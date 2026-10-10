Sau hơn 40 năm sống theo cách “tận dụng tối đa mọi thứ”, tôi mới hiểu: Mua ít đi không khiến cuộc sống thiếu thốn mà còn nhẹ nhõm hơn

Có một thời gian, tôi từng nghĩ muốn sống gọn gàng thì phải mua thật nhiều hộp đựng, kệ lưu trữ, giỏ phân loại. Muốn tiết kiệm thì phải tranh thủ săn khuyến mãi, mua đồ với số lượng lớn để "dùng dần".

Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra mình đã hiểu sai.

Sau hơn 40 năm trải nghiệm chuyện mua sắm, sử dụng và bỏ đi đủ thứ trong nhà, đặc biệt là khoảng một năm gần đây khi thực hành nghiêm túc nguyên tắc "mua ít hơn, dùng lâu hơn, tận dụng tối đa những gì đang có", tôi lại tìm thấy một niềm vui rất khác: Nhà ít đồ hơn, tiền tiêu ít hơn nhưng cảm giác đủ đầy lại nhiều hơn.

Tôi không còn thích tích trữ. Tôi cũng ít bị hấp dẫn bởi những đợt giảm giá. Một món đồ nếu vẫn dùng tốt, tôi tiếp tục dùng. Chỉ khi thật sự cần thay mới, tôi mới mua và lúc đó sẽ chọn kỹ hơn.

Có lẽ đây là thay đổi lớn nhất trong cách tôi nhìn về tiêu dùng.

Tôi từng mua rất nhiều đồ lưu trữ, rồi nhận ra thứ cần giảm không phải là sự bừa bộn mà là số lượng đồ đạc

Khi mới chuyển nhà, gia đình tôi có rất nhiều đồ. Quần áo, đồ gia dụng, mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt… thứ gì cũng có vài món dự phòng.

Để căn nhà trông ngăn nắp, tôi mua thêm đủ loại hộp, giỏ, kệ và dụng cụ lưu trữ.

Bề ngoài quả thật rất gọn. Nhưng chỉ cần mở tủ ra là bên trong chật kín. Có những món tôi thậm chí quên mất mình đang sở hữu.

Sau này, khi bắt đầu tìm hiểu về lối sống tối giản, tôi mới nhận ra một điều rất đơn giản: Nếu đồ đạc quá nhiều, mua thêm hộp để cất chúng chỉ là chuyển sự lộn xộn từ bên ngoài vào trong tủ.

Từ đó, tôi giảm mua sắm, không còn có thói quen thấy món gì tiện là mua ngay. Tôi tập sử dụng những thứ đang có đến nơi đến chốn.

Khi đồ đạc ít dần, tôi bất ngờ nhận ra rất nhiều hộp đựng và dụng cụ lưu trữ trước kia cũng trở nên dư thừa. Nhà không cần quá nhiều hệ thống sắp xếp khi bản thân số lượng đồ đã vừa đủ.

Đến bây giờ, phần lớn những thứ tôi giữ lại đều là đồ thật sự dùng tới. Mỗi lần mở tủ, tôi không còn cảm giác ngột ngạt như trước.

Tôi từng nghĩ mua nhiều lúc giảm giá là tiết kiệm, nhưng hóa ra đó lại là một kiểu tiêu tiền

Trước đây tôi rất dễ bị hấp dẫn bởi những chữ như "mua 2 tặng 1", "giảm 50%", "combo tiết kiệm".

Giấy vệ sinh, dầu gội, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, đồ gia dụng… hễ thấy giá tốt là tôi mua thêm. Tôi luôn tự nhủ: Đằng nào rồi cũng dùng, mua lúc rẻ chẳng phải tiết kiệm sao?

Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Có những chai mỹ phẩm chưa kịp dùng đã hết hạn. Có những món tôi mua số lượng lớn nhưng về sau lại không còn thích. Có thứ vì trong nhà có quá nhiều nên tôi sử dụng rất tùy tiện.

Tồi tệ hơn, vì đã bỏ tiền ra mua từ trước nên tôi gần như không còn cảm giác mình đang chi tiêu.

Nhìn căn nhà chất đầy đồ "mua vì rẻ", tôi mới hiểu: Tích trữ không đồng nghĩa với tiết kiệm.

Sau đó tôi đổi nguyên tắc. Mỹ phẩm dùng gần hết mới mua. Đồ sinh hoạt cũng chỉ mua khi lượng dự trữ còn rất ít. Tôi không còn chạy theo khuyến mãi nếu đó không phải thứ mình đang cần.

Điều thú vị là từ khi mua ít hơn, tôi lại sử dụng đồ cẩn thận hơn.

Một chai kem dưỡng không còn là một trong năm chai đang nằm trong ngăn kéo. Một đôi giày không còn bị quên vì tôi có quá nhiều lựa chọn.

Tôi bắt đầu trân trọng những thứ mình sở hữu hơn.

Thứ gì còn dùng tốt, tôi không thay chỉ vì nó "không còn đẹp"

Nhà tôi vẫn còn một số chiếc móc quần áo kiểu cũ, nhiều màu, bọc nhựa, nhìn chẳng hợp với những hình ảnh tủ đồ tối giản trên mạng chút nào.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thay tất cả bằng một bộ móc đồng màu chỉ vì trông đẹp hơn.

Nhưng rồi tôi tự hỏi: Chúng có hỏng không? Chúng có còn làm đúng chức năng không?

Từ đó, tôi bắt đầu nhìn đồ đạc quanh mình bằng một thái độ bao dung hơn.

Một món đồ không cần phải đẹp theo xu hướng mới có giá trị. Nếu nó vẫn tốt, vẫn hữu ích và không gây bất tiện, tôi cứ tiếp tục dùng.

Nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng thay đổi này giúp tôi bớt được rất nhiều lần mua sắm chỉ vì "muốn đổi mới".

Tôi bắt đầu mua ít hơn nhưng chọn kỹ hơn

"Tận dụng những gì đang có" không có nghĩa là tôi không bao giờ mua đồ mới. Ngược lại, khi thật sự cần mua, tôi còn cân nhắc kỹ hơn trước.

Tôi không chọn chỉ vì rẻ. Tôi thường tự hỏi mình có thật sự cần không, sẽ dùng trong bao lâu, chất lượng có tốt không và mình có thực sự thích nó không.

Nếu có thể, tôi chọn món tốt nhất trong khả năng tài chính của mình.

Bởi khi không còn mua quá nhiều thứ linh tinh, tôi hoàn toàn có thể dành ngân sách tốt hơn cho những món thực sự cần thiết.

Đó cũng là điều tôi thấy thú vị nhất: Mua ít không có nghĩa là lúc nào cũng phải dùng đồ rẻ. Ngược lại, mua ít giúp tôi có khả năng mua tốt hơn.

Càng ít mua, tôi càng thấy mình đang sống đủ

Trước đây, cảm giác vui thường xuất hiện khi tôi mang một món đồ mới về nhà.

Bây giờ niềm vui của tôi lại đến từ một việc rất khác: Dùng hết một chai mỹ phẩm trước khi mua chai mới, mặc một chiếc áo nhiều năm mà vẫn thích, giữ một món đồ gia dụng đến khi nó thật sự hết vòng đời.

Tôi không còn thấy "đồ cũ" đồng nghĩa với "đồ phải thay".

Mỗi món đồ từng được chính mình lựa chọn và mang về nhà. Nếu nó vẫn còn giá trị sử dụng, việc chăm sóc và tiếp tục dùng cũng là một cách tôn trọng tiền bạc mình từng bỏ ra.

Sau một thời gian sống như vậy, tôi nhận ra nguyên tắc "mua ít hơn, sử dụng nhiều hơn, tận dụng tối đa mọi thứ" không chỉ giúp tiết kiệm tiền.

Nó còn giúp tôi bớt ham muốn mua sắm, giảm số lượng đồ phải quản lý và khiến căn nhà nhẹ đi rất nhiều. Quan trọng nhất, tôi không còn cảm giác lúc nào cũng thiếu một món gì đó. Có lẽ sự đủ đầy không bắt đầu từ việc sở hữu thêm.

Đôi khi, nó bắt đầu từ khoảnh khắc mình nhìn lại những thứ đang có và nhận ra: Hóa ra chúng đã đủ rồi.