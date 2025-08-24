Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh bị thời gian "chối bỏ"

Là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) không chỉ được biết đến như một lãnh đạo trẻ tuổi tài năng mà còn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ sự cởi mở, gần gũi. Trên tài khoản MXH có 163k người theo dõi, “tổng tài” ngân hàng thường chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống.

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Quang Vinh trong tiệc sinh nhật 36 tuổi

Doanh nhân trẻ vào năm 2014, khi mới 25 tuổi

Cũng chính từ những khoảnh khắc này, Đỗ Quang Vinh càng được yêu mến bởi sự trẻ trung, thân thiện. Gương mặt tươi sáng, phong cách hiện đại cùng sự năng động khiến anh được nhiều người ví von là “bị thời gian bỏ quên”. Vậy điều gì giúp Phó tổng SHB giữ được sự trẻ trung đến vậy?

Có thể thấy Đỗ Quang Vinh ý thức rõ ràng về việc giữ gìn ngoại hình. Dù trăm công nghìn việc lại phải dành thời gian cho 3 con nhỏ song “cậu cả” nhà bầu Hiển vẫn thường xuyên tập luyện. Không chỉ đổ mồ hôi ở phòng gym, anh còng tham gia các môn thể thao khác như bơi lội, cưỡi ngựa,... Chính thói quen này giúp Quang Vinh duy trì vóc dáng săn chắc.

Quang Vinh dành nhiều thời gian luyện tập

Phó tổng SHB cũng tham gia nhiều môn thể thao khác nhau

Trẻ lâu không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở thần thái. Ở Đỗ Quang Vinh toát ra sự trẻ trung đến từ chính cách nuôi dưỡng tinh thần: Sống lạc quan, luôn tìm tòi cái mới và dám thử thách bản thân.

Từ hành trình du học, khởi nghiệp đến trở về gánh vác công việc tại SHB, nam doanh nhân chưa bao giờ để mình dậm chân tại chỗ. Chính đam mê học hỏi, sự hứng khởi với công việc và niềm tin vào con đường mình chọn đã tạo cho anh một năng lượng tươi mới, khó ai đoán được tuổi thật.

Không chỉ là Phó Chủ tịch kiêm Phó tổng SHB, Quang Vinh còn tham gia lãnh đạo nhiều công ty khác trong hệ sinh thái tập đoàn gia đình

Không chỉ là một nhà quản lý, Đỗ Quang Vinh còn là người bố trẻ của 3 em bé dễ thương. Hình ảnh anh thường chia sẻ khoảnh khắc vui đùa cùng con cho thấy một khía cạnh khác. Đó là người đàn ông hết mình vì công việc nhưng cũng tận hưởng niềm hạnh phúc đời thường bên gia đình, con cái.

Cùng với đó, Phó tổng SHB cũng tích cực tham gia các hoạt động trẻ trung như đi du lịch, đu concert,... Đó không chỉ là đam mê mà còn đem lại nguồn năng lượng tích cực, giữ cho diện mạo luôn tươi mới. Tại mỗi hoạt động đời thường này, Đỗ Quang Vinh thường xuất hiện với phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung, không bị bó hẹp trong quần tây áo vest.

Hình ảnh đời thường trẻ trung, năng động

Tất nhiên, không thể phủ nhận cuộc sống có điều kiện đã giúp “tổng tài” ngân hàng duy trì sự trẻ trung của mình. Nhưng chắc chắn là nếu không có ý thức cá nhân thì Đỗ Quang Vinh khó được như hiện tại.

Một số hình ảnh khác của Đỗ Quang Vinh:

Đi làm chững chạc bao nhiêu...

... Đi đu concert trẻ trung bấy nhiêu