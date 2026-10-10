Hồ Ngọc Hà đọ sắc Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng loạt VIP, sao hạng A, hội tụ tại show diễn trong bảo tàng 100 tuổi

Tối 8/10, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trở thành điểm hẹn của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt khi nhà thiết kế Cường Đàm tổ chức sự kiện ra mắt dự án nghệ thuật AETHER. Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm khai mạc quy tụ khoảng 100 khách mời VIP, trong đó có nhiều nghệ sĩ, người mẫu, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời, sự kiện còn đánh dấu màn trở lại của Cường Đàm cùng thương hiệu CDAM sau hai năm kể từ triển lãm Paramount. Lần này, nhà thiết kế sinh năm 1990 lựa chọn một không gian giàu dấu ấn lịch sử để giới thiệu những sáng tạo kết hợp giữa thời trang và điêu khắc.

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng dàn sao hội ngộ

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng. Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Diễm My, Tuyết Lan, Mỹ Anh, tlinh cùng nhiều gương mặt khác xuất hiện tại sự kiện, tạo nên không khí sôi động giữa không gian cổ kính của bảo tàng.

Trong đó, Hồ Ngọc Hà thu hút ánh nhìn khi lựa chọn thiết kế đầm dạ hội màu đỏ rượu vang, ôm sát cơ thể. Trang phục của nữ ca sĩ sử dụng chất liệu xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật xếp nếp cùng những khoảng cắt táo bạo, làm nổi bật đường cong cơ thể. Mái tóc tết và lối trang điểm đồng điệu giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn mang hơi hướng nghệ thuật đương đại.

Không kém phần nổi bật, diva Hồng Nhung xuất hiện với trang phục đen cá tính. Theo VietnamNet, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế có phần thân trên lấy cảm hứng từ corset, sử dụng chất liệu da bóng nhẹ, tạo điểm nhấn ở vòng eo. Phong cách này mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ thanh lịch quen thuộc của cô trên nhiều sân khấu âm nhạc.

Trong khi đó, diva Mỹ Linh ghi dấu ấn bằng vẻ ngoài trang nhã với thiết kế váy dài có những đường xếp nếp mềm mại. Phần cổ cao cùng chi tiết tay áo tạo hiệu ứng tà bay giúp tổng thể trang phục vừa kín đáo vừa có tính chuyển động.

Cuộc hội ngộ của hai diva Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng divo Tùng Dương cũng trở thành khoảnh khắc đáng chú ý. Bên cạnh đó, Văn Mai Hương, Tuyết Lan, Mỹ Anh và các khách mời khác mang đến những lựa chọn trang phục đa dạng, từ phong cách tối giản đến những thiết kế mang hơi hướng vị lai.

Sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ sĩ tại cùng một sự kiện cho thấy sức hút của cuộc gặp gỡ giữa thời trang và nghệ thuật, đồng thời tạo nên một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm khai mạc.

Màn trình diễn đặc biệt trong bảo tàng gần 100 năm tuổi

Nếu thảm đỏ thu hút sự chú ý bởi dàn sao nổi tiếng, phần trình diễn bên trong bảo tàng lại mang đến trải nghiệm khác biệt.

Thay vì một sàn diễn runway thông thường, Cường Đàm lựa chọn cách giới thiệu bộ sưu tập thông qua những chuyển động được dàn dựng trong không gian nghệ thuật. Các người mẫu che kín gương mặt bằng mặt nạ, đeo găng tay và lần lượt xuất hiện dưới những vùng sáng, giữa các mái vòm cổ kính của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Đặc biệt, khi phần trình diễn kết thúc, những người mẫu không lập tức rời đi mà hóa thân thành các bức tượng sống. Sự chuyển đổi từ chuyển động sang tĩnh tại khiến những bộ trang phục trở thành một phần của không gian sắp đặt, xóa nhòa ranh giới giữa người mẫu và tác phẩm điêu khắc.

Bộ sưu tập AETHER giới thiệu 20 thiết kế với những biến đổi về phom dáng, chất liệu và cấu trúc. Các đường cong, chi tiết cut-out và kỹ thuật xếp nếp được sử dụng xuyên suốt, kết hợp bảng màu từ đen, trắng, đỏ burgundy đến những sắc xanh nổi bật.

Một chi tiết khác cho thấy sự chuẩn bị của ê-kíp là thiệp mời dành cho khách tham dự. Thay vì sử dụng thiệp giấy truyền thống, lời mời được thể hiện dưới dạng vòng tay da gắn chi tiết kim loại, khâu thủ công. Trước sự kiện, hoạt động quảng bá ngoài trời cũng được triển khai tại những địa điểm nổi tiếng của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố và Dinh Độc Lập.

Nhà thiết kế sinh năm 1990 và dự án được chuẩn bị trong 18 tháng

Đứng sau sự kiện là nhà thiết kế Cường Đàm, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Theo thông tin từng được CafeF đăng tải, anh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc và Học viện Thiết kế và Thời trang London, trước khi gây dựng tên tuổi với các thương hiệu CHATS by C.DAM và C.DAM.

Xuất phát từ lĩnh vực kiến trúc, Cường Đàm thường đưa tư duy về hình khối, cấu trúc và không gian vào những thiết kế thời trang. Anh từng được biết đến qua các dự án Inflowing, Rendezvous và Paramount, kết hợp thời trang với những hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau.

Với AETHER, nhà thiết kế dành 18 tháng phát triển ý tưởng, đồng thời nghiên cứu thời trang và điêu khắc. Triển lãm được bố trí thành 6 không gian, giới thiệu 20 tác phẩm thời trang cùng 4 tác phẩm điêu khắc, xoay quanh chủ đề "Giới hạn mở".

Theo Cường Đàm, giới hạn không nhất thiết là điểm dừng mà có thể trở thành cơ hội để con người tiếp cận những góc nhìn mới. Ý tưởng này được thể hiện thông qua sự đối lập giữa tính tĩnh của điêu khắc và tính động của thời trang, giữa những hình khối nghiêm ngặt và đường cong mềm mại.

AETHER đồng thời đánh dấu định hướng phát triển mới của CDAM, khi thương hiệu hướng tới kết nối thời trang với các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật trong một hệ sinh thái chung.

Vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi giới thiệu bộ sưu tập, sự kiện lần này cho thấy cách các nhà thiết kế Việt đang tìm kiếm những hình thức trình diễn mới, đưa thời trang đến gần hơn với không gian văn hóa và nghệ thuật. Sự hội tụ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng những trải nghiệm thị giác khác biệt cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho đêm khai mạc tại TP.HCM.