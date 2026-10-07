Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

Trang Sohu đưa tin mới đây "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm chú ý khi mất liên tiếp ba hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Tissot, Dove, Ant Insurance. Đồng hồ Tissot đã hợp tác với Lưu Diệc Phi tới 11 năm.

Với ngôi sao hàng đầu như Lưu Diệc Phi, phí đại diện thương hiệu mỗi năm lên tới 15 triệu NDT, theo Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh Xingfeng. Chưa kể Lưu Diệc Phi thường ký ở mức cao nhất là đại diện toàn cầu thương hiệu. Vì vậy, việc cùng lúc đánh mất nhiều hợp đồng lớn mang lại thiệt hại đáng kể về kinh tế cho nữ diễn viên.

Hành vi các đối tác thương mại đồng loạt chấm dứt hợp đồng thường chỉ xảy ra khi nghệ sĩ gặp phải scandal lớn, nhãn hiệu phải vạch rõ giới hạn với ngôi sao để tránh rủi ro. Vì vậy, nhiều người hâm mộ lo lắng cho Lưu Diệc Phi khi cô mất ba hợp đồng đại diện quảng cáo cùng lúc.

Lưu Diệc Phi bỗng nhiên bị loạt thương hiệu chấm dứt hợp tác.

Tuy nhiên, sau khi truyền thông liên hệ với các nhãn hàng, họ xác nhận do không thỏa thuận hợp tác được với ngôi sao Câu chuyện hoa hồng nên hợp đồng quảng cáo phải kết thúc.

Trước đó, Lưu Diệc Phi từng bị chỉ trích vì thái độ trịch thượng khi cắt hình ảnh của Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung.

Hồi tháng 9, Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà cùng tham gia hoạt động của thương hiệu thời trang. Cả hai có ảnh chụp chung với CEO của Bvlgari. Tuy nhiên khi đăng lên Instagram, Lưu Diệc Phi đã cắt ảnh Hồ Ngọc Hà, chỉ giữ lại hai người, trong khi đó Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh gốc.

Sự việc ồn ào trở thành chủ đề gây sốt nhất trên MXH Weibo với hơn 150 triệu lượt đọc, trong đó có nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi kém duyên, hợm hĩnh, thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước khác. Dư luận xứ Trung cho rằng Lưu Diệc Phi luôn tỏ thái độ thân thiết các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, ngôi sao Hollywood nhưng lại trịch thượng trước nghệ sĩ châu Á, thậm chí cả diễn viên trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau khi nhận áp lực từ dư luận, Lưu Diệc Phi đã xóa bức ảnh gây tranh cãi khỏi tài khoản Instagram.

Lưu Diệc Phi cũng gây lo lắng vì đã 3 năm không vào đoàn phim. Sau tác phẩm Câu chuyện hoa hồng, cô nghỉ ngơi khá lâu, chỉ duy trì các hoạt động thương mại. Hiện tại, Lưu Diệc Phi chỉ còn một tác phẩm chưa lên sóng là Nam Yên Trai bút lục, nhưng bộ phim này đã bị hoãn 6 năm.

Lưu Diệc Phi cũng chưa giành được giải thưởng chính thống về diễn xuất trong bộ ba giải thưởng danh giá của truyền hình Trung Quốc là Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan.

Xét về thành tích phim truyền hình, Lưu Diệc Phi kém hơn các đồng nghiệp cùng lứa là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên. Cô lại không tích cực đóng phim, vì vậy, cơ hội giành giải càng mong manh hơn.

Lưu Diệc Phi đã lâu không vào đoàn phim, vắng bóng trên màn ảnh.

Theo Sohu, hiện tại giới giải trí Hoa ngữ đang lâm vào tình trạng khó khăn chung. Nhiều nhà đầu tư thấy tình hình kinh doanh không khả quan nên không còn đầu tư vào phim ảnh, số lượng tác phẩm có thể khai máy ngày càng ít.

Những diễn viên trung niên như Lưu Diệc Phi vì thế ngày càng ít có lựa chọn kịch bản.