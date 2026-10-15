Tình hình hiện tại của LyLy và Anh Tú

LyLy và Anh Tú là cặp đôi được đông đảo khán giả quan tâm, không chỉ bởi sự gắn bó trong đời sống âm nhạc mà còn vì những tương tác thân thiết khiến dân mạng liên tục bàn luận. Bởi vậy, mỗi động thái của cả hai đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

LyLy đăng tải đoạn clip ghi lại các khoảnh khắc xem concert của The Weeknd

Mới đây, LyLy đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến đi xem concert After Hours Til Dawn Tour của The Weeknd tại Thái Lan. Diễn ra trong ba đêm từ ngày 11 đến 13/10/2026 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, tour diễn thu hút đông đảo khán giả nhờ quy mô sân vận động cùng phần dàn dựng công phu. Không chỉ người hâm mộ, chương trình còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ Việt sang tận nơi thưởng thức.

LyLy chia sẻ khoảnh khắc cùng Anh Tú thoải mái quẩy theo nhạc

Trong video, LyLy ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại concert, từ không gian sân khấu hoành tráng, hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn đến những màn trình diễn sôi động của The Weeknd. Nữ ca sĩ tỏ ra hào hứng khi liên tục hát theo các ca khúc quen thuộc và nhún nhảy theo giai điệu cuốn hút của nam nghệ sĩ. Đáng chú ý, LyLy còn chia sẻ khoảnh khắc cùng Anh Tú thoải mái quẩy theo nhạc, tận hưởng không khí náo nhiệt tại đêm diễn. Hình ảnh cả hai xuất hiện bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến người hâm mộ không khỏi quan tâm đến những tương tác đời thường của cặp đôi.

Không chỉ LyLy, Anh Tú cũng chia sẻ video liên quan đến chuyến đi trên trang cá nhân. Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc nam ca sĩ rời concert, vẫn đầy hào hứng hát theo các ca khúc của The Weeknd trên đường về. Hình ảnh LyLy xuất hiện bên cạnh Anh Tú trong video tiếp tục khiến khán giả chú ý.

Anh Tú và LyLy hào hứng sau khi xem concert của The Weeknd

Việc cả hai cùng sang Thái Lan thưởng thức concert của The Weeknd trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Những hình ảnh đời thường, thoải mái bên nhau của LyLy và Anh Tú một lần nữa khiến dân mạng bàn luận về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, LyLy vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời chia sẻ những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân, những hoạt động thường ngày và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, LyLy và Anh Tú cũng thường chia sẻ các hình ảnh hoạt động đời thường lên trang cá nhân

Về phía Anh Tú, nam ca sĩ cũng duy trì lịch trình biểu diễn, xuất hiện tại các chương trình và sự kiện âm nhạc. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc cũng như những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Cả hai vẫn có những dịp đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, LyLy và Anh Tú duy trì sự đồng hành thân thiết cả trong âm nhạc lẫn đời sống thường ngày. Cả hai từng nhiều lần kết hợp trong các sản phẩm như Nếu Ta Không May, Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa, Người Ta Đâu Thương Em và Hàng Xóm.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, LyLy và Anh Tú duy trì sự đồng hành thân thiết cả trong âm nhạc lẫn đời sống thường ngày

Đáng chú ý, LyLy từng tiết lộ Anh Tú là nam ca sĩ duy nhất cô sáng tác nhạc cho đến thời điểm chia sẻ, bởi màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ vốn khá nữ tính và việc viết cho giọng ca nam đòi hỏi cô phải thay đổi góc nhìn, cách cảm nhận.

Không chỉ gắn bó trong âm nhạc, LyLy và Anh Tú còn nhiều lần xuất hiện chung tại các chương trình, sự kiện và sân khấu biểu diễn. Qua thời gian, những tương tác tự nhiên cùng sự thoải mái khi ở cạnh nhau khiến khán giả không ngừng chú ý đến mối quan hệ này.

Dù chưa có xác nhận chính thức về chuyện tình cảm, cả hai vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”

Dù chưa có xác nhận chính thức về chuyện tình cảm, cả hai vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”. Sự thân thiết được duy trì qua nhiều năm, từ công việc đến những khoảnh khắc đời thường, tiếp tục khiến dân mạng thích thú và dành nhiều sự quan tâm cho cặp đôi.