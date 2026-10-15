Thu nhập của Ăn Cùng Bà Tuyết

"Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu đồ ăn vặt gắn với hình ảnh bà Tuyết (tên thật Đỗ Thị Tuyết), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Bà Tuyết Diamond.

Hiện thương hiệu này sở hữu kênh YouTube cùng tên. Dữ liệu Social Blade ghi nhận kênh có tổng cộng 2.391 video, được tạo ngày 30/5/2021. Sau hơn 5 năm hoạt động, kênh đã tích lũy 764 triệu lượt xem và đạt 1,34 triệu người đăng ký.

Kênh YouTube Ăn Cùng Bà Tuyết. Ảnh chụp màn hình

Trong 30 ngày gần nhất theo dữ liệu hiển thị, kênh tăng khoảng 10.000 người đăng ký, thu hút thêm gần 4,45 triệu lượt xem và đăng tải 80 video mới.

Đáng chú ý, Social Blade ước tính doanh thu của kênh trong 30 ngày này dao động từ 1.100 đến 18.000 USD, tương đương khoảng 29 triệu đến 472 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá tham khảo 26.200 đồng/USD. Trong khi đó, doanh thu ước tính theo năm nằm trong khoảng 26.000-415.000 USD, tương đương khoảng 681 triệu đến 10,87 tỷ đồng.

Đây là mức ước tính của nền tảng thống kê, không phải số tiền thực tế mà chủ kênh đã nhận. Doanh thu quảng cáo trên YouTube phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quốc gia của người xem, loại nội dung, tỷ lệ lượt xem được phân phối quảng cáo và giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Bên cạnh YouTube, Ăn Cùng Bà Tuyết còn phát triển hệ thống tài khoản TikTok với hàng triệu lượt theo dõi . Nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của thương hiệu.

Thương hiệu "Ăn cùng bà Tuyết" có các sản phẩm như chân gà rút xương, các loại bim bim, đùi gà phô mai, tăm cay...

Theo dữ liệu của Metric, trong năm 2025, thương hiệu này đạt doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm được bán ra, tăng 208%. Doanh số chủ yếu đến từ sàn TikTok Shop, chiếm hơn 97%.

Việc kết hợp video giới thiệu sản phẩm, nội dung giải trí và tính năng mua hàng trực tiếp giúp thương hiệu này rút ngắn khoảng cách giữa khâu tiếp cận khách hàng và giao dịch. Người xem có thể chuyển từ việc theo dõi video sang tìm hiểu sản phẩm, đặt hàng ngay trên nền tảng.