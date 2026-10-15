Subeo dắt bạn gái ra mắt Cường Đô La

Tối 14/10, Cường Đô La thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn tối bên Subeo. Đáng chú ý, trong những hình ảnh được nam doanh nhân đăng tải có sự xuất hiện của bạn gái của cậu cả.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải hình ảnh quây quần bên bàn ăn cùng các con, kèm theo dòng chú thích: "Bữa tối với các con của tôi". Trong bức ảnh chụp tại nhà hàng, nam doanh nhân ngồi gần ống kính, chống tay lên má.

Phía sau là Subeo và bạn gái của anh chàng cũng nhí nhảnh tạo dáng theo. Subeo ngồi cạnh bạn gái, cả hai cùng giơ tay thể hiện sự hào hứng khi chụp ảnh. Hình ảnh mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái trong buổi đi ăn của gia đình.

Cường Đô La nhí nhảnh tạo dáng chụp hình khi dẫn các con đi ăn tối

Ngoài bức ảnh tại bàn ăn, Cường Đô La còn chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng hai con bên một mô hình trang trí có kích thước lớn. Nam doanh nhân đứng ở giữa, nở nụ cười rạng rỡ, còn dùng tay đỡ má của Subeo. Cả ba diện trang phục đơn giản, năng động, cho thấy một buổi đi chơi không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.

Việc Subeo xuất hiện bên bạn gái trong bữa ăn cùng Cường Đô La mang đến cảm giác gần gũi, tự nhiên và dễ thương. Không có những chia sẻ cầu kỳ hay màn giới thiệu rình rang, chỉ qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy các thành viên trong gia đình đã có giây phút thoải mái, vui vẻ bên nhau.

Khoảnh khắc dễ thương của nam doanh nhân bên các con

Hồi tháng 4/2026, Subeo từng gây chú ý khi xuất hiện công khai cùng bạn gái tại một sự kiện của mẹ. Những cử chỉ quan tâm như nắm tay, đứng cạnh nhau giữa đám đông hay giúp đối phương cầm đồ khiến cả hai được nhận xét khá tình cảm.

Trên mạng xã hội, Subeo để bio gắn thẳng tài khoản bạn gái kèm dòng trạng thái thể hiện tình cảm rõ ràng, và bạn gái cũng có động thái tương tự. Không chỉ dừng ở việc "tag nhau", cả hai còn sử dụng ảnh chụp chung làm ảnh đại diện, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo trong cách thể hiện tình cảm riêng.

Subeo ghi điểm với những cử chỉ tinh tế khi dẫn bạn gái đến sự kiện

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Dù có bố mẹ đều là những gương mặt nổi tiếng, cậu được gia đình bảo vệ đời tư khá kỹ. Những năm gần đây, Subeo thỉnh thoảng xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường do bố hoặc mẹ chia sẻ, nhận được nhiều lời khen bởi ngoại hình ngày càng trưởng thành.

Nếu như lúc nhỏ gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu thì càng lớn, Subeo lại càng "lột xác" rõ rệt. Ở tuổi 16, cậu bước vào giai đoạn trổ mã mạnh về ngoại hình với chiều cao nổi bật, được cho là đã vượt mẹ và chạm ngưỡng trên 1m8. Gương mặt cũng dần thay đổi, không còn nét tròn trịa mà chuyển sang đường nét gọn gàng, hài hòa hơn, tạo cảm giác sáng và ăn hình hơn hẳn mỗi lần xuất hiện.

Subeo trổ mã ngày càng điển trai, phong thái ngời ngời

Ảnh: FBNV