Tình hình hiện tại của nữ thủ khoa Nhạc viện nổi tiếng bậc nhất Việt Nam

Mỹ Tâm vừa ghi nhận tín hiệu tích cực về sức hút của concert See The Light Day 2 khi 10.000 vé trong đợt mở bán sớm được bán hết chỉ sau 5 phút. Thông tin được ê-kíp nữ ca sĩ công bố trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. “Sold out 10.000 vé concert See The Light trong 5 phút mở bán sớm. Cảm ơn Tri Âm!”, nữ ca sĩ chia sẻ, đồng thời gửi lời nhắn tới những khán giả vẫn đang ở phòng chờ tiếp tục hoàn tất quá trình mua vé.

Bên cạnh cơ hội thưởng thức concert, khán giả mua vé trong đợt mở bán sớm còn được hưởng một số quyền lợi đặc biệt. Theo ban tổ chức, người sở hữu vé SVIP sẽ được tham gia buổi soundcheck cùng Mỹ Tâm vào một ngày trước concert chính thức. Với các hạng vé còn lại, khán giả cũng có cơ hội nhận suất tham dự thông qua hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

Ê-kíp Mỹ Tâm cũng lưu ý khán giả đã mua vé concert See The Light Day 2 không đăng tải công khai hình ảnh vé có chứa mã QR, mã vé hoặc thông tin đặt vé cá nhân lên mạng xã hội, nhằm tránh nguy cơ bị sao chép, đánh cắp thông tin. Nếu muốn chia sẻ hình ảnh vé, người hâm mộ được khuyến cáo che toàn bộ các thông tin này trước khi đăng tải.

Với những khán giả chưa mua được vé trong đợt mở bán sớm, ban tổ chức cho biết đợt mở bán chính thức sẽ bắt đầu lúc 11h ngày 21/10.

Concert See The Light Day 2 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là đêm diễn tiếp nối concert See The Light từng được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tháng 12/2025. Giá vé dao động từ 1,5 đến 4,6 triệu đồng.

Ngay sau khi Mỹ Tâm công bố kế hoạch tổ chức đêm nhạc tại TP.HCM, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự háo hức, trong đó có những khán giả từng tham dự concert tại Hà Nội và dự định tiếp tục đồng hành cùng nữ ca sĩ trong đêm diễn tiếp theo.

Trước đó, concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 40.000 khán giả. Với quy mô lớn cùng sự đầu tư về sân khấu, âm thanh và dàn dựng, chương trình trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm. Đây cũng là lần hiếm hoi một nữ ca sĩ V-pop tổ chức liveshow cá nhân tại sân vận động quốc gia.

Concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình

Mỹ Tâm sinh năm 1981, được đào tạo bài bản về âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Từng là thủ khoa đầu vào hệ trung cấp thanh nhạc của trường, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp với nền tảng thanh nhạc vững chắc, từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt.

Từ đầu những năm 2000, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn với loạt ca khúc được nhiều thế hệ khán giả yêu thích như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa và Họa Mi Tóc Nâu. Những sản phẩm này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Mỹ Tâm trong giai đoạn V-pop phát triển mạnh mẽ.

Trong sự nghiệp, cô phát hành nhiều album như Mãi Yêu, Yesterday & Now, Vút Bay, Tâm và Tâm 9, đồng thời sở hữu loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Như Một Giấc Mơ, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi, Hẹn Ước Từ Hư Vô...