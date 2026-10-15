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Nữ NSND đỗ thủ khoa kép ở tuổi U50, là mẹ của BTV VTV nổi tiếng, từng hát nhạc phim Tây Du Ký tại Trung Quốc

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NSND này ghi dấu ấn với những ca khúc về người lính, từng biểu diễn tại các điểm nóng biên giới và có cơ duyên hát ca khúc nhạc phim Tây Du Ký tại Trung Quốc.

NSND Hà Vy sinh năm 1956 tại Hải Phòng. Từ nhỏ, bà đã yêu thích ca hát và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Năm 17 tuổi, bà được tuyển thẳng vào Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang, được phân công công tác tại đội kịch nói. Trong thời gian này, bên cạnh việc biểu diễn, bà chủ động tìm thầy học nhạc và tham gia các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn.

Sau đó, nghệ sĩ Hà Vy chuyển sang công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, gắn bó với những ca khúc về người lính và biên cương. Tên tuổi của bà được khán giả biết đến qua nhiều bài hát như Tiếng Súng Đã Vang Trên Bầu Trời Biên Giới, Ngày Mai Anh Lên Đường, Hoa Sim Biên Giới, Chiều Biên GiớiHành Khúc Ngày Và Đêm.

NSND Hà Vy

Không chỉ gắn bó với những ca khúc về người lính, nghệ sĩ Hà Vy còn có cơ hội biểu diễn ở nước ngoài. Năm 1986, khi bộ phim Tây Du Ký trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam, bà học và trình diễn một ca khúc nhạc phim trong chương trình giao lưu tại Trung Quốc.

Dù không biết tiếng Trung, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì nghe bản thu gốc, tự ghi phiên âm rồi nhờ ông Hoàng Vĩnh Giang, khi đó là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung, chỉnh sửa cách phát âm và luyến láy. Sau đó, bà tiếp tục biểu diễn ca khúc này tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Một dấu mốc đặc biệt khác trong hành trình làm nghề của Hà Vy đến vào năm 2003. Khi ấy đã 47 tuổi và là giọng ca có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bà quyết định theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không dừng lại ở việc trở thành sinh viên của một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, bà còn đạt thành tích thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của khóa học.

Quyết định tiếp tục học tập khi đã thành danh cho thấy mong muốn trau dồi chuyên môn của nữ nghệ sĩ. Bà từng chia sẻ mình học cùng lớp với ca sĩ Tùng Dương. Theo những thông tin được báo chí đăng tải, NSND Quang Thọ cũng đánh giá đây là trường hợp đáng chú ý bởi Hà Vy đã có tên tuổi nhưng vẫn lựa chọn theo học thanh nhạc một cách bài bản.

NSND Hà Vy chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1985 và 1990, Huy chương Bạc năm 1995 cùng bằng khen tại Liên hoan Giọng hát vàng Hà Nội ASEAN năm 1996. Năm 1997, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2024, những đóng góp của bà cho nghệ thuật được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Hà Vy có cuộc sống gia đình viên mãn. Chồng bà là nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bình, từng công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân cũng là một phần trong hành trình gắn kết của hai người.

Con gái của NSND Hà Vy là BTV Hoàng Trang, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình của VTV như Điểm Hẹn Văn Hóa, Ký Ức Thời Gian, Gõ Cửa Ngày Mới, Chiều Cuối Năm, Bữa Trưa Vui VẻGiai Điệu Tự Hào. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, BTV Hoàng Trang lại lựa chọn con đường báo chí và truyền hình.

NSND Hà Vy và con gái BTV Hoàng Trang

Nhắc về quãng thời gian mẹ đi biểu diễn xa nhà, Hoàng Trang từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bà. Theo nữ BTV, dù công việc bận rộn và có những chuyến đi kéo dài nhiều tháng, mẹ vẫn luôn dành sự quan tâm cho gia đình. Về phía mình, NSND Hà Vy cũng từng kể có những chuyến công tác kéo dài tới bốn tháng rưỡi, đến mức người con nhỏ trong nhà có lúc không nhận ra mẹ khi bà trở về.

Hiện nay, ở tuổi 70, NSND Hà Vy vẫn duy trì tinh thần lạc quan và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ những sân khấu đơn sơ nơi biên giới đến các lớp học thanh nhạc khi đã ở tuổi U50, hành trình của bà là sự gắn bó bền bỉ với nghệ thuật, mong muốn tiếp tục học hỏi và cống hiến ngay cả khi đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Ở tuổi 70, NSND Hà Vy vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe

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Theo Nhật Linh

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