Vợ cũ Bằng Kiều thông báo tình hình sức khỏe ca sĩ Bảo Hân

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại của ca sĩ hải ngoại Bảo Hân đang mắc bệnh nặng phải điều trị loại thuốc mới.

Cô tâm sự: "Một tuần trước, khi còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật ca sĩ Thái Tài, Bảo Hân nói với mình rằng nàng muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Tài và vài người bạn thân tại nhà. Hân biết với tình trạng sức khỏe hiện tại, có lẽ mình sẽ không thể đến dự sinh nhật của Tài tổ chức ở nhà hàng Vox, nên muốn tự mình làm một buổi gặp mặt nhỏ, để vẫn được chung vui với bạn.

Lần trước, khi vợ chồng Bảo Hân hẹn mình ra ngoài ăn, thấy thần thái và sức khỏe của Hân có phần tiến triển, mình mừng lắm. Nhưng căn bệnh này và loại thuốc mới mà Hân đang dùng thật sự rất khó hiểu, có ngày khá hơn, có ngày lại yếu đi. Tuần vừa rồi, sức khỏe của Hân lại có vẻ giảm sút, khá yếu. Vậy mà hôm chúng mình đến, Hân vẫn nói cười vui vẻ như không muốn ai phải bận lòng vì mình.

Ăn xong, nàng còn kéo ba đứa con gái vào phòng để chia quần áo. Những bộ đồ Hân không còn mặc vừa nữa được đem ra cho bạn bè mà trước khi sụt cân, nàng cũng chỉ mặc size XS thôi nên trong ba đứa chỉ có Dạ Nhật Yến là "trúng lớn", lấy được nhiều nhất. Còn mình, lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chỉ chọn được một cái áo khoác tại những cái áo khác kéo không lên.

Chia của quần áo xong thì đến màn chia của kẹo. Mỗi đứa ôm về mấy bịch. Kẹo ít đường nên đứa nào cũng nhận rất nhiệt tình, không ai sợ mập.

Rồi Bảo Hân bảo chồng khoe tài hát nhái giọng Aaron Neville cho mọi người nghe. Trước giờ mình vẫn biết Tee hát hay nhưng khi nghe Tee hát "I Don't Know Much" bằng giọng Aaron Neville thì thật sự bất ngờ. Nhắm mắt lại có lúc tưởng ông Aaron đang ngồi trong phòng.

Sau đó, cả nhóm ngồi xem lại video đám cưới của Hân và Tee. Hai người làm đám cưới cách đây 12 năm ở Montreal nên lúc đó không có nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ tham dự. Xem đoạn video chỉ vỏn vẹn 17 phút mà mình có cảm giác như vừa xem một bộ phim tình yêu thật đẹp.

Đúng là trời sinh một cặp. Cả hai đều có tâm hồn nghệ thuật, đều sáng tạo nên ngay cả đám cưới của họ cũng rất đặc biệt, rất riêng và rất Hân & Tee".

Vợ cũ Bằng Kiều cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu của Bảo Hân và chồng: "Có một câu mà nhiều người từng thắc mắc: "Khi hỏi cưới Bảo Hân, Tee có biết Hân bị Parkinson không?".

Câu trả lời là có chứ! Tee không chỉ biết mà còn hiểu phần nào con đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Yêu và cưới một người khi họ đang xinh đẹp, khỏe mạnh cùng nhau tận hưởng những tháng ngày vui vẻ của cuộc đời là điều mà rất nhiều người có thể làm.

Nhưng biết trước người mình yêu đang mang một căn bệnh chưa có cách chữa khỏi, biết rằng những năm tháng phía trước có thể sẽ có những ngày mình phải trở thành đôi chân, đôi tay và là chỗ dựa cho người ấy mà vẫn chọn bước vào cuộc hôn nhân, vẫn chọn nắm lấy bàn tay đó và nói: "Anh sẽ ở đây" thì với mình, đó là một tình yêu bao la.

Bởi lời thề "lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu" trong ngày cưới thì ai cũng có thể nói. Nhưng phải đến khi cuộc đời thật sự mang bệnh tật và thử thách đến, người ta mới hiểu hết sức nặng của lời thề ấy.

Nhìn Tee chăm sóc Hân, rồi nhìn Hân dù cơ thể có những ngày không nghe lời mình nhưng vẫn cố gắng cười, vẫn muốn gặp bạn bè, vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho bạn, mình thấy thương cả hai vô cùng.

Mình cứ nghĩ, có lẽ kiếp trước hai người đã từng yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó chưa thể đi hết con đường cùng nhau nên kiếp này, họ tìm lại được nhau để viết tiếp câu chuyện còn dang dở ấy. Và lần này, dù con đường có khó khăn đến đâu, họ vẫn chọn ở lại bên nhau.

Mình chỉ mong hai người bạn của mình sẽ còn thật nhiều năm tháng bên nhau, còn được cười với nhau, chọc ghẹo nhau, nghe Tee hát, xem lại những thước phim cũ và tạo thêm thật nhiều kỷ niệm mới.

Chúc Hân và Tee sẽ cùng nhau đi trọn lời thề năm ấy, không chỉ khi vui vẻ, khỏe mạnh, mà cả trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được một người để cùng mình đi qua những ngày nắng đẹp, mà là khi trời nổi giông, người ấy vẫn không buông tay.

Đừng hỏi tại sao mình hay viết về Tee và Bảo Hân. Giữa một thế giới mà người ta dễ trách nhau, giận nhau rồi buông tay nhau, thì một chuyện tình đẹp cũng cần có người kể lại, đúng không nào?".

Những chia sẻ của Trizzie Phương Trinh về vợ chồng Bảo Hân khiến ai cũng xúc động và ngưỡng mộ.