Vinh danh giải thưởng "Oscar của ngành du lịch" cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á: Việt Nam có 3 đại diện

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng toàn cầu của Mỹ, lần đầu phát hành vào năm 1987. Các bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler như Readers' Choice Awards được nhiều chuyên gia du lịch trên thế giới công nhận vì sự uy tín khi căn cứ vào ý kiến của hàng triệu độc giả quốc tế.

Thậm chí, Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards còn được ví von là "giải Oscar của ngành du lịch".

Dưới đây là các khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh hàng đầu châu Á.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort: Việt Nam

- 1 Chìa khóa MICHELIN Key

- 1 Sao MICHELIN Star (dành cho nhà hàng La Maison 1888

Nằm trải dài qua bốn tầng địa hình độc đáo trên bán đảo Sơn Trà nguyên sơ và thoai thoải dẫn xuống bờ vịnh cát hình lưỡi liềm, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từ lâu đã trở thành một điểm đến độc lập đầy sức hút. Đầu năm nay, không gian ẩm thực Pháp cao cấp La Maison 1888 dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng lừng danh Christian Le Squer đã trở thành nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam sở hữu 1 Sao MICHELIN.

Khu nghỉ dưỡng hiện tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELIN Key, trở thành mộ trong số ít cơ sở lưu trú trên toàn cầu đồng thời sở hữu cả Sao và Chìa khóa MICHELIN. Khép lại một năm ghi dấu ấn rực rỡ, InterContinental Danang vinh dự được bình chọn là Khu nghỉ dưỡng số 1 châu Á tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 từ những độc giả tinh tế của tạp chí Condé Nast Traveler.

Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection: Việt Nam

- Hạng 4 Khách sạn hàng đầu Đông Nam Á – Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026

- 1 Chìa khóa MICHELIN Key

Ẩn mình giữa những triền đồi mờ sương đầy mê hoặc của vùng cao Tây Bắc, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa đa dạng của Sa Pa. Mỗi kỳ nghỉ tại đây đều được nâng tầm bởi ngôn ngữ thiết kế nội thất táo bạo của Bill Bensley, những trải nghiệm giàu tính tương tác, các liệu trình chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng bản địa tại Nuages Spa và hương vị ẩm thực Pháp tinh tế tại Chic với sân hiên thanh lịch hướng trọn tầm nhìn ra núi non trùng điệp.

Khu nghỉ dưỡng boutique độc bản này tiếp tục chinh phục độc giả Condé Nast Traveler khi giữ vị trí Khách sạn số 4 Đông Nam Á tại Readers’ Choice Awards 2026, đồng thời khẳng định chất lượng xuất sắc với danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELIN Key năm thứ hai liên tiếp.

Sofitel Legend Metropole Hanoi: Việt Nam

- Hạng 10 Khách sạn hàng đầu Đông Nam Á – Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026

- 2 chìa MICHELIN Keys

Kể từ khi mở cửa đón khách vào năm 1901, Sofitel Legend Metropole Hanoi luôn sừng sững như một biểu tượng của sự sang trọng giữa khu phố cổ Hà Nội. Trải qua hơn một thế kỷ, “quý bà kiêu kỳ” (grande dame) của ngành khách sạn không ngừng chuyển mình theo thời đại để giữ vững vị thế tiên phong trong dịch vụ lưu trú và nghệ thuật ẩm thực châu Á, từ dấu mốc gắn liền với sự ra đời của món cà phê trứng trứ danh vào thập niên 1940 đến dự án nâng cấp tòa nhà lịch sử Heritage Wing vào năm 2023.

Ghi nhận vị thế đỉnh cao của khách sạn, cẩm nang MICHELIN đã trao tặng cơ sở này 2 Chìa khóa MICHELIN Keys, biểu trưng cho trải nghiệm “độc đáo trên mọi phương diện”. Biểu tượng di sản giữa lòng thủ đô đồng thời được vinh danh ở vị trí Khách sạn số 10 Đông Nam Á tại giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026.

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort: Thái Lan

- Hạng 7 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Thái Lan – Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026

Tọa lạc bên bờ biển nguyên sơ của miền Nam Thái Lan, khu nghỉ dưỡng 5 sao này là điểm hẹn lý tưởng cho những hành trình khám phá giàu trải nghiệm với chuỗi hoạt động phong phú cho mọi lứa tuổi, bao gồm một trong những hồ bơi lớn nhất Thái Lan, hệ thống sân tennis, sáu nhà hàng và quầy bar, cùng lối kết nối thẳng ra sân golf ven biển. Tất cả đều thấm đượm nét thanh lịch kiểu Pháp đặc trưng của thương hiệu Sofitel, đưa nơi đây trở thành lựa chọn yêu thích của các gia đình, nhóm bạn cũng như các cặp đôi.

Những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt bậc của khách sạn đã được ghi nhận xứng đáng khi Sofitel Krabi vinh dự góp mặt ở vị trí Hạng 7 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Thái Lan tại giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026.

REVĪVŌ Wellness Resort, Bali: Indonesia

- 1 Chìa khóa MICHELIN Key

- Giải thưởng do độc giả bình chọn cho Spa, Phòng khám, Chương trình & Liệu trình – Destination Deluxe Awards 2026 (dành cho Vitality Centre)

Được bao bọc bởi 3 hecta vườn nhiệt đới trên bán đảo Nusa Dua (Bali), REVĪVŌ Wellness Resort sở hữu 22 phòng suite và biệt thự chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống toàn diện. Tại đây, du khách được chào đón bước vào những hành trình phục hồi mang đậm dấu ấn cá nhân hóa theo từng thể trạng riêng biệt, kết hợp hài hòa giữa chánh niệm, thiền định, vận động thể chất, dinh dưỡng lành mạnh và các liệu pháp spa chuyên sâu.

Khu nghỉ dưỡng tiên phong này tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELIN Key năm thứ hai liên tiếp; đồng thời trung tâm Vitality Centre của resort cũng xuất sắc đạt vị trí thứ hai ở hạng mục Giải thưởng do độc giả bình chọn cho Spa, Phòng khám, Chương trình & Liệu trình tại khuôn khổ Destination Deluxe Awards & Wellness Summit 2026.