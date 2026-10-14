Ai là Quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia?

Ngày 26/3/2000 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của truyền hình Việt Nam khi trận chung kết năm đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia chính thức diễn ra trên sóng VTV3. Sau hành trình tranh tài kéo dài gần một năm, chương trình đã tìm ra chủ nhân đầu tiên của vòng nguyệt quế danh giá.

Điều thú vị là nhà vô địch đầu tiên không phải một nam sinh mà là Trần Ngọc Minh, sinh năm 1982, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Chiến thắng này đưa cô trở thành Quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời là nữ sinh đầu tiên giành chức vô địch chương trình.

Để bước lên bục vinh quang, Ngọc Minh đã trải qua hành trình tranh tài trong mùa giải 1999–2000. Cô giành chiến thắng tại cuộc thi quý II vào ngày 19/9/1999, qua đó có mặt trong trận chung kết năm đầu tiên.

Nữ sinh Trần Ngọc Minh thời điểm năm 2000

Tại trận đấu quyết định, Trần Ngọc Minh đối đầu với ba thí sinh đến từ những trường THPT nổi tiếng trên cả nước. Đó là Nguyễn Thành Vinh (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Đắc Dương (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) và Phan Minh Châu (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Trần Ngọc Minh giành chức vô địch với 325 điểm, cô vượt qua Á quân Nguyễn Thành Vinh, người đạt 250 điểm, tạo khoảng cách 75 điểm giữa hai vị trí dẫn đầu.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Vinh sau này còn được khán giả biết đến qua vai Nam trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Phía trước là bầu trời. Anh tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và trở thành giáo sư tại Australia.

Với chiến thắng ở trận chung kết, Trần Ngọc Minh nhận vòng nguyệt quế cùng suất học bổng du học trị giá 35.000 USD do Công ty LG Việt Nam tài trợ. Đây là phần thưởng có giá trị lớn vào thời điểm năm 2000, mở ra cơ hội học tập ở nước ngoài cho nữ sinh đến từ miền Tây.

Ngọc Minh trở thành Quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên được tổ chức như thế nào?

Đường lên đỉnh Olympia lần đầu ra mắt khán giả vào tháng 3/1999 trên kênh VTV3. Chương trình được xây dựng nhằm tạo sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên cả nước, nơi các thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức mà còn phải có khả năng tư duy, quan sát và phản xạ nhanh.

Người đầu tiên dẫn dắt chương trình là nhà báo Tạ Bích Loan. Không chỉ đảm nhận vai trò MC trong mùa giải 1999–2000, bà còn tham gia xây dựng ý tưởng và định hình phong cách của Olympia từ những ngày đầu.

Một trong những điều khiến nhà báo Tạ Bích Loan trăn trở nhất khi xây dựng chương trình là tìm tên gọi vừa thể hiện tinh thần học tập, vừa gợi lên khát vọng chinh phục của học sinh. Từ đó, hình ảnh hành trình leo núi và chiếc vòng nguyệt quế trên đỉnh cao tri thức trở thành biểu tượng gắn liền với Olympia.

Đặc biệt, nhạc sĩ Hoàng Vân cũng sáng tác ca khúc Đường lên đỉnh núi dành riêng cho chương trình.

Nhà báo Tạ Bích Loan, người dẫn chương trình đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia

Ngay ở mùa đầu tiên, Olympia đã có bốn phần thi quen thuộc gồm Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Tuy nhiên, luật chơi khi đó có nhiều điểm khác biệt so với hiện nay.

Cụ thể ở phần Khởi động, thí sinh lựa chọn câu hỏi thuộc sáu nhóm như Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu, Như thế nào và Tại sao. Điểm số nhận được phụ thuộc vào tốc độ trả lời. Trong khi đó, phần Vượt chướng ngại vật yêu cầu giải ô chữ, tìm đáp án hàng dọc, còn phần Tăng tốc tập trung kiểm tra khả năng quan sát và tư duy nhanh.

Đến phần Về đích, thí sinh lựa chọn câu hỏi với các mức điểm khác nhau để gia tăng tổng điểm, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Từ một sân chơi mới xuất hiện trên truyền hình năm 1999, Đường lên đỉnh Olympia dần trở thành chương trình gắn bó với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Và Trần Ngọc Minh chính là người đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử chương trình với tư cách nhà vô địch.





Sau 26 năm, Quán quân đầu tiên của Olympia giờ ra sao?

Sau khi giành chức vô địch, Trần Ngọc Minh sang Australia theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin. Ngọc Minh hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo kỹ sư, sau đó tiếp tục nhận học bổng toàn phần để theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin tại Swinburne.

Không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật, nữ quán quân còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Thời điểm năm 2005, cô từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc tiếp thị của Open Your Hearts, một tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn tại Australia.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Ngọc Minh tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Cô bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp viễn thông lớn ở Australia từ năm 2013.

Ngọc Minh trong một hoạt động sau này

Cũng trong năm 2013, nữ quán quân kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng. Theo những thông tin được báo chí công bố, gia đình cô sinh sống tại Melbourne và có hai người con, một trai và một gái.

Dù xa quê hương nhiều năm, Ngọc Minh vẫn duy trì một số nét văn hóa truyền thống của Việt Nam trong gia đình, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Cô cũng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hoặc chia sẻ công khai chuyện riêng.