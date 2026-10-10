Dù chưa từng công bố con số cụ thể về tổng tài sản hay thu nhập hàng tháng, cuộc sống đầy đủ cùng bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ của Thiều Bảo Trâm sau hơn mười năm hoạt động vẫn khiến dư luận tò mò.

Tài sản và thu nhập của Thiều Bảo Trâm sau hơn mười năm hoạt động khiến dư luận tò mò

Năm 2013, Thiều Bảo Trâm bắt đầu chạm ngõ làng giải trí khi kết hợp cùng chị gái Thiều Bảo Trang trong nhóm nhạc nữ Bee.T dưới sự đỡ đầu trực tiếp của nhạc sĩ Phương Uyên. Giữa thời điểm thị trường âm nhạc có phần trầm lắng, Bee.T với phong cách trẻ trung cùng những sản phẩm được đầu tư như I Love You, Ký Ức Trong Tôi hay Buông Tay từng nhận được nhiều kỳ vọng sẽ nối gót các nhóm nhạc đàn chị huyền thoại như Mắt Ngọc, Mây Trắng hay HAT. Tuy nhiên, mô hình nhóm nữ dần thoái trào cộng hưởng với việc thiếu vắng một bản hit bùng nổ đã khiến Bee.T tan rã sau hai năm hoạt động mờ nhạt.

Năm 2013, Thiều Bảo Trâm bắt đầu chạm ngõ làng giải trí khi kết hợp cùng chị gái Thiều Bảo Trang trong nhóm nhạc nữ Bee.T

Bước sang năm 2017, dấu ấn tại sân khấu The Remix đã giúp nữ ca sĩ sinh năm 1994 tiếp cận gần hơn với công chúng. Cô chính thức bước vào con đường hoạt động độc lập bằng MV Cơn Mơ Ngọt Ngào, sau đó nối tiếp với chuỗi sản phẩm như Kệ Anh Thôi, Thương Anh và Triệu Lý Do. Chuỗi dự án này giúp Thiều Bảo Trâm từng bước thoát khỏi cái bóng quá lớn của người chị gái để khẳng định tên tuổi riêng.

Dù sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, vocal ổn định cùng khả năng vũ đạo tốt, sự nghiệp âm nhạc của cô trong nhiều năm vẫn bị đánh giá là thiếu một cú bứt phá thực sự mạnh mẽ. Tên tuổi nữ ca sĩ trong suốt một thời gian dài thường xuyên bị gắn liền với danh xưng "bạn gái tin đồn" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP, khiến công chúng chú ý đến đời tư nhiều hơn là các sản phẩm nghệ thuật.

Tên tuổi nữ ca sĩ trong suốt một thời gian dài thường xuyên bị gắn liền với danh xưng "bạn gái tin đồn" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP, khiến công chúng chú ý đến đời tư nhiều hơn là các sản phẩm nghệ thuật

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm khi cô tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2. Tại đây, nữ ca sĩ phát huy trọn vẹn năng lực toàn diện từ giọng hát đến kỹ thuật vũ đạo điêu luyện, chinh phục đông đảo khán giả và xuất sắc giành một suất ra mắt trong nhóm nhạc chiến thắng. Màn thể hiện thuyết phục này không chỉ giúp cô tháo bỏ những định kiến cũ mà còn gia tăng đáng kể giá trị thương hiệu cá nhân trên thị trường.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm khi cô tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2

Tại đây, nữ ca sĩ phát huy trọn vẹn năng lực toàn diện từ giọng hát đến kỹ thuật vũ đạo điêu luyện, chinh phục đông đảo khán giả và xuất sắc giành một suất ra mắt trong nhóm nhạc chiến thắng

Tận dụng sức nóng sau chương trình, bước sang năm 2026, Thiều Bảo Trâm tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc năng nổ khi hợp tác cùng nhạc sĩ Trid Minh. Cô trình làng hai sản phẩm mang màu sắc Pop R&B và Pop hiện đại là MV Thỏ Săn Mồi phát hành vào tháng 5/2026 và mới đây nhất là MV tạnh mưa. Việc liên tục ra mắt sản phẩm cho thấy sự nghiêm túc và định hướng hình ảnh rõ ràng hơn của nữ ca sĩ trong giai đoạn chín muồi về cả nhan sắc lẫn trải nghiệm nghệ thuật.

Sản phẩm mới nhất của Thiều Bảo Trâm - tạnh mưa

Dù không công bố con số cụ thể, không khó để thấy Thiều Bảo Trâm đang sở hữu nguồn tài chính rất vững chắc nhờ sự đa dạng hóa trong các hoạt động nghệ thuật và thương mại. Nguồn thu nhập cố định và đều đặn nhất của cô đến từ cát-xê biểu diễn tại các sự kiện doanh nghiệp và các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ trên toàn quốc.

Nguồn thu nhập cố định và đều đặn nhất của cô đến từ cát-xê biểu diễn tại các sự kiện doanh nghiệp và các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ trên toàn quốc

Theo một số nguồn tin trong ngành giải trí, mức cát-xê sự kiện của Thiều Bảo Trâm hiện dao động trong khoảng 300 đến 400 triệu đồng cho mỗi show diễn. Bên cạnh đó, doanh thu từ bản quyền nhạc số và lượt truy cập trực tuyến trên YouTube cũng đóng góp không nhỏ vào dòng tiền cá nhân.

Theo một số nguồn tin trong ngành giải trí, mức cát-xê sự kiện của Thiều Bảo Trâm hiện dao động trong khoảng 300 đến 400 triệu đồng cho mỗi show diễn

Ngoài ra, nguồn thu đến từ các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và bài đăng hợp tác trên mạng xã hội cũng đem lại khoản thu nhập ổn định cho nữ ca sĩ. Ngoại hình bắt mắt cùng phong cách thời trang ấn tượng giúp cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng ưu ái. Ngoài ra, việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế cùng các hoạt động kinh doanh và thời trang riêng cũng mang lại nguồn thu đáng kể.

Ngoại hình bắt mắt cùng phong cách thời trang ấn tượng giúp cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng ưu ái

Việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế cùng các hoạt động kinh doanh và thời trang riêng cũng mang lại nguồn thu đáng kể

Trải qua hơn một thập kỷ kiên trì hoạt động, Thiều Bảo Trâm đã gây dựng được một cơ ngơi tài chính vững chắc và cuộc sống sung túc khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Dù thành công thương mại hiện tại vẫn có sự đan xen giữa năng lực nghệ thuật và sức hút từ câu chuyện đời tư, những bước đi chủ động trong các dự án gần đây cho thấy nỗ lực không ngừng của nữ ca sĩ.

Ảnh: Tổng hợp