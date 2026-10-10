Cam thường lạ lùng của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi mới đây tiếp tục khiến công chúng khó rời mắt với diện mạo đẹp tựa nữ thần trong lần xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu Bobbi Brown. Không cần những khung hình được trau chuốt cầu kỳ, "thần tiên tỷ tỷ" vẫn gây ấn tượng qua loạt ảnh cam thường chụp trực tiếp với làn da sáng mịn, đường nét thanh tú và thần thái sang trọng. Đặc biệt, bộ đầm trễ vai mang hơi hướng váy cưới công chúa càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, nữ tính vốn đã trở thành dấu ấn của mỹ nhân Hoa ngữ.

Bức hình cam thường gây sốt MXH với vẻ đẹp "như hoa như ngọc" của mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Trong những khung hình ghi lại tại sự kiện, Lưu Diệc Phi cho thấy sức hút đặc biệt đến từ những đường nét hài hòa, không cần tạo hình quá phô trương. Làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt có chiều sâu giúp nữ diễn viên nổi bật ngay cả dưới ánh đèn sự kiện. Đáng chú ý, lớp nền mỏng nhẹ tạo hiệu ứng căng mịn, kết hợp sắc hồng đào trên gò má và đôi môi hồng dịu, mang đến diện mạo tươi tắn, ngọt ngào.

Diện mạo gây thương nhớ của "thần tiên tỷ tỷ". (Nguồn: Weibo)

Thay vì kiểu trang điểm sắc sảo thường thấy trên thảm đỏ, layout lần này ưu tiên vẻ trong trẻo, mềm mại, khiến tổng thể gương mặt trông vừa rạng rỡ vừa tự nhiên. Bên cạnh đó, thần thái điềm tĩnh, thanh lịch cũng giúp nữ minh tinh ghi điểm trong mọi ống kính, càng ngắm càng dễ hiểu vì sao cô thường được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "thần tiên tỷ tỷ".

Vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của Lưu Diệc Phi.

Điểm nhấn lớn nhất trong tạo hình lần này là chiếc đầm Haute Couture thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2018 của Alexis Mabille. Thiết kế mang tông hồng phấn pha trắng ngà, phủ nhiều lớp vải tuyn mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng bồng bềnh như mây. Phần thân trên trễ vai với những lớp bèo nhún xếp tầng ôm quanh bờ vai, vừa tăng độ cầu kỳ vừa làm nổi bật phần cổ và xương quai xanh thanh thoát. Phần thân váy được xử lý ôm sát, kết hợp những dải ren thêu hoa chạy dọc hai bên, tạo đường nét mềm mại trước khi mở rộng thành tà váy dài quét đất.

Sự kết hợp giữa phom dáng ôm và lớp voan phủ rộng giúp bộ trang phục có độ tương phản thú vị: phần thân trên nữ tính, gọn gàng trong khi phần tà váy lại mang đến cảm giác lộng lẫy, bay bổng. Trên nền màu pastel dịu mắt, những chi tiết ren và bèo nhún không tạo cảm giác quá nặng nề mà ngược lại, càng củng cố hình ảnh nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lưu Diệc Phi cũng khéo léo kết hợp trang sức BVLGARI bổ sung nét sang trọng hiện đại cho tổng thể vốn đậm chất lãng mạn.

Mẫu váy nữ tính, điệu đà càng tôn lên vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi.

Để cân bằng chiếc váy có nhiều chi tiết cầu kỳ, Lưu Diệc Phi lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng. Phần tóc được chải mượt, búi phía sau đầu, kết hợp vài lọn tóc mảnh buông nhẹ quanh tai và gáy, tạo cảm giác mềm mại thay vì quá nghiêm cẩn. Kiểu tóc này đồng thời giúp phần vai trần, đường viền cổ váy và những lớp bèo nhún trở thành tâm điểm, không bị che khuất bởi mái tóc dài xõa xuống. Tổng thể không đi theo hướng quyến rũ sắc lạnh mà nghiêng về vẻ ngọt ngào, trong trẻo, gợi liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa trong những bộ phim cổ tích.

Nhan sắc tựa công chúa cổ tích của mỹ nhân sinh năm 1987.

Lần xuất hiện tại sự kiện Bobbi Brown này cũng cho thấy sức hút của Lưu Diệc Phi không chỉ nằm ở những bộ cánh đắt giá hay cách xây dựng hình ảnh chỉn chu. Khi trang phục, tóc tai và makeup được kết hợp hài hòa, vẻ đẹp riêng của nữ diễn viên càng có cơ hội được bộc lộ. Giữa vô số tạo hình thảm đỏ thiên về sự táo bạo, lựa chọn dịu dàng, nữ tính của cô vẫn đủ sức tạo dấu ấn, khẳng định vị thế mỹ nhân hàng đầu Cbiz.















