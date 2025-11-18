Đỗ Quang Vinh chơi môn mới

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh, con trai cả của "bầu" Hiển (Ông Đỗ Quang Hiển), mới đây đã chia sẻ hình ảnh đánh dấu bước thử sức đầu tiên với bộ môn thể thao quý tộc golf.

Khoảnh khắc được chia sẻ trên trang cá nhân của Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh , doanh nhân sinh năm 1989 xuất hiện với phong thái lịch lãm, phong độ, thực hiện cú phát bóng đầu tiên tại một sân tập.

Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái: "Sau bao nhiêu lời hứa hẹn thì cuối cùng cũng bước vào bộ môn này ".

Con trai bầu Hiển chuyển sang chơi golf

Việc lựa chọn golf, bộ môn đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ thuật chính xác và tính kiên nhẫn của một doanh nhân bận rộn cho thấy Đỗ Quang Vinh đang đa dạng hóa các hoạt động thể chất sau một thời gian dài gắn bó với gym.

Trước khi thử sức với môn thể thao mới, Đỗ Quang Vinh vốn đã là một "tín đồ" nghiêm túc của thể hình. Anh thường xuyên gây "sốt" trên mạng xã hội với những bức ảnh khoe cơ bụng 6 múi săn chắc, minh chứng cho một quá trình tập luyện gym và giữ gìn vóc dáng rất kỷ luật.

Đỗ Quang Vinh là tín đồ của gym

Việc anh chuyển hướng sang golf không phải là thay thế, mà là bổ sung thêm một môn thể thao vào lịch trình rèn luyện sức khỏe. Golf không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn là nơi tuyệt vời để trau dồi sự tĩnh tâm, kiên nhẫn và khả năng quản lý áp lực.