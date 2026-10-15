Chiếc iPhone giảm giá tới 12 triệu đồng, thấp nhất từ khi ra mắt

Ghi nhận ngày 14/10/2026 tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPhone Air 256GB đang được bán ở mức 22.990.000 - 23.390.000 đồng. Tại một số nơi, mức giá 22.990.000 đồng đạt được sau khi khách hàng chọn ưu đãi giảm trực tiếp 12.000.000 đồng so với giá niêm yết 34.990.000 đồng.

Phiên bản 512GB hiện có giá 28.990.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 41.490.000 đồng, tức giảm khoảng 12,5 triệu đồng. Bản cao nhất 1TB được bán ở mức 31.990.000 đồng, thấp hơn khoảng 13 triệu đồng so với giá ra mắt 44.999.000 đồng. Tuy nhiên, phiên bản này đang tạm hết hàng tại một số hệ thống.

Ngoài giảm giá trực tiếp, người mua còn có thể tiết kiệm thêm nếu tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Khi áp dụng hình thức này, giá iPhone Air có thể giảm tiếp xuống còn khoảng 21,39 triệu đồng cho bản 256GB, 26,99 triệu đồng cho bản 512GB và 29,99 triệu đồng cho bản 1TB. Chương trình ưu đãi hiện tại dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/10.

Phiên bản Giá niêm yết Giá bán hiện tại Mức giảm iPhone Air 256GB 34.990.000 đồng 22.990.000 - 23.390.000 đồng Khoảng 11,6 - 12 triệu đồng iPhone Air 512GB 41.490.000 đồng 28.990.000 đồng Khoảng 12,5 triệu đồng iPhone Air 1TB 44.999.000 đồng (giá ra mắt) 31.990.000 đồng Khoảng 13 triệu đồng

Lưu ý: Giá cập nhật ngày 14/10/2026, có thể thay đổi tùy thời điểm và nơi bán.

Diễn biến giá iPhone Air năm nay khá đặc biệt. Thông thường, sau khi thế hệ iPhone mới ra mắt, các đời cũ sẽ được Apple hạ giá. Tuy nhiên, lần này Apple đã tăng giá nhiều mẫu iPhone đời cũ tại Việt Nam và các thị trường khác, đi ngược lại thông lệ trước đây. Cụ thể, iPhone Air 256GB được niêm yết ở mức 34,99 triệu đồng trên website của Apple.

Nguyên nhân được cho là đến từ chi phí linh kiện. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal vào tháng 6, Tim Cook cho rằng việc tăng giá đã trở nên khó tránh khỏi khi chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng vọt. Ông thậm chí ví tình trạng giá chip nhớ hiện nay như một “trận lụt 100 năm”.

Dù vậy, phần lớn đại lý ủy quyền tại Việt Nam đã áp dụng giá mới, nhưng vẫn có nơi bán iPhone đời cũ rẻ hơn tới vài triệu đồng. Với iPhone Air, mức chiết khấu tại đại lý còn lớn hơn mức Apple vừa tăng, khiến giá bán thực tế không những không tăng mà còn quay về gần đáy.

iPhone Air ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2025 với giá khởi điểm 31.999.000 đồng cho bản 256GB, 38.499.000 đồng cho bản 512GB và 44.999.000 đồng cho bản 1TB. Đây là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4,5 tháng lên kệ, sản phẩm đã bị nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm giá. Vào dịp cận Tết Nguyên đán 2026, bản 256GB dao động từ 24,79 - 25,29 triệu đồng, giảm khoảng 7 triệu đồng so với mức niêm yết.

Đến cuối tháng 5/2026, giá máy tiếp tục giảm xuống quanh mức 22,89 - 22,99 triệu đồng, tức thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với lúc ra mắt. Sang tháng 6, iPhone Air chạm mức thấp nhất kể từ khi mở bán, có nơi chỉ còn khoảng 22 triệu đồng.

Sau đợt điều chỉnh giá niêm yết của Apple vào tháng 9, giá bán tại đại lý hiện ổn định quanh mức 23 triệu đồng. Như vậy, sau hơn một năm, iPhone Air đã mất khoảng 9 triệu đồng so với giá ra mắt, và rẻ hơn khoảng 12 triệu đồng so với mức niêm yết hiện hành.

iPhone Air được xem là mẫu máy giảm giá sâu nhất trong toàn bộ dải sản phẩm iPhone ra mắt năm 2025. Theo giới bán lẻ, nguyên nhân lớn nhất là sản phẩm chưa tạo được sức hút tương xứng với mức giá cao ban đầu.

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết việc hạ giá mạnh chủ yếu là chiến lược xử lý hàng tồn kho trong ngắn hạn, khó duy trì biên độ này lâu dài. Dù vậy, động thái này đã mang lại hiệu quả nhất định. Vào giữa năm, doanh số iPhone Air tăng khoảng 20% sau loạt giảm giá, trước đó vào dịp cận Tết, nhiều chuỗi cũng ghi nhận doanh số tăng từ 2 - 3 lần.

Với mức giá hiện tại, iPhone Air cũng trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn hẳn so với thế hệ mới. iPhone 18 Pro 256GB đang có giá 38.990.000 đồng, còn iPhone 18 Pro Max 256GB là 41.990.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Air đang rẻ hơn iPhone 18 Pro khoảng 16 triệu đồng.