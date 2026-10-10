Ronaldo ghi bàn thứ 980 sau ồn ào ở tuyển Bồ Đào Nha

Tối 9/10, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Diriyah tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đây là trận đấu đầu tiên của tiền đạo 41 tuổi kể từ khi anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus.

Trước trận đấu, người hâm mộ Al Nassr dành cho Ronaldo màn chào đón đặc biệt. Trên khán đài, các cổ động viên giăng tấm biểu ngữ khổng lồ với dòng chữ “Sự vĩ đại phải được tạo nên bằng nỗ lực”, đi kèm số áo 7 quen thuộc của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đến phút thứ 7, hàng nghìn người đồng loạt hô vang tên Ronaldo nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho anh.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút 23. Từ đường chuyền dài của Kingsley Coman, Ronaldo nhanh chóng băng vào đá bồi, đưa bóng vào lưới đối phương, khiến thủ môn Waleed Ali không thể bắt dính bóng.

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận chủ nhà Al Nassr đánh bại Al Draih 3-0 ở vòng 8 Giải vô địch Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của Ronaldo, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Tiền đạo 41 tuổi tiếp tục duy trì khả năng ghi bàn dù đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Sau bàn mở tỷ số, Al Nassr tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 35, tiền vệ Samu Costa nhân đôi cách biệt trước khi Coman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 77. Kết quả này giúp Al Nassr có cùng điểm số với Al Qadsiah nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Màn trở lại của Ronaldo thu hút sự chú ý bởi những tranh cãi liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha trong thời gian gần đây. Hôm 27/9, tiền đạo sinh năm 1985 không được HLV Jorge Jesus sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại UEFA Nations League, dù hoàn toàn đủ thể lực thi đấu.

Sau trận đấu, Ronaldo quyết định rời đội tuyển quốc gia và công khai bày tỏ sự thất vọng. Anh cho rằng HLV Jorge Jesus đã không giữ lời hứa với mình. Vụ việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại Bồ Đào Nha, đặc biệt khi Ronaldo vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân.

Dù xảy ra bất đồng, Ronaldo khẳng định chưa có ý định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, khả năng Ronaldo tái xuất vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện chưa rõ tiền đạo 41 tuổi có phải nhận án kỷ luật vì tự ý rời đội tuyển hay không.