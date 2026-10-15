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3 điều cần biết nếu đường đâm thẳng vào cổng nhà

| | Lifestyle

Những ngôi nhà có đường chạy thẳng vào cổng, đặc biệt là nhà nằm cuối đường cụt hoặc đối diện đường giao nhau hình chữ T, thường khiến gia chủ lo ngại về sự ổn định và tài lộc.

Trong phong thủy nhà ở, cổng được xem là nơi đón khí vào nhà. Vì vậy, những ngôi nhà có đường chạy thẳng vào cổng, đặc biệt là nhà nằm cuối đường cụt hoặc đối diện đường giao nhau hình chữ T, thường khiến gia chủ lo ngại về sự ổn định và tài lộc.

Theo quan niệm truyền thống, thế nhà này được gọi là “lộ xung”, với hình ảnh con đường như một luồng khí di chuyển trực diện vào không gian sống. Nếu muốn điều chỉnh theo quan niệm phong thủy, gia chủ có thể tham khảo ba cách dưới đây.

Tạo khoảng đệm

Một trong những cách hóa giải thường được nhắc đến là tạo khoảng đệm giữa cổng và cửa chính. Theo quan niệm phong thủy, khoảng sân hoặc không gian chuyển tiếp giúp dòng khí không đi thẳng từ ngoài đường vào sâu trong nhà.

Nếu diện tích cho phép, gia chủ có thể bố trí một khoảng sân nhỏ, lối đi uốn nhẹ hoặc thay đổi hướng tiếp cận cửa chính. Với nhà phố có diện tích hạn chế, việc bố trí sảnh, vách ngăn trang trí hoặc tủ thấp ở vị trí phù hợp cũng có thể tạo cảm giác phân tách giữa bên ngoài và không gian sinh hoạt.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng là không nên xây vách chắn kín hoàn toàn hoặc làm lối đi quá hẹp. Cách bố trí cần bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho sinh hoạt và không cản trở việc thoát hiểm.

Trồng cây xanh, đặt bình phong để giảm thế trực xung

Gia chủ có thể bố trí bồn cây, hàng cây cảnh thấp hoặc tiểu cảnh ở khoảng sân phía trong cổng. Nếu có đủ diện tích, một bình phong trang trí cũng có thể được đặt giữa cổng và cửa chính để tạo điểm chuyển tiếp, thay vì để toàn bộ không gian bên trong lộ ra ngay từ ngoài đường.

Tuy nhiên, không phải cứ trồng cây lớn hoặc xây tường cao trước cổng là tốt. Cây có tán quá rộng, hàng rào kín hoặc bình phong đặt sai vị trí có thể khiến lối ra vào tối tăm, bí bách và che khuất tầm nhìn.

Với nhà nằm sát đường lớn, gia chủ nên ưu tiên cây có kích thước phù hợp, dễ chăm sóc và không cản trở việc quan sát phương tiện. Đây cũng là cách cải thiện cảnh quan và tăng tính riêng tư mà không cần can thiệp lớn vào kết cấu ngôi nhà.

Điều chỉnh cổng và hướng đi vào nhà

Nếu có điều kiện cải tạo, gia chủ có thể cân nhắc điều chỉnh vị trí cổng hoặc hướng lối đi để giảm cảm giác con đường hướng thẳng vào cửa chính. Chẳng hạn, lối đi bên trong có thể được bố trí lệch sang một bên, kết hợp khoảng sân hoặc mảng xanh để tạo sự chuyển tiếp tự nhiên.

Trong trường hợp không thể di chuyển cổng do hạn chế diện tích hoặc quy định xây dựng, gia chủ không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ công trình. Việc bố trí lại cửa chính, tạo sảnh đệm hoặc sắp xếp cảnh quan hợp lý có thể là lựa chọn tiết kiệm hơn.

Đặc biệt, với cổng mở trực tiếp ra đường lớn, an toàn giao thông cần được đặt lên hàng đầu. Cổng nên được thiết kế sao cho không lấn chiếm lòng đường, người điều khiển phương tiện có thể quan sát trước khi nhập làn và trẻ nhỏ không dễ dàng tự chạy ra ngoài.

Theo Minh Khang

Sức khoẻ 24h

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