2.2 triệu đồng cho một liệu trình trải nghiệm cũng hoàn toàn có thể khiến rất nhiều người phải đắn đo cân nhắc, đặc biệt là nếu họ đã quá quen thuộc với mức giá bình dân của các cơ sở spa nằm bên ngoài resort.

Thế nhưng sự thật là The Anam không hề chỉ bán cho bạn một căn phòng để ngả lưng. Cái giá đó bao gồm cả 12 héc ta ngập tràn cây xanh mát mẻ cùng khoảng 300 mét bãi biển riêng tư tĩnh lặng và hệ thống hồ bơi rộng lớn, các tiện ích thể thao đẳng cấp, dịch vụ spa, tinh hoa ẩm thực, sự tiện lợi của xe điện nội khu. Quan trọng hơn tất thảy chính là việc họ đang bán một không gian riêng tư đủ yên tĩnh, để khách hàng cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải xách xe chạy đi đâu xa xôi trong suốt thời gian diễn ra kỳ nghỉ.

Chính vì thế, đối với góc nhìn của Có Xứng 5 Sao? thì mức giá này quả thật không hề rẻ, nhưng nó cũng hoàn toàn không mang tính vô lý, nếu mục đích tối thượng của chuyến đi thực sự là tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Hạng mục giá cả xứng đáng nhận mức điểm 8/10.

Sau vài ngày trải nghiệm trọn vẹn tại The Anam Cam Ranh, Có Xứng 5 Sao? đã nhận ra một sự thật rằng nơi này hoàn toàn không hề cố gắng chứng minh sự xa xỉ đẳng cấp của mình bằng những thứ vật chất quá hào nhoáng hay khó chạm tới. Thay vào đó, nơi đây đã khôn khéo chọn cho mình một cách tiếp cận nhẹ nhàng và sâu lắng hơn rất nhiều.

Sự sang trọng đó nằm ở chính màu xanh của những thảm cỏ kéo dài ra đến tận mặt biển. Nằm ở hình bóng của những hàng dừa cao vút đung đưa theo từng đợt gió. Nằm ở những dãy hành lang hun hút mang đậm hơi hướng kiến trúc Đông Dương. Và nằm ở bên trong chính căn phòng có lát sàn gạch bông, chiếc bồn tắm lãng mạn đặt ngay bên khung cửa sổ. Sang trọng còn là mùi hương tinh dầu thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên da thịt sau một buổi massage trị liệu êm ái.

Sự sang trọng ấy cũng chính là nụ cười tươi tắn của người nhân viên dù đang phải tất bật chạy ngược xuôi giữa cái nắng gay gắt của Cam Ranh. Là khoảnh khắc chiếc xe điện nội khu xuất hiện vô cùng đúng lúc khi khách vừa bước ra cửa. Là vỉ thuốc được mang lên tận phòng lúc nửa đêm hay viên chocolate nhỏ bé, đi cùng tấm thiệp kể chuyện văn hóa Việt Nam được cẩn thận đặt trong phòng vào mỗi ngày.

The Anam từng vinh dự được xướng tên tại rất nhiều giải thưởng du lịch quốc tế danh giá và được tạp chí danh tiếng đưa vào danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2025. Nhưng đối với trải nghiệm thực tế của Có Xứng 5 Sao? thì những danh hiệu hào nhoáng ấy có lẽ cũng chỉ là phần thông tin vô tri nằm yên trên mặt giấy. Cái thực sự mang tính đắt giá và đáng nhớ nhất lại chính là cảm giác thăng hoa khi được sống và hít thở trong không gian tuyệt vời ấy.

Có những khu resort cố gắng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng. The Anam Cam Ranh thì hoàn toàn khác biệt. Nơi này chọn cách khiến cho nhịp sống của người ta dần dần trở nên chậm lại. Nó chậm đến mức sau một ngày dài trải nghiệm bạn chỉ cần nằm dài trên chiếc giường phẳng phiu rồi lắng nghe tiếng gió rì rào ngoài ban công, nhìn hàng dừa đang lay động nhẹ nhàng. Chỉ cần khoảnh khắc nhận ra rằng mình hoàn toàn không cần phải hối hả đi đâu nữa cũng đã là quá đủ cho một kỳ nghỉ.