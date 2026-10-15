Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lee Min Ho nhận lời cầu hôn của một cô gái đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi cô gái hỏi “Will you marry me?” (Anh sẽ cưới em chứ?), nam diễn viên không ngần ngại bật cười sảng khoái rồi đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Okay, tomorrow” (Được rồi, ngày mai nhé!). Màn tương tác ngắn ngủi nhưng đầy duyên dáng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội tại nhiều quốc gia châu Á. Sau nhiều năm hoạt động, sức hút của nam thần đình đám xứ Hàn vẫn đủ khiến những khoảnh khắc đời thường của anh trở thành tâm điểm chú ý.

Đoạn clip Lee Min Ho đồng ý lời cầu hôn của fan tại TIFF 2026

Thực chất, đoạn clip này được ghi lại tại chương trình In Conversation With… Lee Min Ho, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 (TIFF), diễn ra hồi tháng 9. Đây là buổi giao lưu trực tiếp để nam diễn viên chia sẻ về hành trình sự nghiệp, quá trình làm nghề và dự án điện ảnh mới The Assassin(s). Không khí chương trình trở nên đặc biệt sôi động khi người hâm mộ liên tục bày tỏ tình cảm với ngôi sao Hàn Quốc. Những lời cầu hôn bất ngờ cũng xuất hiện trong buổi giao lưu, tạo nên nhiều tình huống ngoài kịch bản. Thay vì giữ vẻ nghiêm túc thường thấy trong những sự kiện điện ảnh, Lee Min Ho thoải mái đón nhận sự nhiệt tình của khán giả, thậm chí còn hài hước đáp lời khiến cả khán phòng bật cười. Chính phản ứng tự nhiên, nụ cười rạng rỡ cùng câu trả lời “hẹn cưới vào ngày mai” đã giúp khoảnh khắc này lan truyền rộng rãi sau sự kiện.

Lee Min Ho khoái chí khi nghe lời cầu hôn từ fan nữ

Sau đó lập tức "hẹn lịch cưới"

Tại TIFF 2026, Lee Min Ho xuất hiện để quảng bá The Assassin(s), bộ phim đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình chinh phục màn ảnh rộng của nam diễn viên. Trước dự án này, anh vốn được xem là một trong những gương mặt bảo chứng sức hút của truyền hình Hàn Quốc, nhưng thành tích điện ảnh lại chưa thực sự tương xứng với danh tiếng. Những tác phẩm như Gangnam Blues từng giúp Lee Min Ho thể hiện nỗ lực thoát khỏi hình tượng mỹ nam lãng mạn, song chưa thể đưa anh đến một dấu mốc phòng vé nổi bật như kỳ vọng. Theo dữ liệu của Korean Film Council, Gangnam Blues thu hút khoảng 2,19 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc.

Lee Min Ho trong The Assassin(s)

Trong khi đó, The Assassin(s) nhanh chóng tạo nên sức bật đáng kể ngay sau khi ra mắt tại quê nhà. Theo Yonhap News Agency, bộ phim vượt mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau ba ngày công chiếu và tiếp tục đứng đầu phòng vé dịp nghỉ lễ Chuseok. Đến giữa tháng 10, dữ liệu phòng vé Hàn Quốc ghi nhận tác phẩm đã vượt 3 triệu lượt khán giả. Đây là thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của Lee Min Ho, đồng thời cho thấy sức hút của anh không chỉ còn dừng lại ở màn ảnh nhỏ.

Với Lee Min Ho, dấu mốc này càng đáng chú ý khi anh đã có hơn một thập kỷ được nhận diện rộng rãi nhờ các bộ phim truyền hình ăn khách. Nếu màn ảnh nhỏ từng là nơi giúp nam diễn viên xây dựng vị thế ngôi sao châu Á, thì thành tích của The Assassin(s) mở ra một chương mới trong hành trình điện ảnh của anh. Sự xuất hiện tại một liên hoan phim quốc tế lớn như TIFF cũng là cơ hội để Lee Min Ho tiếp cận khán giả và giới làm phim toàn cầu trong một vai trò khác, thay vì chỉ được nhắc đến như một biểu tượng sắc đẹp của làn sóng Hallyu.

Lee Min Ho trong The Assassin(s)

Nhắc đến Lee Min Ho, khán giả khó có thể quên Vườn Sao Băng, bộ phim đưa tên tuổi anh lên hàng ngũ những mỹ nam đình đám nhất châu Á. Vai Goo Jun Pyo với mái tóc xoăn đặc trưng, vẻ ngoài ngạo nghễ nhưng giàu tình cảm đã trở thành dấu ấn khó phai trong lịch sử phim thần tượng Hàn Quốc. Cũng tại sự kiện của TIFF năm nay, hình ảnh trong Vườn Sao Băng đã được chiếu lại trên màn hình lớn, khiến ngay cả Lee Min Ho cũng không giấu được sự xúc động.

Lee Min Ho tại TIFF 2026

Sau thành công từ Vườn Sao Băng, Lee Min Ho tiếp tục củng cố vị thế qua City Hunter, The Heirs, The Legend of the Blue Sea, Pachinko,... Những tác phẩm này không chỉ giúp anh duy trì độ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà còn tạo ra lượng người hâm mộ đông đảo ở Trung Quốc, Đông Nam Á và nhiều thị trường khác. Dù con đường điện ảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi, Lee Min Ho vẫn duy trì được vị thế riêng trong ngành giải trí Hàn Quốc.