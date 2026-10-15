Một hoa hậu Việt đang học lên Tiến sĩ, tự mua cơ ngơi hàng chục tỷ đồng view thẳng ra Hồ Tây

Tự mua penthouse hàng chục tỷ đồng ở tuổi 21

Lương Thùy Linh là một trong những hoa hậu thế hệ mới sở hữu thành tích học tập nổi bật cùng sự nghiệp hoạt động đa lĩnh vực. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, người đẹp quê Cao Bằng nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện giải trí, thời trang và hoạt động thương mại.

Nhờ lịch trình làm việc dày đặc, chỉ sau khoảng hai năm đăng quang, Lương Thùy Linh đã tích lũy đủ tài chính để mua căn nhà đầu tiên khi mới 21 tuổi.

Đây là căn penthouse nằm trên tầng 39-40 của một tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, có tầm nhìn hướng về Hồ Tây, cầu Nhật Tân và khu vực sông Hồng. Bất động sản này được ước tính có giá trị hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là giá trị được mọi người “đồn đoán” theo thị trường tại thời điểm đó, không phải giá giao dịch chính xác do Lương Thùy Linh công bố.

Không gian sống của nàng hậu gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sử dụng các gam màu trung tính như trắng, ghi và be. Những ô cửa kính lớn giúp căn hộ đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Khu vực phòng khách được bố trí sofa màu nâu, kết hợp nội thất gỗ để tăng cảm giác ấm cúng. Phòng bếp thiết kế liên thông với phòng khách, sử dụng hệ tủ cao sát trần cùng bàn đảo, vừa phục vụ nấu nướng vừa có thể dùng làm bàn ăn.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ niềm vui khi mua được ngôi nhà mà trước đây cô chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Đối với người đẹp, đây là thành quả vật chất lớn đầu tiên sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ và cũng đánh dấu bước chuyển sang cuộc sống tự lập.

Ngoài bất động sản, nàng hậu còn sở hữu nhiều món đồ thời trang hàng hiệu và thường xuyên có những chuyến du lịch trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, cô từng bày tỏ rằng những trải nghiệm tinh thần, đặc biệt là các chuyến đi thiện nguyện, cũng mang lại giá trị lớn đối với bản thân.

Học thẳng lên Tiến sĩ, không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực

Không chỉ tập trung vào hoạt động nghệ thuật, Lương Thùy Linh còn theo đuổi con đường học vấn dài hạn. Cô từng là học sinh chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Cao Bằng, sau đó theo học Đại học Ngoại thương. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh vẫn đang là sinh viên năm nhất.

Năm 2024, ở tuổi 24, cô trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đáng chú ý, người đẹp được học thẳng từ bậc cử nhân lên Tiến sĩ mà không cần trải qua chương trình Thạc sĩ, nhờ đáp ứng điều kiện tuyển sinh của nhà trường.

Theo thông tin công bố, Lương Thùy Linh có chứng chỉ IELTS 7.0 và dự kiến theo học chương trình trong bốn năm. Cô cho biết việc tiếp tục học tập không đơn thuần nhằm bổ sung bằng cấp mà còn để mở rộng kiến thức và hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh việc học, Lương Thùy Linh còn đảm nhận công việc trợ giảng tại một trường đại học. Cô chia sẻ rằng công việc này giúp bản thân duy trì sự kết nối với môi trường học thuật, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật và khả năng truyền đạt kiến thức.

Vừa tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, người đẹp cũng bước chân vào lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Dù dự án từng nhận một số ý kiến trái chiều về thiết kế và giá bán, Lương Thùy Linh cho biết cô cùng đội ngũ đã lắng nghe phản hồi và điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Gây sốt với cách xử lý tinh tế khi gặp sự cố

Dù dành nhiều thời gian cho học tập và kinh doanh, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sự hiện diện trong làng giải trí. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang, đảm nhận vai trò MC, diễn giả và xuất hiện tại nhiều chương trình sắc đẹp.

Tháng 8/2026, người đẹp gây chú ý khi gặp sự cố trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest tại Hải Phòng, thuộc chuỗi hoạt động của Miss World 2026.

Trong lúc đảm nhận vị trí vedette, Lương Thùy Linh bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn diễn khi thực hiện động tác xoay người với bộ váy dạ hội có phần tà dài.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách giữ tư thế, tạo dáng rồi đứng dậy hoàn thành phần trình diễn. Khoảnh khắc này nhận được sự cổ vũ của khán giả và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

(Tổng hợp)