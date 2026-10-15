Cơm quê Dượng Bầu thử thách khách ăn 3 kg thịt, 3 kg tôm, 4 kg rau bún trong 30 phút: Thắng nhận 5 triệu, thua trả 3 triệu

Dạo gần đây, Cơm quê Dượng Bầu, quán cơm mâm ở lầu 3 chung cư 40E Ngô Đức Kế (phường Sài Gòn, TP.HCM) một lần nữa nhận về nhiều sự quan tâm. Theo thông tin quán đăng tải trên fanpage từ tháng 10: một người tự ăn hết một cuốn gỏi khổng lồ giá 3 triệu đồng trong 30 phút sẽ được thưởng 5 triệu đồng và nếu ăn không hết, khách sẽ trả 3 triệu đồng. Thử thách thu hút nhiều người đến tham gia, trong đó có những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như Uyên CD, Vũ Khắc Tiệp, Huỳnh My, Phúc Mập và nhóm Han Quoc Bros.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Theo quán, mỗi cuốn gồm 3 kg tôm, 3 kg thịt, 2 kg bún và 2 kg rau, tức khoảng 10 kg nguyên liệu. Riêng khâu làm, quán cần năm người cuốn cùng lúc mới kịp xong một cuốn trong 30 phút. Trong các đoạn video do quán đăng tải, cuốn gỏi dài gần hết mặt bàn, tôm bóc vỏ trải kín tấm bánh tráng, kèm bún, giá, xà lách và rau thơm.

Điều khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn nhất là luật chơi yêu cầu một người tự ăn hết cả cuốn, nhưng trong các video đã đăng, một số người tham gia cũng thừa nhận không thể ăn hết một mình nên phải rủ thêm bạn bè đến cùng ăn.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Chi tiết này chưa đủ để kết luận không ai có thể hoàn thành thử thách, và hiện chưa rõ đã có ai chinh phục được hay chưa. Nhưng nó khiến nhiều người cho rằng khả năng một người thắng là rất thấp. Trong phần bình luận dưới các video, có người nhận xét cuốn lớn gấp nhiều lần dạ dày, ăn trong 30 phút chắc “bội thực”, có người cho rằng thử thách khó đến mức giống như sợ khách thắng. Người xem cũng thắc mắc khối lượng từng thành phần có được cân đo công khai hay không, người chơi có được uống nước hay nghỉ giữa chừng không, phần thức ăn thừa được xử lý ra sao và quán có biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Liên quan đến những thắc mắc trên, ngày 15/10, Cơm quê Dượng Bầu đã được liên hệ để làm rõ về thể lệ chương trình. Anh Cao Ba - đại diện quán cho biết chương trình đã được triển khai từ tháng 9 và thu hút đông đảo khách hàng đăng ký tham gia thử thách. Trước những ý kiến trái chiều, anh Ba giải thích rằng: “Phần hẹ chủ yếu tập trung ở đuôi cuốn gỏi nên tạo cảm giác nhiều khi nhìn bằng mắt thường. Trên thực tế, quán đã điều chỉnh tỷ lệ các loại rau để bảo đảm sự cân đối, không có chuyện cố tình thêm nhiều rau hẹ để làm đầy cuốn gỏi”.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Mô hình thử thách ăn uống khổng lồ không phải là điều quá mới mẻ trong ngành ẩm thực mà vốn là một phương thức truyền thông khá phổ biến. Việc đặt ra một thử thách với khối lượng thức ăn vượt xa sức chứa của một người bình thường vốn mang tính chất giải trí và tạo hiệu ứng lan truyền nhiều hơn là một cuộc thi đoạt giải thực thụ. Nhiều thực khách tham gia thực chất cũng hiểu rõ tỷ lệ chiến thắng là rất thấp nhưng vẫn vui vẻ ghi danh để trải nghiệm không khí náo nhiệt và coi số tiền bỏ ra như chi phí cho một bữa ăn nhóm thú vị thay vì đặt nặng chuyện thắng thua.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Nhìn lại, thử thách gỏi cuốn không phải lần đầu quán đứng giữa tâm bão. Vài tháng trước, dư luận xôn xao vì đĩa trứng chiên giá 110.000 đồng từ 3 quả trứng và ít hành. Món cải thìa xào bò 140.000 đồng, chỉ từ 1 lạng thịt bò và 2,5 lạng cải, cũng bị cho là quá cao so với hình ảnh “cơm quê” mà quán theo đuổi. Cùng lúc, việc quán chia sẻ rằng mình đập bát lành thành bát mẻ để khách có cảm giác hoài niệm khiến nhiều người bật cười rồi lắc đầu: có ý kiến cho rằng sự giản dị ở đây được dàn dựng có chủ đích, trong khi giá lại là giá của khu trung tâm. Sau làn sóng ý kiến của khách hàng, đại diện quán đã đăng video xin lỗi.

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

Ảnh: Cơm quê Dượng Bầu

NGỌC ÁNH