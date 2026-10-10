Phát hiện cặp vợ chồng tiêu 231,8 triệu đồng/tháng vẫn than chưa thoải mái

Mới đây, bảng chi tiêu của 1 gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ đã khiến MXH xôn xao. Chia sẻ trên Xiaohongshu, Yangbaojia cho biết cả nhà cô đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đính kèm cùng bài đăng là bức ảnh các khoản chi hàng tháng và câu hỏi: Cần kiếm bao nhiêu tiền mới đủ sống ở đô thị hạng nhất như Thương Hải?

Theo bảng kê của Yangbaojia, gia đình cô phải dành hơn 20.000 NDT (khoảng 77,3 triệu đồng) mỗi tháng cho các khoản cố định như trả góp nhà, tiền thuê người giúp việc và khoản vay mua ô tô. Đây là những chi phí khó cắt giảm ngay lập tức, kể cả khi thu nhập không còn ổn định như trước.

Chi phí sinh hoạt cũng chiếm một phần đáng kể trong ngân sách. Tiền mua thực phẩm, ăn uống, đặt đồ ăn và các vật dụng hàng ngày vào khoảng 9.000 NDT (34,8 triệu đồng) mỗi tháng. Chi phí mua sắm trực tuyến, quần áo và mỹ phẩm chăm sóc da thêm 6.000 NDT (23,2 triệu đồng).

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Công việc kinh doanh của 2 vợ chồng Yanbaojia cũng kéo theo những khoản chi riêng. Vì điều hành một studio, cô phải trả tiền thuê địa điểm và nhân sự khoảng 8.000 NDT (30,9 triệu đồng) mỗi tháng. Với con cái, dù học trường công lập, gia đình vẫn chi 550 NDT (2,1 triệu đồng) cho tiền ăn và 2.000 NDT (7,7 triệu đồng) cho các lớp học thêm.

Những khoản tưởng chừng nhỏ tiếp tục cộng dồn vào hóa đơn cuối tháng. Gia đình dành khoảng 1.000 NDT (3,9 triệu đồng) để mừng cưới, thăm hỏi bạn bè khi sinh con và các dịp xã giao khác; 1.000 NDT (3,8 triệu đồng) cho hoạt động vui chơi cuối tuần; 3.000 NDT (11,6 triệu đồng) cho mua sắm cá nhân; cùng 2.000 NDT (7,7 triệu đồng) để bảo dưỡng và đóng bảo hiểm xe.

Vấn đề nằm ở chỗ những khoản chi này không xuất hiện riêng lẻ. Tiền nhà, nhân sự, chăm sóc con cái, mua sắm và giao tiếp xã hội cùng tồn tại trong một ngân sách. Khi công việc kinh doanh thương mại điện tử của cô chịu ảnh hưởng từ đầu năm 2020, nguồn thu giảm nhưng các khoản chi quen thuộc vẫn còn đó, khiến bài toán thu chi ngày càng khó cân đối.

Yangbaojia kể rằng đã có giai đoạn cô rơi vào trạng thái rất tệ. Áp lực công việc khiến cô thường xuyên làm đến 2-3 giờ sáng. Có lúc đang xử lý đơn hàng, vì không kịp trả lời tin nhắn, cô vừa gõ điện thoại vừa ngồi thụp xuống khóc vì bất lực.

Chia sẻ của Yangbaojia nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH. Một số người cho rằng mức chi tiêu này không quá bất thường đối với gia đình có con nhỏ tại thành phố lớn. Có người bình luận rằng ngân sách của gia đình mình gần như tương tự. Trái lại, một số ý kiến nhận xét mức sống ấy thậm chí chỉ thuộc nhóm trung bình thấp tại Thượng Hải, cho thấy quan niệm về một cuộc sống đủ đầy có thể khác nhau đáng kể giữa các gia đình.

Ảnh minh họa

Những chia sẻ này đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Thu nhập cao không đồng nghĩa với cảm giác an toàn tài chính nếu mức chi tiêu cũng tăng theo. Một gia đình có thể dành nhiều tiền cho nhà ở, giáo dục, phương tiện đi lại và các mối quan hệ, nhưng vẫn cảm thấy thiếu dư địa khi thu nhập biến động hoặc phát sinh chi phí bất ngờ.

Với Yangbaojia, thay đổi các thói quen trong cuộc sống đã phần nào giúp gia đình cắt giảm chi phí hàng tháng. Hiện tại sau khoảng ngừng thuê người giúp việc và bán ô tô, cô cho biết chi phí giảm xuống còn khoảng 6.000-7.000 NDT (23,2-27 triệu đồng). Cô cũng giảm mua sắm, giải trí và các khoản xã giao. Tuy nhiên, tình hình tài chính gia đình vẫn chưa thể gọi là đã ổn định.

Từ trải nghiệm này, Yangbaojia cho rằng điều đáng chú ý không chỉ là số tiền một gia đình kiếm được, mà còn là bao nhiêu tiền thực sự cần thiết để duy trì cuộc sống họ mong muốn. Khi các khoản chi cố định quá lớn và nhiều nhu cầu phát sinh trở thành thói quen, ngay cả ngân sách hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cũng có thể không mang lại cảm giác thoải mái. Đôi khi, điều giúp tài chính dễ thở hơn không phải là kiếm thêm bằng mọi giá, mà là xác định khoản chi nào thực sự có giá trị và khoản nào chỉ đang được duy trì vì áp lực từ môi trường xung quanh.

(Nguồn: Sohu)