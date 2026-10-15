Nam nghệ sĩ U60 sang Mỹ được "thuê" làm shipper liền than: Khổ ghê!

Thời gian gần đây, diễn viên Tiết Cương thu hút sự chú ý khi sang Mỹ thăm người thân và bạn bè là các nghệ sĩ Việt đang định cư tại đây. Trong những ngày ở Mỹ, Tiết Cương liên tục gặp gỡ danh hài Thúy Nga. Trên Facebook cá nhân, Thúy Nga cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc bên Tiết Cương.

Mới đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một clip hài hước có sự tham gia của Tiết Cương và ca sĩ Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh.

Hình ảnh Tiết Cương và Thúy Nga trong clip.

Trong clip, Thúy Nga cho biết cô có khách đặt mua sầu riêng và được yêu cầu giao hàng tận nhà (nữ danh hài buôn bán sầu riêng cùng nhiều mặt hàng tại Mỹ nhiều năm gần đây) và cô quyết định thuê Tiết Cương làm shipper.

Thúy Nga hóm hỉnh chia sẻ: "Hôm nay, khách hàng order em phải giao sầu riêng ship tận nhà. Bây giờ em phải làm grab cả nhà. Mà mình có biết lái xe đâu, phải thuê một người đẹp trai từ Việt Nam qua đây để mà chở mình đi".

Ngay sau đó, Tiết Cương xuất hiện cùng chiếc xe máy đời cũ. Thấy người bạn thân, Thúy Nga hài hước nói: "Qua Mỹ là phải làm việc nha chứ không phải cứ đi chơi lang thang đâu. Đi rao sầu riêng cho tôi đi".

Tiết Cương liền than thở: "Khổ ghê vậy đó". Sau đó, Thúy Nga giới thiệu với người hâm mộ: "Đây là Tiết Cương nhé cả nhà. Tiết Cương là bạn học chung của em".

Tuy nhiên, khi vừa lên xe để Tiết Cương chở đi một đoạn, Thúy Nga lại gặp Chế Phong đang đi xe máy xịn hơn. Nữ danh hài lập tức bỏ Tiết Cương để chuyển sang xe của Chế Phong. Thế nhưng, cuối cùng cả Tiết Cương lẫn Chế Phong đều không nhận chở Thúy Nga.

Dù chỉ là một clip vui, tình huống này vẫn nhận được hơn 200 bình luận của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn rút ra bài học từ màn đổi ý của Thúy Nga, cho rằng việc đứng núi này trông núi nọ đôi khi khiến bản thân rơi vào tình cảnh không được gì. Một số bình luận viết: "Đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng đứng giữa đường", "Mất cả chì lẫn chài"...