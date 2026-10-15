Dâu hào môn Việt có gương mặt tinh tuý giống từ Kim Tae Hee - Lưu Diệc Phi đến Cổ Lực Na Trát

Nguyễn Hương Liên (sinh năm 2002) là gương mặt trẻ đang thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Từ một người mẫu bước ra từ The Face Vietnam 2023, cô dần lấn sân sang mảng phim truyền hình và ghi dấu ấn với diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp của Hương Liên cũng gây ấn tượng không kém, bất kể là trên màn ảnh hay những khoảnh khắc đời thường trên MXH.

Hương Liên gây ấn tượng khi lấn sân sang mảng phim ảnh

Trước khi được khán giả chú ý qua phim truyền hình, Hương Liên đã được yêu thích bởi ngoại hình nổi bật. Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đường nét hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ. Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa có nét sang trọng giúp cô dễ dàng thu hút sự chú ý.

Visual thanh thoát, sang trọng của người đẹp

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Hương Liên có nét giống Kim Tae Hee, biệt danh "Kim Tae Hee Việt Nam" từ đó cũng được ưu ái dành cho cô. Trong khi đó, có người lại nhìn Hương Liên và liên tưởng đến vẻ đẹp thanh thoát của Lưu Diệc Phi, hay nhận xét gương mặt Hương Liên phảng phất nét sắc sảo của Cổ Lực Na Trát. Những sự so sánh này chủ yếu xuất phát từ netizen, nhưng việc liên tục được nhắc tên bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng phần nào cho thấy sức hút ngoại hình của Hương Liên.

Trước đó, Hương Liên còn từng được mệnh danh là "cô gái có nụ cười triệu view" khi sở hữu clip 10 triệu view nhờ nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận là chỉ cần cô cười, clip sẽ lên xu hướng.

Nụ cười xinh đẹp của Hương Liên

Được nhận xét giống các mỹ nhân hàng đầu, Kim Tae Hee như mang gương mặt tinh túy của cả Vbiz

Hương Liên từng tham gia The Face Vietnam 2023. Với chiều cao 1,68 m, vóc dáng cân đối và gương mặt phù hợp với nhiều phong cách hình ảnh, cô có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với công việc người mẫu, người đẹp tiếp tục thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Trong năm 2026, Hương Liên góp mặt trong Lời Hứa Đầu Tiên phát sóng trên VTV3. Trong phim, cô đảm nhận vai Linh Anh - một Á hậu có cá tính mạnh, tham vọng và không ngại cạnh tranh để giữ vị trí của mình. Nhân vật thuộc tuyến câu chuyện xoay quanh thế giới sắc đẹp, các mỹ nhân phải tìm cách để bảo vệ và củng cố danh tiếng, vị thế cũng như những mối quan hệ phía sau ánh hào quang .

Hương Liên vào vai Á hậu trong Lời Hứa Đầu Tiên

Visual nổi bật của cô nàng trong phim

Việc đảm nhận vai một á hậu cũng tạo nên sự tương đồng thú vị giữa nhân vật và lợi thế ngoại hình của Hương Liên ngoài đời. Cô có gương mặt sáng, vóc dáng người mẫu và khả năng thích ứng với những tạo hình chỉn chu, phù hợp với hình ảnh một người đẹp hoạt động trong giới sắc đẹp. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên tiếp cận khán giả truyền hình thay vì chỉ được biết đến qua các bộ ảnh hay nội dung trên mạng xã hội. Ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, Hương Liên còn theo học chương trình đào tạo diễn viên tại VTV. Động thái này cho thấy cô có sự chuẩn bị cho con đường diễn xuất .

Người đẹp có màn chào sân khá chắc tay

Ngoài công việc, đời tư của Hương Liên cũng là yếu tố khiến cô nhận được sự quan tâm. Cuối năm 2025, người đẹp kết hôn với chồng hơn cô 12 tuổi, cả MXH gọi cô là "dâu hào môn". Bên cạnh câu chuyện hôn nhân, hướng phát triển sự nghiệp nghệ thuật của cô vẫn là điều được khán giả mong chờ, nhất là khi người đẹp đang từng bước thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình.