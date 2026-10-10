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Ngắm ‘nữ hoàng linh trưởng’ tại ngọn núi cao hơn 1.400 m ở Huế

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Một đàn voọc chà vá chân nâu vừa được ghi nhận xuất hiện tại đỉnh Bạch Mã, nơi có độ cao hơn 1.400 m thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP. Huế).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho biết đơn vị vừa ghi nhận một đàn voọc chà vá chân nâu khoảng 4 cá thể xuất hiện tại khu vực đỉnh núi Bạch Mã. Đây là địa bàn nhiều lần ghi nhận sự hiện diện của loài linh trưởng quý hiếm này.

Đàn voọc chà vá chân nâu gồm 4 cá thể xuất hiện ở đỉnh núi Bạch Mã thời gian gần đây. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Theo nghiên cứu của Vườn Quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2019-2020, khu vực rừng nguyên sinh từ Km8 tuyến đường lên đến đỉnh Bạch Mã (ở độ cao hơn 1.400 m) có khoảng 6 đàn voọc chà vá chân nâu, mỗi đàn trung bình từ 5-12 cá thể.

Các ghi nhận trước đây cũng cho thấy Bạch Mã là nơi sinh sống của nhiều đàn voọc chà vá chân nâu.

Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học Pygathrix nemaeus, nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc và được xem là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới. Loài này thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật.

Nghiên cứu của Vườn Quốc gia Bạch Mã cho thấy, từng có nhiều đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện ở khu vực lâm viên quốc gia này. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Voọc chà vá chân nâu là loài thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, việc tiếp tục ghi nhận voọc chà vá chân nâu tại khu vực đỉnh Bạch Mã cho thấy loài linh trưởng quý hiếm vẫn hiện diện trong hệ sinh thái rừng của Vườn, đồng thời phản ánh giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Nằm trên dãy Trường Sơn, tại ranh giới tự nhiên giữa TP. Huế và Đà Nẵng, Vườn Quốc gia Bạch Mã có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, địa hình đa dạng và nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Theo số liệu thống kê của Vườn đến năm 2026, nơi đây ghi nhận 2.465 loài thực vật và nấm, gồm 2.132 loài thực vật bậc cao và 333 loài nấm lớn. Hệ động vật có 2.326 loài thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, ếch nhái, côn trùng và cá.

Theo Ngọc Văn

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