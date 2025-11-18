Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới

18-11-2025 - 10:34 AM | Lifestyle

Con trai cả nhà bầu Hiển, thiếu gia Đỗ Quang Vinh thử sức với môn thể thao golf.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh, con trai cả của "bầu" Hiển (Ông Đỗ Quang Hiển), mới đây đã chia sẻ hình ảnh đánh dấu bước thử sức đầu tiên với bộ môn thể thao quý tộc golf.

Khoảnh khắc được chia sẻ trên trang cá nhân của Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh , doanh nhân sinh năm 1989 xuất hiện với phong thái lịch lãm, phong độ, thực hiện cú phát bóng đầu tiên tại một sân tập.

Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái: "Sau bao nhiêu lời hứa hẹn thì cuối cùng cũng bước vào bộ môn này ".

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới- Ảnh 1.

Con trai bầu Hiển chuyển sang chơi golf

Việc lựa chọn golf, bộ môn đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ thuật chính xác và tính kiên nhẫn của một doanh nhân bận rộn cho thấy Đỗ Quang Vinh đang đa dạng hóa các hoạt động thể chất sau một thời gian dài gắn bó với gym.

Trước khi thử sức với môn thể thao mới, Đỗ Quang Vinh vốn đã là một "tín đồ" nghiêm túc của thể hình. Anh thường xuyên gây "sốt" trên mạng xã hội với những bức ảnh khoe cơ bụng 6 múi săn chắc, minh chứng cho một quá trình tập luyện gym và giữ gìn vóc dáng rất kỷ luật.

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới- Ảnh 2.

Đỗ Quang Vinh là tín đồ của gym

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới- Ảnh 3.

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới- Ảnh 4.

Việc anh chuyển hướng sang golf không phải là thay thế, mà là bổ sung thêm một môn thể thao vào lịch trình rèn luyện sức khỏe. Golf không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn là nơi tuyệt vời để trau dồi sự tĩnh tâm, kiên nhẫn và khả năng quản lý áp lực.

Phó tổng Đỗ Quang Vinh xắn quần lội ra ô tô trong ngày Hà Nội "mưa ngập ối dồi ôi"

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, nhận xét: "May mắn không phải dùng 1 thứ trong hành lý!"

Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, nhận xét: "May mắn không phải dùng 1 thứ trong hành lý!" Nổi bật

Hailey Bieber - Từ người vợ, người mẹ đến “nữ hoàng” tỉ đô của Rhode

Hailey Bieber - Từ người vợ, người mẹ đến “nữ hoàng” tỉ đô của Rhode Nổi bật

Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won

Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won

10:18 , 18/11/2025
Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

09:59 , 18/11/2025
Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

09:50 , 18/11/2025
Nữ ca sĩ sở hữu 4 bất động sản triệu đô, 1 miệt vườn 20.000m² nuôi gà

Nữ ca sĩ sở hữu 4 bất động sản triệu đô, 1 miệt vườn 20.000m² nuôi gà

09:44 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên