Doãn Quốc Đam nhận sai, xin lỗi bạn diễn vì cảnh quay ngoài kịch bản

Diễn viên Doãn Quốc Đam vừa lên tiếng về phân đoạn bạo lực gia đình trong phim Căn nhà không mái che, sau khi những hình ảnh gây nhiều tranh cãi.

Nam diễn viên thừa nhận chưa trao đổi kỹ với bạn diễn trước khi ghi hình. Anh cho biết thường không tập trước toàn bộ diễn biến nhằm giữ phản ứng bất ngờ, tự nhiên của người cùng diễn. Tuy nhiên, Doãn Quốc Đam nhìn nhận cách làm này cũng là thiếu sót của bản thân.

Phân cảnh Bình (Doãn Quốc Đam) đánh vợ - Hạnh (Huyền Lizzie) thủ vai trong “Căn nhà không mái che”.

Theo Doãn Quốc Đam, trong quá trình làm nghề, anh từng gặp những trường hợp bạn diễn biết trước hành động hoặc tình huống sắp xảy ra, khiến phản ứng trên màn ảnh thiếu tự nhiên. Vì vậy, anh thường chỉ tập trước khoảng 60%, thay vì trao đổi toàn bộ ý đồ diễn xuất.

Nam diễn viên cho rằng nếu biết trước tất cả, bạn diễn có thể phản ứng hoặc thoại trước khi hành động của nhân vật được thể hiện đầy đủ. Dù vậy, anh thừa nhận mong muốn giữ yếu tố bất ngờ không thể thay thế việc trao đổi cần thiết giữa các diễn viên.

Về cảnh đập mâm vào lưng bạn diễn, Doãn Quốc Đam cho biết đã tính toán vị trí ngồi, tay vịn ghế và góc máy nhằm hạn chế lực tác động trực tiếp. Theo anh, tay vịn ghế có tác dụng cản lực, trong khi góc quay tạo cảm giác hành động mạnh trên màn ảnh. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận cạnh mâm vẫn có thể va vào người bạn diễn gây đau. Do cảnh quay được thực hiện từ nhiều góc máy, các diễn viên phải thực hiện lại nhiều lần.

Với cảnh nhét cơm, Doãn Quốc Đam cho biết khi tập, tổ thiết kế chưa bày đầy đủ đạo cụ vào khuôn hình. Đến lúc quay chính thức, sau khi đạo diễn góp ý rằng hành động chưa đủ mạnh để khắc họa nhân vật khiến khán giả phẫn nộ, anh đã tăng mức độ thể hiện.

Doãn Quốc Đam cũng bày tỏ sự buồn bã khi những đoạn phim được cắt riêng để chia sẻ trên mạng xã hội khiến một số khán giả cho rằng anh cố tình làm đau bạn diễn hoặc có mâu thuẫn cá nhân. Nam diễn viên nhận trách nhiệm: “Tôi sai khi đã làm vậy. Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tô i”.

Doãn Quốc Đam trải lòng, thừa nhận sai sót trong quá trình phối hợp cùng bạn diễn Huyền Lizzie.

Ngay dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie bình luận: “ Em còn cảm ơn anh không hết. Không có anh làm sao em đẩy được cảm xúc cao trào như thế. Còn về việc bị đau thì có đập vào người tí nào đâu mà đau. Ai xem tinh thì đều thấy đập vào ghế mà. Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh như thật, anh quá tuyệt vời”.

Trước đó, nữ diễn viên cho biết khi tập, những hành động như đập mâm vào lưng, đạp vào người hay nhét cơm vào miệng cô không có trong kịch bản. Những chi tiết này được Doãn Quốc Đam sáng tạo khi vào set quay.

Theo Huyền Lizzie, việc không biết trước những hành động tiếp theo của bạn diễn khiến cô thực sự rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn cùng nhân vật Hạnh. Cảm xúc này giúp cô thể hiện chân thực hơn tâm lý của người phụ nữ bị chồng bạo hành.

Huyền Lizzie cho biết sau khi cảnh quay kết thúc, Doãn Quốc Đam và các thành viên đoàn phim đều hỏi thăm cô có đau hay bị thương ở đâu không. Nữ diễn viên khẳng định không bị tổn thương về thể chất vì Doãn Quốc Đam là người diễn hình thể rất tốt, không gây tổn hại.

Khán giả tranh luận về cảnh bạo lực

Trong Căn nhà không mái che , Doãn Quốc Đam vào vai Bình, người đàn ông sa vào cờ bạc, rượu chè và thường xuyên bạo hành vợ là Hạnh (Phan Minh Huyền). Hai nhân vật có hai con là Thơ và Khang.

Ở tập đầu, Bình nổi giận, đánh đập vợ trước mặt các con sau khi phát hiện Hạnh gửi đơn ly hôn. Đặc biệt, phân đoạn nhân vật nhặt cơm dưới đất nhét vào miệng vợ khiến nhiều khán giả phẫn nộ.

Bên cạnh những ý kiến tranh luận về mức độ dữ dội của cảnh quay, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Doãn Quốc Đam, cho rằng cần phân biệt hành vi của nhân vật Bình với diễn viên ngoài đời. Không ít người cũng khen nam diễn viên nhập vai tốt, thể hiện được sự hung hãn và tính cách đáng trách của người chồng vũ phu.

Phan Minh Huyền nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất chân thực người phụ nữ nghèo, hiền lành, chịu thương chịu khó, nhiều lần nhẫn nhịn vì muốn giữ mái ấm cho hai con.