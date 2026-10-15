Tháng 10, Hà Nội không chỉ có hoa sữa: Hãy đến những nơi này để cảm nhận trọn vẹn hương sắc mùa thu

Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, mùi hương quá nồng tại một số khu vực nội đô ảnh hưởng đến sinh hoạt của không ít gia đình.

Hà Nội xem xét cắt tỉa chùm hoa sữa để giảm mùi hương

Ngày 15/10/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch triển khai các giải pháp để giảm mùi hoa sữa trong thành phố. Các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát những nơi trồng cây quá dày. Trước mắt, Thành phố sẽ xem xét cắt tỉa các chùm hoa tại những nơi gần khu dân cư, trường học, bệnh viện... bảo đảm đúng kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và không sử dụng hóa chất gây hại cho sức khỏe, môi trường.

Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa đồng loạt nở rộ trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội - Ảnh minh họa

Về lâu dài, Hà Nội sẽ khảo sát số lượng, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa để xây dựng phương án điều chỉnh mật độ theo từng khu vực. Nghiên cứu dịch chuyển một phần cây ở những nơi trồng quá dày, đồng thời bổ sung cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của thành phố.

Vắng hoa sữa, Hà Nội có còn mùa thu?

Trong ký ức của biết bao thế hệ, hoa sữa đã đi vào từng góc phố nhỏ, những cuộc hẹn hò và cả những giai điệu âm nhạc đi cùng năm tháng. Bài hát "Hoa sữa" do nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác cho bộ phim "Hà Nội mùa chim làm tổ" đã góp phần đưa loài hoa này trở thành tín hiệu nhận diện quen thuộc mỗi độ thu về. Điều thú vị là theo báo Nhân Dân, khi viết nên những lời ca da diết ấy, cố nhạc sĩ chủ yếu hình dung về hoa sữa thông qua lời kể của bạn bè chứ chưa từng trực tiếp thưởng lãm.

Hà Nội sẽ xem xét cắt tỉa chùm hoa sữa để giảm mùi hương - Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Với những người không chịu được mùi hoa nồng nàn, liệu có thể cảm nhận trọn vẹn nét đẹp của những ngày Hà Nội sang thu? Câu trả lời nằm ngay ở những con đường rợp bóng mát, những gánh hàng hoa rực rỡ cùng thức quà đặc trưng đang hiện diện khắp phố phường.

Vệt nắng xiên nhẹ cũng thấy cả trời thu

Mỗi buổi sáng, phố Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám... luôn là điểm dừng chân lý tưởng với những hàng cây cổ thụ xanh mát, hàng loạt kiến trúc cổ với những mảng tường rêu phong in dấu thời gian mang lại cảm giác bình yên.

Những hàng cây cổ thụ xanh mát - Ảnh: Nguyễn Tuệ Biên

Nơi đây đã trở thành bối cảnh quen thuộc cho những bức ảnh chụp cùng áo dài truyền thống. Du khách nên tranh thủ ghé thăm sớm vào các ngày trong tuần để tránh cảnh đông đúc. Nắng hửng lên vào đầu giờ sáng là thời điểm lý tưởng để bắt trọn khoảnh khắc mùa thu Hà Nội.

Vệt nắng xiên trên phố Phan Đình Phùng - Ảnh: Yến Nguyễn

Những thảm hoa rực rỡ sắc màu

Khác với những góc phố quen thuộc, thảm violet Nhật (hoa ngọc hân) đang trở thành điểm check-in hút khách ngay sát bờ hồ Hoàn Kiếm. Loài hoa này nổi bật với đặc tính mọc thành từng chùm thuôn dài, sở hữu sắc tím hồng quyến rũ được trồng thành từng dải dọc theo lối đi gần tháp Hòa Phong cổ kính.

Ảnh: SoGREEN

Góc chụp được nhiều người yêu thích nhất là lấy thảm hoa rực rỡ làm tiền cảnh, phía sau ẩn hiện mặt hồ xanh biếc cùng hàng cây rủ bóng. Nhiều bạn trẻ thường chọn trang phục áo dài hoặc váy tông màu pastel nhẹ nhàng để tạo sự hòa hợp với sắc hoa và khung cảnh lãng mạn của Hồ Gươm.

Ảnh: Phạm Tú

Không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm, làn sóng check-in cùng các thảm hoa mùa thu còn lan rộng ra nhiều công viên lớn tại Hà Nội. Cách Hồ Gươm khoảng 3km, những thảm hoa rực rỡ sắc màu tại công viên Thống Nhất liên tục thu hút đông đảo người dân ghé thăm sau khi các video quay lại không gian nơi đây lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ảnh: Hello Vietnam

Tương tự, công viên An Hòa nằm giữa các tòa nhà cao tầng tại quận Cầu Giấy cũng trở thành điểm hẹn lý tưởng nhờ khu vực hồ điều hòa thoáng mát, nơi những khóm violet Nhật khoe sắc tạo nên vô số góc chụp ảnh hiện đại nhưng vẫn tràn ngập hơi thở thiên nhiên.

Bãi cỏ hồng dưới chân cầu Long Biên

Không cần phải đi xa tới Đà Lạt, du khách vẫn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng bãi cỏ hồng rực rỡ ngay giữa lòng thủ đô. Tại khu vực bến hoa Phúc Xá nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, thảm cỏ hồng đã bắt đầu vào độ khoe sắc đẹp nhất, thu hút đông đảo người dân cùng các nhiếp ảnh gia tìm đến ghi hình.

Ảnh: Phạm Tú

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là buổi chiều, khi nắng dịu và những bông cỏ ánh lên sắc hồng mềm mại. Du khách có thể chọn áo dài hoặc trang phục sáng màu, lấy thảm cỏ làm tiền cảnh và cầu Long Biên làm phông nền.

Ảnh: Phạm Tú

Mùa cỏ đẹp dự kiến sẽ còn kéo dài trong vài tuần tới, tuy nhiên sắc độ rực rỡ và độ dày của thảm cỏ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thời tiết mỗi ngày.

Ngắm hoàng hôn trên đường Thanh Niên

Đến Hà Nội mùa này, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên đường Thanh Niên. Con đường thơ mộng nằm song song giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch từ lâu đã trở thành một trong những khoảng không gian đẹp nhất Thủ đô.

Ảnh: Trang Nguyễn

Nếu như ban ngày nơi đây khoác lên mình vẻ xanh mát tràn đầy sức sống của cây cối cùng mặt nước bao la, thì khi chiều muộn dần buông, toàn bộ cảnh vật lại được bao phủ bởi sắc nắng vàng ấm áp và lãng mạn.

Ảnh: Người Hà Nội

Đường Thanh Niên cũng là nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bình yên của Hà Nội. Dưới ánh chiều tà, người dân thong thả đi bộ hít thở không khí trong lành, người tập thể dục gấp rút hoàn thành chặng đường cuối ngày hoặc những chiếc xe đạp chậm rãi lướt qua.

Ảnh: Vietnam Travel

Đường Thanh Niên, khu vực gần chùa Trấn Quốc và phố Nguyễn Đình Thi là những địa điểm được nhiều người lựa chọn để ngắm cảnh, chụp ảnh. Du khách nên đến trước lúc mặt trời lặn khoảng 30 phút để tận hưởng sự thay đổi của màu trời và tìm góc chụp đẹp.