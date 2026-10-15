Tiến sĩ đại học 37 tuổi có tài sản hơn 52.000 tỷ đồng

Sau nhiều năm ca hát, Taylor Swift không chỉ nắm trong tay một sự nghiệp âm nhạc tiếng tăm đồ sộ ở vị thế hàng đầu trong làng nhạc thế giới mà còn sở hữu khối tài sản cực khủng. Theo ước tính của Forbes công bố tháng 3/2026, nữ ca sĩ 37 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, tương đương hơn 52 nghìn tỷ đồng, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc giàu có nhất thế giới. Đáng chú ý, Forbes từng nhận định Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên gia nhập danh sách tỷ phú chủ yếu nhờ các ca khúc và hoạt động nghệ thuật thuần túy, tích lũy qua gần hai thập kỷ theo đuổi âm nhạc chứ không dựa vào các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành giải trí.

Theo ước tính của Forbes công bố tháng 3/2026, nữ ca sĩ 37 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, tương đương hơn 52 nghìn tỷ đồng, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc giàu có nhất thế giới

Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên gia nhập danh sách tỷ phú chủ yếu nhờ các ca khúc và hoạt động nghệ thuật thuần túy, tích lũy qua gần hai thập kỷ theo đuổi âm nhạc chứ không dựa vào các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành giải trí

Sinh năm 1989 và bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, Taylor Swift chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2006 với album đầu tay mang tên chính mình. Xuất phát điểm là một giọng ca nhạc đồng quê, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng sáng tác và cách kể chuyện qua âm nhạc qua các ca khúc tiêu biểu như Teardrops On My Guitar, Love Story và You Belong With Me. Khi chuyển hướng sang dòng nhạc pop, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt bản hit toàn cầu như We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Blank Space, Shake It Off, Look What You Made Me Do, Delicate, Lover, hay Cruel Summer, từng bước củng cố vị thế vững chắc trong nền âm nhạc đương đại.

Sinh năm 1989 và bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, Taylor Swift chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2006 với album đầu tay mang tên chính mình

Khi chuyển hướng sang dòng nhạc pop, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor Swift đạt được những thành tựu thương mại và giải thưởng âm nhạc thuộc hàng kỷ lục. Cô đã bán được 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân 10 giải Grammy và 29 giải American Music Awards (AMA). Năm 2019, ban tổ chức AMA đã vinh danh Taylor Swift là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Tiếp đó, tại lễ trao giải Brit Awards năm 2021, giọng ca nước Mỹ tiếp tục nhận danh hiệu "Biểu tượng toàn cầu" nhờ những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor Swift đạt được những thành tựu thương mại và giải thưởng âm nhạc thuộc hàng kỷ lục.

Cô đã bán được 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới và sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc

Sự nghiệp âm nhạc thành công mang đến cho Taylor Swift nguồn thu bền vững từ hoạt động phát hành, phát trực tuyến và khai thác thương mại các tác phẩm. Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, Taylor Swift đã hoàn tất thương vụ mua lại bản quyền sáu album đầu tiên từ Shamrock Capital với giá trị ước tính khoảng 300 triệu USD.Thương vụ này đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực hoàn thiện việc sở hữu danh mục âm nhạc cá nhân, giúp cô chủ động nắm giữ và bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ đối với những sản phẩm đã góp phần tạo dựng nên tên tuổi của mình.

Vào tháng 5/2025, Taylor Swift đã hoàn tất thương vụ mua lại bản quyền sáu album đầu tiên từ Shamrock Capital với giá trị ước tính khoảng 300 triệu USD.

Hoạt động biểu diễn sân khấu cũng đóng góp một phần quan trọng vào tài sản của Taylor Swift qua hàng loạt chuyến lưu diễn quy mô lớn như Fearless Tour, Speak Now World Tour, The Red Tour, The 1989 World Tour và Reputation Stadium Tour, tour diễn từng thu về hơn 345 triệu USD từ 53 buổi diễn năm 2018. Đặc biệt, chuyến lưu diễn The Eras Tour diễn ra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024 với 149 buổi diễn đã đạt doanh thu bán vé hơn 2,077 tỷ USD, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử. Theo ghi nhận từ tạp chí PEOPLE, tổng doanh thu mà The Eras Tour mang lại đạt con số 2,2 tỷ USD, tạo cú huých tài chính thúc đẩy tài sản của nữ ca sĩ gia tăng mạnh mẽ.

Chuyến lưu diễn The Eras Tour diễn ra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024 với 149 buổi diễn đã đạt doanh thu bán vé hơn 2,077 tỷ USD, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử

Theo ghi nhận từ tạp chí PEOPLE, tổng doanh thu mà The Eras Tour mang lại đạt con số 2,2 tỷ USD, tạo cú huých tài chính thúc đẩy tài sản của nữ ca sĩ gia tăng mạnh mẽ

Ngoài thu nhập từ lưu diễn và bản quyền các album đình đám, Taylor Swift còn sở hữu danh mục bất động sản đắt giá. Nữ ca sĩ đang đứng tên nhiều nhà đất có tổng trị giá ước tính khoảng 110 triệu USD trải dài tại các khu vực đắt đỏ của Mỹ như New York, Los Angeles, Nashville và Rhode Island.

Taylor Swift còn sở hữu danh mục bất động sản đắt giá, có tổng trị giá ước tính khoảng 110 triệu USD trải dài tại các khu vực đắt đỏ của Mỹ

Dù không theo học đại học chính quy do tập trung cho sự nghiệp âm nhạc từ sớm, Taylor Swift vẫn ghi dấu ấn đặc biệt ở mảng học thuật. Năm 2022, cô đã vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts) từ Đại học New York (NYU), nhằm ghi nhận những đóng góp của cô cho nghệ thuật và văn hóa. Sự nghiệp, tác phẩm và tầm ảnh hưởng văn hóa của cô cũng trở thành chủ đề, nguồn cảm hứng chính cho nhiều khóa học nghiên cứu chuyên sâu tại các trường đại học danh tiếng hàng đầu như Harvard và NYU.

Năm 2022, cô đã vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts) từ Đại học New York (NYU)

Bằng Tiến sĩ này nhằm ghi nhận những đóng góp của cô cho nghệ thuật và văn hóa

Nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 2 tỷ USD ở tuổi 37, Taylor Swift không chỉ khẳng định vị thế siêu sao âm nhạc toàn cầu mà còn cho thấy khối tài sản bền vững được gây dựng chủ yếu từ âm nhạc. Bên cạnh đó, không dừng lại ở các kỷ lục doanh thu hay vị thế siêu sao giải trí, tầm ảnh hưởng của nữ ca sĩ hiện đã mở rộng sang môi trường nghiên cứu hàn lâm.

Ảnh: X

Ảnh: X