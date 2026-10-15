Thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam: 5 phút bán hết 10.000 vé, gia tài 30 năm nhiều không đếm xuể

Mỹ Tâm tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop. Gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không chỉ duy trì vị thế trên thị trường âm nhạc mà còn xây dựng sự nghiệp đa lĩnh vực, từ biểu diễn, bản quyền, quảng cáo đến điện ảnh và kinh doanh.

Ngày 15/10, Mỹ Tâm chính thức mở bán vé sớm cho concert See The Light D2

Ngày 15/10, Mỹ Tâm chính thức mở bán vé sớm cho concert See The Light D2, tổ chức ở TP.HCM. Mỹ Tâm ghi nhận tín hiệu tích cực khi toàn bộ 10.000 vé trong đợt mở bán sớm được bán hết chỉ sau 5 phút. Sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục cập nhật, toàn bộ vé sớm của show đã bán hết. Thông tin được ê-kíp nữ ca sĩ công bố trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. “Sold out 10.000 vé concert See The Light trong 5 phút mở bán sớm. Cảm ơn Tri Âm!”, Mỹ Tâm chia sẻ, đồng thời nhắn nhủ những khán giả vẫn đang ở phòng chờ tiếp tục hoàn tất quá trình mua vé.

Bên cạnh cơ hội tham dự đêm nhạc, khán giả mua vé sớm còn được hưởng một số quyền lợi đặc biệt. Theo ban tổ chức, người sở hữu vé SVIP sẽ được tham gia buổi soundcheck cùng Mỹ Tâm vào một ngày trước concert chính thức. Với các hạng vé còn lại, khán giả cũng có cơ hội nhận suất tham dự thông qua hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Ê-kíp nữ ca sĩ lưu ý người hâm mộ không đăng tải công khai hình ảnh vé có chứa mã QR, mã vé hoặc thông tin đặt vé cá nhân lên mạng xã hội để hạn chế nguy cơ bị sao chép, đánh cắp thông tin. Đợt mở bán vé chính thức sẽ bắt đầu lúc 11h ngày 21/10 dành cho những khán giả chưa mua được vé trong đợt mở bán sớm.

10 nghìn vé được tẩu tán trong 5 phút

Toàn bộ vé sớm sold-out

Concert See The Light Day 2 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, với giá vé dao động từ 1,5 đến 4,6 triệu đồng. Đây là đêm diễn tiếp nối concert See The Light được Mỹ Tâm tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tháng 12/2025. Ngay khi thông tin về đêm nhạc tại TP.HCM được công bố, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự háo hức, trong đó có nhiều người từng tham dự concert tại Hà Nội và dự định tiếp tục đồng hành cùng nữ ca sĩ.

Trước đó, See The Light tại sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 40.000 khán giả. Với quy mô lớn cùng sự đầu tư về sân khấu, âm thanh và dàn dựng, chương trình trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Sau concert Tri Âm năm 2022 với khoảng 30.000 khán giả tại Mỹ Đình, nữ ca sĩ tiếp tục nâng quy mô liveshow cá nhân, cho thấy sức hút bền bỉ qua nhiều năm hoạt động.

See The Light D-1 tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình với quy mô lịch sử hơn 40 nghìn khán giả

Mỹ Tâm sinh năm 1981, được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP.HCM và từng là thủ khoa đầu vào hệ trung cấp thanh nhạc. Bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ cuối thập niên 1990, cô nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Việt Nam đầu những năm 2000 với loạt ca khúc như Cây Đàn Sinh Viên, Tóc Nâu Môi Trầm, Ước Gì và Nhé Anh. Tên tuổi Mỹ Tâm liên tục được củng cố qua các sản phẩm âm nhạc, sân khấu biểu diễn và những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý là sau gần 30 năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn duy trì được vị thế của một ngôi sao hàng đầu Vpop. Năm 2017, cô phát hành album Tâm 9, tạo dấu ấn lớn trên thị trường âm nhạc. Gần một thập kỷ sau, dù chưa ra mắt thêm album phòng thu mới, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức nóng nhờ các đêm nhạc, concert và hoạt động biểu diễn. Sức hút của See The Light, cũng như việc 10.000 vé mở bán sớm được bán hết trong 5 phút, cho thấy sức mua của khán giả dành cho Mỹ Tâm vẫn rất đáng kể.

Mỹ Tâm đảm nhận phần trình diễn Quốc ca tại Đại lễ A80

Năm 2025, Mỹ Tâm đảm nhận phần trình diễn Quốc ca tại Đại lễ A80. Sự hiện diện của nữ ca sĩ trong một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công chúng tiếp tục củng cố hình ảnh nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng rãi, vượt ra ngoài phạm vi thị trường giải trí.

Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và từng được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế như MTV Europe Music Awards (EMA) và Mnet Asian Music Awards (MAMA). Thành công của nữ ca sĩ không chỉ được thể hiện qua giải thưởng hay số lượng ca khúc được yêu thích, mà còn nằm ở khả năng duy trì hoạt động nghệ thuật, tổ chức những chương trình quy mô lớn và phát triển các nguồn thu ngoài âm nhạc.

Concert Mỹ Tâm luôn cháy vé

Mỹ Tâm chưa từng công khai báo cáo tài chính cá nhân hay tổng giá trị tài sản đang sở hữu. Vì vậy, những con số về thu nhập và khối tài sản của cô được đề cập trên truyền thông chủ yếu mang tính ước tính, dựa trên hoạt động kinh doanh, quy mô dự án và những tài sản từng được công khai. Một trong những nguồn thu đáng kể của Mỹ Tâm đến từ hoạt động biểu diễn và quảng cáo. Cô thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao cao trên thị trường. Theo thông tin được giới bầu show truyền tai nhau, cát-xê thương mại của nữ ca sĩ có thể vào khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi show. Đây là con số tham khảo, bởi mức thù lao thực tế còn phụ thuộc vào địa điểm, tính chất chương trình và thỏa thuận giữa nghệ sĩ với đơn vị tổ chức.

Thù lao của Mỹ Tâm luôn ở mức cao nhất showbiz Việt

Bên cạnh việc tham gia các chương trình biểu diễn, Mỹ Tâm còn chủ động tổ chức những đêm nhạc của riêng mình. Các dự án như Tri Âm, My Soul 1981 và See The Light mở ra nguồn thu từ bán vé, đồng thời tạo cơ hội hợp tác với các đối tác và nhà tài trợ. Với những chương trình có quy mô hàng chục nghìn khán giả, doanh thu từ bán vé có thể đạt mức đáng kể. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế còn phụ thuộc vào chi phí sân khấu, sản xuất, vận hành và các khoản đầu tư khác.

Âm nhạc và bản quyền cũng là những nguồn thu quan trọng trong hệ sinh thái hoạt động của Mỹ Tâm. Thông qua MT Entertainment, nữ ca sĩ chủ động quản lý nhiều hoạt động liên quan đến phát hành và khai thác sản phẩm âm nhạc. Kênh YouTube cá nhân của cô hiện có hơn 2,5 triệu lượt đăng ký, với tổng lượt xem lên tới hàng tỷ. Các nền tảng phân tích kỹ thuật số có thể đưa ra những ước tính về doanh thu quảng cáo từ YouTube, song số tiền thực tế phụ thuộc vào lượt xem được kiếm tiền, thị trường khán giả và nhiều yếu tố khác. Việc khai thác bản quyền các sản phẩm âm nhạc cũng giúp Mỹ Tâm có thêm nguồn thu từ cấp phép, phát hành và phân phối trên các nền tảng. Đây là dòng doanh thu có thể tiếp tục phát sinh sau thời điểm sản phẩm ra mắt, bên cạnh nguồn tiền từ các buổi biểu diễn trực tiếp.

Mỹ Tâm hoạt động nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh đến kinh doanh hệ sinh thái riêng

Điện ảnh là một mảng hoạt động đáng chú ý khác của nữ ca sĩ. Bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh do Mỹ Tâm đóng chính và tham gia sản xuất đạt doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Năm 2023, phim tài liệu Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian tiếp tục ghi dấu tại phòng vé, đạt hơn 12 tỷ đồng trong tuần đầu công chiếu.

Năm 2026, Mỹ Tâm tiếp tục tham gia đầu tư và phát triển dự án điện ảnh Tài do Mai Tài Phến đạo diễn. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé hơn 183 tỷ đồng theo số liệu được cung cấp. Sau khi ra rạp, Mỹ Tâm còn đưa phim sang Mỹ quảng bá và phát hành trên các nền tảng trả phí. Dù doanh thu phòng vé không đồng nghĩa với khoản tiền nhà đầu tư trực tiếp thu về, những dự án này cho thấy phạm vi hoạt động của nữ ca sĩ đã mở rộng đáng kể so với một nghệ sĩ chỉ tập trung vào ca hát.

Mỹ Tâm đầu năm nay đầu tư dự án điện ảnh do Mai Tài Phến làm đạo diễn, đạt doanh thu phòng vé hơn 100 tỷ đồng

Ngoài âm nhạc và điện ảnh, Mỹ Tâm còn phát triển hoạt động kinh doanh gắn với thương hiệu cá nhân, trong đó có thời trang, nước hoa và lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Công ty MT Entertainment được thành lập từ năm 2007, đóng vai trò trong việc quản lý và phát triển các hoạt động liên quan đến nữ ca sĩ.

Theo số liệu được cung cấp, năm 2019, doanh thu thuần của MT Entertainment đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 49% so với mức 31,9 tỷ đồng của năm 2018. Đây là những số liệu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại các thời điểm được ghi nhận, không đồng nghĩa với thu nhập cá nhân hay lợi nhuận mà Mỹ Tâm nhận được. Dù vậy, sự hiện diện lâu dài của công ty cho thấy nữ ca sĩ đã xây dựng nền tảng kinh doanh song song với sự nghiệp nghệ thuật.

Biệt thự ở trung tâm TP.HCM

Nhà vườn rộng lớn của Mỹ Tâm

Về bất động sản, một trong những tài sản đáng chú ý của Mỹ Tâm là tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM. Nữ ca sĩ khai trương trụ sở làm việc tại đây vào năm 2012. Thời điểm đó, công trình được truyền thông ước tính có giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Tòa nhà phục vụ nhiều hoạt động liên quan đến công việc của Mỹ Tâm, với các không gian như phòng họp, phòng tập nhảy, studio và rạp chiếu phim mini.

Bên cạnh cơ ngơi tại trung tâm thành phố, Mỹ Tâm còn được biết đến với khu nhà vườn ở Củ Chi. Những hình ảnh nữ ca sĩ chăm sóc cây cối, thu hoạch trái cây và tận hưởng không gian xanh tại đây từng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, giá trị hiện tại của các bất động sản cũng như tổng tài sản mà cô đang sở hữu chưa được công bố chính thức.

Sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì vị thế số 1

Sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì vị thế số 1. Việc 10.000 vé mở bán sớm cho See The Light Day 2 được bán hết chỉ sau 5 phút là một minh chứng mới cho sức hút của Mỹ Tâm ở thời điểm hiện tại. Với nữ ca sĩ, gần 30 năm hoạt động không chỉ là hành trình tạo dựng tên tuổi qua những ca khúc được nhiều thế hệ khán giả yêu thích, mà còn là quá trình xây dựng một sự nghiệp có khả năng duy trì sức ảnh hưởng và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.