Phát hiện thác nước kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam, nước đổ ào ào nhưng du khách vẫn leo ngược ầm ầm

Thông thường, những phiến đá nằm dưới thác nước luôn khiến người ta dè chừng vì rêu và độ ẩm có thể làm bề mặt trơn trượt. Nhưng tại một thác nước ở miền Bắc Thái Lan, cảnh tượng lại rất khác là khách du lịch bỏ dép, đặt chân trực tiếp lên lớp đá trắng rồi từng bước leo ngược lên phía trên trong khi nước vẫn chảy quanh chân.

Có người dùng cả tay và chân để vượt qua những đoạn dốc, trong khi ở một số vị trí khác, du khách gần như có thể đứng thẳng và bước lên khá dễ dàng. Chính trải nghiệm khác thường này khiến nơi đây được khách quốc tế gọi bằng biệt danh "thác nước dính".

Đó là Bua Tong, nằm tại huyện Mae Taeng, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

Ẩn giữa vùng rừng xanh ở nước láng giềng Việt Nam, thác nước kỳ lạ này khiến nhiều du khách thích thú khi có thể tự mình leo ngược lên giữa dòng chảy. (Ảnh: PM tour)

Vì sao thác nước kỳ lạ này không trơn như nhiều nơi khác?

Bí mật nằm ở chính nguồn nước và lớp đá dưới chân du khách.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan, nước tại Bua Tong giàu canxi cacbonat. Khi nước chảy liên tục qua bề mặt, khoáng chất lắng đọng thành một lớp đá vôi màu trắng, cứng và có bề mặt khá nhám. Nhờ vậy, nhiều khu vực của thác tạo độ bám tốt hơn đáng kể so với những phiến đá phủ rêu thường gặp tại các dòng thác khác.

Nguồn nước ngầm ở khu vực đi qua các lớp đá, hòa tan nhiều khoáng chất, đặc biệt là canxi và silic. (Ảnh: Tripadvisor)

Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan cũng giải thích nguồn nước ngầm ở khu vực đi qua các lớp đá, hòa tan nhiều khoáng chất, đặc biệt là canxi và silic. Dòng nước sau đó trồi lên mặt đất, tiếp tục chảy xuống địa hình thấp hơn và tạo nên Bua Tong.

Lonely Planet cho biết sự tích tụ khoáng chất còn khiến bề mặt khó hình thành lớp tảo trơn như ở nhiều thác nước khác. Vì vậy, du khách có thể dùng bàn chân bám vào những lớp đá và leo lên giữa dòng nước mà không cần kỹ năng leo núi chuyên nghiệp.

Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi "thác nước dính" mà khách quốc tế thường dùng khi nhắc tới Bua Tong.

Du khách có thể leo ngược lên giữa dòng chảy

Cơ quan Du lịch Thái Lan mô tả Bua Tong cao khoảng 100 m và có độ dốc khoảng 50 độ. Nước đổ qua nhiều lớp đá vôi màu sáng, tạo thành các bậc tự nhiên nối tiếp nhau giữa khu rừng.

Thay vì chỉ đứng dưới chân thác để ngắm cảnh, hoạt động nổi bật nhất ở đây chính là leo trên bề mặt dòng nước.

Du khách có thể dùng bàn chân bám vào những lớp đá và leo lên giữa dòng nước mà không cần kỹ năng leo núi chuyên nghiệp. (Ảnh: Trip)

Du khách có thể bắt đầu từ khu vực thấp rồi men theo các lớp đá đi lên. Những chỗ thoải tương đối dễ vượt qua, còn ở các đoạn dốc hơn, dây hỗ trợ và bậc gỗ được bố trí để người tham quan bám vào.

Dù vậy, tên gọi "thác nước dính" không có nghĩa mọi vị trí trên bề mặt đều tuyệt đối an toàn. Những khu vực có rêu, mép đá hoặc vị trí nước chảy mạnh vẫn có thể trơn. Du khách không nên chạy, nhảy hay cố leo ở những khu vực đã được cảnh báo.

Nguồn nước đặc biệt nằm ngay phía trên thác

Nếu tới Bua Tong, một điểm không nên bỏ qua là Nam Phu Chet Si, hay "Suối Bảy Màu", nằm gần đầu nguồn của thác.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan, đây là một hồ nước lạnh tự nhiên rộng khoảng 6 x 8 m. Nước liên tục trồi lên từ lòng đất và trong điều kiện ánh sáng thích hợp có thể phản chiếu nhiều sắc màu, tạo nên tên gọi "Bảy Màu". Từ đây, nước chảy theo một con suối khoảng 100 m trước khi đổ xuống Bua Tong.

Nếu tới Bua Tong, một điểm không nên bỏ qua là Nam Phu Chet Si, hay "Suối Bảy Màu", nằm gần đầu nguồn của thác. (Ảnh: Instagram)

Khu vực xung quanh vẫn giữ được thảm rừng khá dày, với địa hình gồm núi, thung lũng và các dòng suối. Độ cao trong vùng dao động khoảng 400-900 m so với mực nước biển.

Việc ghé đầu nguồn cũng giúp du khách hiểu rõ hơn vì sao một dòng thác tưởng như bình thường lại hình thành lớp đá có đặc tính khác lạ như vậy.

Hướng dẫn dành cho du khách muốn thử leo thác

Bua Tong nằm cách trung tâm Chiang Mai khoảng 60 km. Du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy hoặc thuê xe có tài xế để tới khu vực thác.

Nếu chưa quen đường hoặc không muốn tự lái xe đường dài, lựa chọn chuyến tham quan trong ngày từ Chiang Mai sẽ thuận tiện hơn. Nên dành ít nhất nửa ngày để không phải vội vàng, đặc biệt nếu muốn vừa leo thác vừa ghé khu suối đầu nguồn.

Du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy hoặc thuê xe có tài xế để tới khu vực thác. (Ảnh: Trip)

Trang phục nên gọn nhẹ và nhanh khô. Giày đi nước có độ bám tốt sẽ hữu ích, dù nhiều du khách lựa chọn đi chân trần ở những phần đá cho phép. Điện thoại và máy ảnh nên được cho vào túi chống nước vì việc bị nước bắn khi leo gần như khó tránh.

Gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt để ý ở những đoạn dốc. Người có vấn đề về đầu gối, khả năng giữ thăng bằng kém hoặc không quen vận động trên đá ướt nên chỉ trải nghiệm những khu vực dễ tiếp cận và sử dụng tay vịn, dây hỗ trợ khi có.

Mùa mưa cũng cần thận trọng hơn. Trước khi xuất phát, khách nên kiểm tra thời tiết và tình trạng mở cửa thực tế; nếu mưa lớn hoặc dòng nước mạnh bất thường, không nên cố leo chỉ để hoàn thành trải nghiệm.

Một thác nước khác hẳn cách người ta thường tham quan

Điều hấp dẫn ở Bua Tong không nằm ở chiều cao kỷ lục hay một cột nước khổng lồ đổ thẳng xuống vực. Điểm khiến nơi này khác biệt chính là cách du khách tương tác với dòng thác.

Thay vì đứng từ xa chụp ảnh, họ có thể bước xuống nước, đặt bàn chân lên lớp đá vôi và từ từ tiến ngược lên trên. Dòng nước vẫn tràn xuống xung quanh, nhưng lớp khoáng chất đặc biệt bên dưới tạo đủ độ bám để trải nghiệm trở nên khả thi.

Thay vì đứng từ xa chụp ảnh, họ có thể bước xuống nước, đặt bàn chân lên lớp đá vôi và từ từ tiến ngược lên trên. (Ảnh: Trip)

Chính đặc điểm ấy đã biến thác nước kỳ lạ Bua Tong thành một điểm đến khác biệt của Chiang Mai là nơi du khách không chỉ ngắm nước chảy từ trên xuống mà còn có thể tự mình đi theo hướng ngược lại.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan; Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan; Lonely Planet