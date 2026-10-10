Nhìn căn nhà của cô gái 29 tuổi tôi mới hiểu vì sao ngày càng nhiều người bỏ kiểu phòng khách truyền thống

"Nhà là nơi phục vụ cuộc sống của mình, không phải nơi phải tuân theo một công thức có sẵn" – đó cũng là cách một blogger 29 tuổi đến từ Hồ Nam lựa chọn khi cải tạo lại không gian sống của gia đình.

Ban đầu, căn hộ của cô chẳng khác nhiều ngôi nhà khác: Sofa kê đối diện TV, bàn trà đặt ở giữa, mọi đồ đạc đều xoay quanh một phòng khách theo đúng nghĩa truyền thống.

Nhìn thì đẹp và rất "đúng bài", nhưng sống một thời gian, cô bắt đầu nhận ra một vấn đề: Gia đình gần như không sử dụng phòng khách theo cách mà nó được thiết kế.

TV gần như không bật, còn phòng khách lại trở thành khoảng trống lớn nhất nhà

Chiếc TV vốn được xem như trung tâm của phòng khách thực tế rất ít khi được sử dụng. Người lớn có điện thoại, máy tính; trẻ nhỏ lại thường về phòng riêng học hoặc chơi.

Kết quả là một trong những không gian rộng nhất nhà chỉ được dùng nhiều nhất vào lúc… có khách.

Điều cô tiếc hơn cả không phải chiếc TV bị bỏ không, mà là việc các thành viên ngày càng ít xuất hiện cùng nhau trong một không gian chung. Người về nhà vào phòng người ấy. Căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng những khoảnh khắc cả gia đình ngồi gần nhau lại không nhiều.

Sau một thời gian cân nhắc, cô quyết định thay đổi.

Không phải đập bỏ phòng khách. Cũng không phải chạy theo một phong cách tối giản cực đoan. Cô chỉ đơn giản xóa bỏ quan niệm rằng phòng khách nhất thiết phải xoay quanh TV.

Thay vào đó, một chiếc bàn lớn được đặt ngay chính giữa căn phòng. Và đây mới là lúc căn phòng bắt đầu được sử dụng đúng nghĩa.

Một chiếc bàn lớn biến phòng khách thành nơi cả gia đình cùng sinh hoạt

Chiếc bàn có chiều dài khoảng 1,8m, trong khi sofa dài khoảng 2m. Kích thước này đủ rộng để nhiều người cùng sử dụng nhưng vẫn giữ lối đi thông thoáng, không khiến căn phòng có cảm giác bị nhồi đầy đồ.

Từ khi xuất hiện chiếc bàn lớn, chức năng của phòng khách thay đổi hoàn toàn.

Buổi sáng, đây có thể là nơi ăn sáng. Ban ngày, người lớn ngồi làm việc, đọc sách hoặc sử dụng máy tính. Buổi chiều, trẻ có thể làm bài tập, vẽ tranh, chơi đồ chơi ngay cạnh bố mẹ. Cuối tuần, cả gia đình có thể ngồi quanh bàn trò chuyện, ăn nhẹ hoặc cùng làm một việc gì đó.

Điều quan trọng nhất không phải chiếc bàn đẹp đến đâu, mà là nó khiến các thành viên có lý do để cùng xuất hiện trong một không gian.

Trước đây, sofa hướng về TV khiến mọi người ngồi cạnh nhau nhưng mắt nhìn về phía màn hình. Còn với chiếc bàn lớn, mọi người có xu hướng nhìn thấy nhau, nói chuyện và tương tác nhiều hơn.

Đó cũng là lý do kiểu "phòng khách không lấy TV làm trung tâm" ngày càng được nhiều gia đình trẻ quan tâm.

Muốn đặt bàn lớn giữa phòng khách, kích thước quan trọng hơn kiểu dáng

Sau thời gian sử dụng, cô gái 29 tuổi nhận ra một điều: Không phải cứ mua một chiếc bàn thật đẹp rồi đặt vào giữa nhà là xong.

Điều đầu tiên cần tính toán chính là tỷ lệ.

Nếu phòng không quá rộng nhưng bàn lại quá lớn, không gian sẽ nhanh chóng trở nên bí bách. Ngược lại, bàn quá nhỏ sẽ khó đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập và sinh hoạt cùng lúc.

Trong trường hợp của cô, bàn dài khoảng 1,8m được xem là vừa đủ: Có thể đặt máy tính, sách vở và một số đồ dùng nhưng vẫn để lại khoảng trống cần thiết xung quanh.

Một chi tiết khác từng khiến cô phải đổi bàn chính là độ chắc chắn.

Chiếc bàn đầu tiên trông đẹp nhưng khá rung. Người lớn sử dụng có thể không quá khó chịu, nhưng khi trẻ làm bài, tẩy bút chì hay vẽ tranh, mặt bàn rung liên tục.

Cuối cùng cô phải đổi sang mẫu chắc chắn hơn.

Đây cũng là chi tiết rất đáng lưu ý với những gia đình muốn biến phòng khách thành nơi học tập: Đừng chỉ nhìn mặt bàn, vật liệu hay kiểu chân bàn. Độ ổn định khi sử dụng mới là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lâu dài.

Không gian đẹp hơn khi chiếc bàn thực sự trở thành "trung tâm thị giác"

Thay vì đặt chiếc bàn sát tường như bàn làm việc thông thường, cô bố trí nó gần trung tâm căn phòng, ngay bên dưới nguồn sáng chính.

Cách đặt này giúp chiếc bàn trở thành điểm nhấn tự nhiên của không gian. Một chậu cây lá lớn được bố trí bên cạnh giúp căn phòng bớt cảm giác giống văn phòng hoặc lớp học.

Ở khu vực ban công, cô tiếp tục bố trí thêm một góc đọc sách nhỏ với bàn tròn, đèn và kệ sách. Không gian vì vậy có nhiều "điểm dừng": Người cần tập trung có thể ngồi ở bàn chính, người muốn thư giãn có thể chuyển ra góc đọc sách.

Căn phòng không còn được chia theo logic "sofa – bàn trà – TV", mà được tổ chức dựa trên hoạt động thực tế của gia đình.

Có 2 thứ không thể làm qua loa: Ánh sáng và tư thế ngồi

Khi biến phòng khách thành nơi học và làm việc thường xuyên, cô cũng nhanh chóng phát hiện những nhược điểm mà trước đây mình không để ý.

Đầu tiên là ánh sáng.

Một phòng khách chỉ dùng để xem TV hoặc tiếp khách có thể chỉ cần ánh sáng dịu. Nhưng khi trẻ đọc sách, làm bài hay người lớn sử dụng máy tính hàng giờ, ánh sáng như vậy lại không đủ.

Cô phải bổ sung thêm đèn bàn và điều chỉnh hệ thống chiếu sáng để ánh sáng trên mặt bàn đồng đều hơn.

Vấn đề thứ hai là chiều cao ghế.

Ban đầu, cô tận dụng luôn sofa làm chỗ ngồi cạnh bàn. Nhưng sofa thấp trong khi mặt bàn khá cao, khiến trẻ dễ ngồi khom lưng.

Sau đó, gia đình phải điều chỉnh lại chiều cao sofa và bổ sung ghế học phù hợp.

Chi tiết này cho thấy một không gian "đa chức năng" chỉ thật sự tốt khi nó không đánh đổi sự thoải mái để lấy vẻ đẹp.

Ổ cắm cũng được đưa xuống dưới bàn để mặt bàn luôn gọn

Khi cả gia đình thường xuyên sử dụng laptop, máy tính bảng, đèn bàn và các thiết bị điện tử, dây điện nhanh chóng trở thành vấn đề.

Thay vì để ổ cắm và dây sạc nằm ngổn ngang trên bàn, cô lắp ổ điện cố định phía dưới mặt bàn, sau đó đưa dây chạy dọc theo chân bàn.

Nhờ vậy, mặt bàn vẫn giữ được vẻ sạch sẽ dù đây là khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà.

Một thay đổi nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác gọn gàng.

Điều cô thích nhất không phải căn phòng đẹp hơn, mà là mọi người chịu bước ra khỏi phòng riêng

Sau khi thay đổi cách bố trí, phòng khách trở thành nơi bọn trẻ xuất hiện nhiều nhất.

Chúng có thể đọc sách, dùng máy tính bảng, làm bài, chơi đồ chơi ngay trên sàn. Có hôm đồ chơi bày cả buổi chiều nhưng căn phòng lại có cảm giác sống động hơn trước rất nhiều.

Ngay cả con mèo trong nhà cũng thường nằm dưới gầm bàn khi mọi người ngồi xung quanh. Có lẽ đây mới là phần thú vị nhất của căn phòng.

Một ngôi nhà không nhất thiết phải lúc nào cũng giống ảnh mẫu. Một phòng khách cũng không nhất thiết phải thật chỉn chu để chờ khách đến.

- Nếu gia đình thích đọc sách, hãy dành không gian cho sách.

- Nếu trẻ cần nơi học, hãy tạo chỗ để trẻ học ngay cạnh bố mẹ.

- Nếu TV hiếm khi được xem, cũng không có lý do gì nó phải chiếm vị trí quan trọng nhất trong căn phòng.

Sau cùng, cách bố trí đáng giá nhất không phải cách đang thịnh hành, mà là cách khiến diện tích đắt giá nhất trong nhà được sử dụng nhiều hơn mỗi ngày.

Với cô gái 29 tuổi này, chỉ một chiếc bàn lớn đã làm được điều đó.

Phòng khách trước đây xoay quanh chiếc TV. Còn bây giờ, nó xoay quanh chính những người đang sống trong căn nhà.

Và có lẽ, đó mới là ý nghĩa thú vị nhất của khái niệm "không cần phòng khách" đang được nhiều người nhắc tới: Không phải bỏ phòng khách, mà là bỏ cách sống cũ trong phòng khách.