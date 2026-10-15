"Ngọc nữ trăm tỷ" màn ảnh Việt che mặt khi bị "tóm" hẹn hò, đàng trai là nhân vật ai cũng biết

Trâm Anh và Trương Thế Vinh từ lâu đã là cặp đôi khiến netizen không khỏi tò mò về chuyện tình cảm. Cả hai được cho là đã hẹn hò khoảng 6 năm, song chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ với đối phương. Dù người trong cuộc vẫn giữ im lặng, những lần xuất hiện chung trong các buổi tiệc bạn bè của cả hai vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi ăn cùng nhóm bạn tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong video, cả hai xuất hiện tại một bàn ăn đông người, không có những cử chỉ quá thân mật hay hành động đặc biệt gây chú ý. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô gái được cho là Trâm Anh cúi mặt, dùng tay che mặt khi lọt vào ống kính đã nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người còn cho rằng hành động của Trâm Anh là đang bật cười vì Trương Thế Vinh bị fan trêu ghẹo hát bài Tình Yêu Hoa Gió.

Trâm Anh và Trương Thế Vinh bị bắt gặp hẹn hò, ngồi sát cạnh nhau ăn uống cùng nhóm bạn

Mối quan hệ Trâm Anh và Trương Thế Vinh

Trương Thế Vinh là gương mặt đa năng của Vbiz. Xuất phát điểm là ca sĩ, nam nghệ sĩ dần ghi dấu khi lấn sân sang diễn xuất và gameshow, góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc như 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... Thế nhưng trái ngược với hình ảnh sôi nổi trên màn ảnh, Trương Thế Vinh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm..

Trâm Anh là nữ diễn viên được chú ý qua một số dự án phim truyền hình, trong đó có Cây Táo Nở Hoa. Những năm gần đây, cô tiếp tục tạo dấu ấn với các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng, được kỳ vọng trở thành một trong những “ngọc nữ” thế hệ mới của màn ảnh Việt. Song song với diễn xuất, Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018, sau đó tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.

Trâm Anh là "ngọc nữ" thế hệ mới của Vbiz

Cô và Trương Thế Vinh bị soi hẹn hò suốt 6 năm qua

Mối quan hệ giữa Trâm Anh và Trương Thế Vinh bắt đầu được cư dân mạng chú ý từ năm 2021, sau khi cả hai cùng hợp tác trong Cây Táo Nở Hoa. Thời điểm đó, “thám tử mạng” liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp giữa hai người, từ việc thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhóm bạn cho đến hình ảnh một chú cún cưng được cho là giống nhau trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Dù liên tục bị đặt nghi vấn, cả hai vẫn không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Trương Thế Vinh vốn kín tiếng về đời tư, trong khi Trâm Anh cũng nhiều lần giữ im lặng trước những đồn đoán. Càng không có câu trả lời rõ ràng, dân tình lại càng tò mò và tiếp tục “đào” thêm những dấu hiệu được cho là liên quan đến mối quan hệ của cả hai.

Trương Thế Vinh kín tiếng sau 1 lần huỷ hôn

Đặc biệt, những động thái gần đây của Trâm Anh liên tục trở thành “manh mối” để netizen nối lại các mảnh ghép. Trong một bài đăng, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kèm dòng chữ: “Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together”. Đáng chú ý, Trâm Anh còn chèn hình một chú gấu vào bức ảnh. Chi tiết này lập tức lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng bởi trước đó, hình ảnh chú gấu từng được sử dụng như một cách để che mặt Trương Thế Vinh trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trâm Anh từng công khai bức ảnh đôi với Trương Thế Vinh

Ảnh: FBNV