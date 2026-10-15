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Vợ Tuấn Hưng: "Nguyện cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn chọn tử tế thay vì oán hận"

| | Lifestyle

Vợ Tuấn Hưng: "Nguyện cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn chọn tử tế thay vì oán hận"

Vợ Tuấn Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp lại những bình luận tiêu cực về gia đình cô và chọn tâm thế tha thứ, buông bỏ theo lời Phật dạy.

Mới đây, vợ ca sĩ Tuấn Hưng - Hương Baby thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái hướng đến sự tử tế, lòng bao dung và cách đối diện với những điều không như ý trong cuộc sống.

Cô viết: "Xin cho con luôn giữ được một trái tim hiền hòa, biết nghĩ cho người, biết thương cho đời. Nguyện cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn chọn tử tế thay vì oán hận, chọn yêu thương thay vì hờn giận. Nguyện cho hạt giống lành con gieo hôm nay sẽ nở thành hoa an vui cho ngày mai. Nguyện cho sự tử tế được lan tỏa để ai gặp con cũng cảm thấy bình yên".

Cách đây ít giờ, Hương Baby tiếp tục chia sẻ một bài giảng về kinh nghiệm trên bước đường tu hành, đề cập đến cách đối diện với nghịch cảnh, sự bất công và lòng đố kỵ trong cuộc sống. Đáng chú ý, đi kèm bài đăng, cô còn chia sẻ nhiều hình ảnh chụp lại những bình luận tiêu cực của cư dân mạng nhắm đến gia đình mình.

Động thái này thu hút sự quan tâm trong bối cảnh gia đình Tuấn Hưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều sau khi công khai thông tin sang Mỹ sinh sống. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc mừng và động viên, gia đình nam ca sĩ cũng phải đối mặt với không ít bình luận bàn tán về quyết định này.

Vợ chồng Tuấn Hưng

Trước đó, Tuấn Hưng từng chia sẻ lý do sang Mỹ là để phát triển sự nghiệp tại thị trường hải ngoại. Bên cạnh công việc, nam ca sĩ cho biết các con cũng là một trong những lý do khiến anh đưa ra quyết định. Anh mong muốn các con có thêm trải nghiệm trong môi trường sống mới, học cách tự lập thay vì quá phụ thuộc vào người thân và người giúp việc như trước.

Sau bài đăng giải thích về quyết định sang Mỹ, Tuấn Hưng không có thêm cập nhật trên mạng xã hội trong hơn một tháng qua. Trong khi đó, vợ nam ca sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái cá nhân. Những bài đăng gần đây của cô tập trung vào lòng bao dung, sự tử tế và cách giữ tâm thế bình thản trước những điều không vừa ý.

Theo Li La

Phụ Nữ Mới

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