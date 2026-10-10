Hồ Quang Hiếu khoe tổ ấm nhỏ 4 người, nhan sắc bà xã 3 tuần sau sinh gây sốt mạng

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã đăng tải hình ảnh gia đình 4 người. Đây cũng là lần đầu tiên chủ hit "Con bướm xuân" công khai diện mạo quý tử thứ 2. "Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là một món quà", nam ca sĩ bộc bạch.

Tuệ Như - bà xã Hồ Quang Hiếu cũng viết lời tâm sự: "Đôi khi hạnh phúc với mẹ không nằm ở những điều lớn lao. Mẹ chỉ cần có một gia đình nhỏ, hai anh em luôn biết san sẻ và yêu thương nhau, đi đến đâu cũng đi cùng nhau, với mẹ vậy là đủ rồi".

Gia đình 4 người của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Khoảng khắc gia đình sum họp của nam ca sĩ 8X nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Tuệ Như. Chưa đầy 1 tháng sau khi sinh, người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp.

Bà xã Hồ Quang Hiếu sinh con trai thứ 2 vào ngày 18/9. Cậu bé tên thật là Nguyễn Trần Quang Hiển, thường được gia đình gọi thân mật là Bim. Cậu bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,8 kg.

Vợ nam ca sĩ sinh con vào cuối tháng 9.

Sau khi sinh con, Tuệ Như ở lại bệnh viện 8 ngày để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cô nhận được sự hỗ trợ từ mẹ ruột trong việc chăm sóc em bé. Đặc biệt, Hồ Quang Hiếu luôn ở bên đồng hành cùng bạn đời, quan tâm đến cả thể chất lẫn tinh thần của cô trong giai đoạn đầu sau sinh.

Sau khi xây dựng tổ ấm với người mẫu Tuệ Như, cuộc sống của ca sĩ Hồ Quang Hiếu có nhiều thay đổi. Từ khi lên chức bố, nam ca sĩ dần sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chủ động giảm bớt lịch trình công việc để cùng vợ chăm sóc các con.

Từ khi lên chức bố, ca sĩ Hồ Quang Hiếu dần sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chủ động giảm bớt lịch trình công việc để cùng vợ chăm sóc các con.

Cặp đôi đón con trai đầu lòng, bé Hin, vào tháng 1/2025 và tiếp tục chào đón quý tử thứ hai, bé Bim, vào ngày 18/9/2026. Hai lần làm cha khiến Hồ Quang Hiếu thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên vợ con, từ việc chăm sóc các bé đến san sẻ những vất vả trong cuộc sống thường ngày.

Về phía Tuệ Như, cô tạm gác một phần công việc người mẫu để tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời hỗ trợ chồng quản lý công việc. Dù bận rộn với vai trò bố mẹ hai con, cả hai vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, gần gũi trên mạng xã hội.

Từ chuyện chăm con đến những tương tác hài hước giữa hai vợ chồng, cuộc sống của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cho thấy sự chuyển biến từ giai đoạn yêu đương sang hành trình cùng nhau vun vén tổ ấm, ưu tiên hạnh phúc gia đình nhưng vẫn đồng hành trong công việc và cuộc sống.



