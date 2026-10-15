Hà Còi cầu hôn Meichan bỗng tạo trend viral MXH: “Hai người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau”

Sau bài đăng thông báo tin vui của cặp đôi phi công Hà Còi (tên thật Bùi Thanh Hà, SN 2001) và Meichan (tên thật Nguyễn Hà Trang, SN 2000), mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một trend mới với câu nói: “Người xưa nói, hai người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau”.

Điều khiến dân mạng thích thú nằm ở cách hai cái tên có thể liên kết với nhau theo một kiểu khá đặc biệt: tên của người này lại xuất hiện nguyên vẹn trong tên của người kia. Chẳng hạn, khi đặt tên hai người cạnh nhau, người ta có thể phát hiện một cái tên tưởng chừng độc lập lại chứa luôn tên của đối phương. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đủ khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc phải chú ý.

Màn cầu hôn của Hà Còi và Meichan được netizen phát hiện cả hai vốn đã là một nửa của nhau từ cái tên (Ảnh: @bquyennn125)

Không cần những màn phân tích tình yêu phức tạp, chỉ cần nhìn vào tên gọi cũng có thể tìm ra một điểm chung thú vị. Chính kiểu trùng hợp này khiến câu nói “hai người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau” được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người tò mò thử đối chiếu tên mình với tên người yêu, crush hoặc bạn đời để xem có tìm được sự trùng hợp tương tự hay không.

Ngoài ra, Hà Còi - Meichan chính là một trong những trường hợp khiến câu chuyện này được chú ý hơn. Tên thật của Hà Còi là Thanh Hà, trong khi Meichan tên thật là Hà Trang. Phần tên “Hà” xuất hiện trong tên của cả hai, tạo nên một điểm chung dễ nhận ra. Đặt hai cái tên cạnh nhau, dù sắp xếp vị trí thế nào vẫn sẽ tạo ra tên của cả hai người. Sự trùng hợp này càng khiến dân mạng rần rần đu trend với “nửa kia” của mình.

Cả MXH bỗng rần rần đu trend: "Người xưa nói, hai người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau” (Ảnh chụp màn hình)

Ảnh: @concavachiecla

Netizen thích thú khi phát hiện ra điều thú vị trong tên của mình và "người thương (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, tên người Việt có nhiều cách cấu tạo và kết hợp khác nhau, nên việc một cái tên vô tình chứa tên của người khác hoàn toàn có thể xảy ra. Có trường hợp nhìn qua đã nhận ra ngay, cũng có trường hợp phải đặt hai cái tên cạnh nhau mới thấy điểm đặc biệt. Dù không phải điều gì quá thần kỳ, sự trùng hợp này vẫn tạo ra cảm giác thú vị, nhất là khi xuất hiện ở những người đang yêu nhau.

Bởi vậy, bên cạnh những lời xuýt xoa về duyên phận, trend này còn mở ra một chủ đề để dân mạng rủ nhau kiểm tra tên gọi. Người tìm được sự trùng hợp thì hào hứng chia sẻ, người chưa tìm thấy cũng có thêm lý do để vào phần bình luận xem tên của các cặp đôi khác.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhờ trend này mình mới tìm lại thiệp cưới và thấy tên 2 vợ chồng trùng hợp. Đáng yêu ghê”.

- “Nhớ hồi xưa cũng hay chơi trò gạch các chữ cái trong tên của 2 người để xem độ tương thích là bao nhiêu. Chỉ là vui thôi không biết có chính xác không nhưng có thêm niềm tin mãnh liệt”.

- “Đáng yêu thật đôi Hà Còi - Meichan hay gia đình Salim đều trùng hợp như vậy và cả 2 cặp đều đáng ngưỡng mộ”.

- “Trend này mình đu được, dễ thương ghê”.

- “Còn vợ chồng mình thì 3 chữ cái đầu viết tắt là y hệt nhau luôn”.

Dĩ nhiên, tên gọi có liên quan đến nhau không đồng nghĩa hai người chắc chắn sinh ra để dành cho nhau. Một mối quan hệ còn phụ thuộc vào rất nhiều điều, từ tính cách, cách ứng xử đến việc cả hai có muốn đồng hành lâu dài hay không. Nhưng nếu giữa hai người vốn đã có tình cảm, phát hiện thêm một sự trùng hợp đáng yêu trong tên gọi cũng đủ trở thành một câu chuyện vui để nhớ.

Còn bạn, thử kiểm tra xem tên của mình có chứa tên người ấy, hoặc ngược lại không. Biết đâu, hai người lại có một sự trùng hợp thú vị mà trước giờ chưa từng để ý!