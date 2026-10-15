Hương Giang - Phú Cường né tránh, không muốn đụng mặt nhau?

Từng là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, Hương Giang và Phú Cường thời gian gần đây liên tục vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Cả hai không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước, tương tác trên mạng xã hội cũng trở nên thưa vắng.

Mới đây, cả hai tiếp tục bị soi khi cùng xuất hiện tại một địa điểm, chụp ảnh đồ đôi cho cùng một nhãn hàng thời trang, nhưng lại không có mặt cùng thời điểm. Theo đoạn clip được chia sẻ, Hương Giang đến trước để chụp ảnh một mình. Sau khi nàng hậu rời đi, Phú Cường mới xuất hiện tại địa điểm và chụp lại những khung hình y hệt Hương Giang.

Việc liên tục vắng bóng trong những khoảnh khắc chung khiến một bộ phận netizen nghi ngờ mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cặp đôi dường như không muốn chạm mặt nhau. Hiện tại, Hương Giang và Phú Cường chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm. Trong lúc người hâm mộ tiếp tục theo dõi các động thái mới, câu chuyện về mối quan hệ của cặp đôi vẫn là dấu hỏi chưa có lời giải.

Hương Giang và Phú Cường chụp ảnh đồ đôi nhưng không chụp cùng nhau (Nguồn: @chumchum)

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Hương Giang và Phú Cường lộ hint tan vỡ

Khoảng 2 năm trước, chuyện hẹn hò giữa Hương Giang và Phú Cường bắt đầu được cư dân mạng chú ý từ loạt hint trùng hợp. Cả hai liên tục bị soi check-in cùng địa điểm, xuất hiện trong những khung hình có liên quan và có những khoảnh khắc đầy tình ý tại các sự kiện. Đáng chú ý, Phú Cường còn nhiều lần góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi, tự nhiên.

Không chỉ xuất hiện trên livestream, Phú Cường còn thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu tại các show diễn và sự kiện. Những hành động chăm sóc chu đáo của anh từng khiến dân tình càng có thêm cơ sở nghi ngờ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Sau thời gian khiến công chúng tò mò, Hương Giang và Phú Cường dần cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm. Cả hai không ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh chung và chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ. Từ chỗ liên tục bị soi hint, cặp đôi từng khiến người hâm mộ thích thú với những màn "phát cẩu lương" công khai.

Hương Giang và Phú Cường từng thoải mái công khai tình cảm

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang còn xuất hiện thân thiết bên gia đình Phú Cường. Nàng hậu thoải mái chụp ảnh cùng các thành viên trong nhà, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Trong một số khoảnh khắc được chia sẻ, cô còn ngồi trên chiếu, vui vẻ cụng ly và trò chuyện cùng người thân của bạn trai. Những hình ảnh này từng khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai đã tiến triển khá nghiêm túc.

Cặp đôi còn từng bị soi về ra mắt gia đình

Hồi đầu tháng 9/2025, Phú Cường bất ngờ có động thái khiến dân tình xôn xao. Anh được cho là đăng tải hình ảnh tại sân nhà Hương Giang, kèm câu hát: "Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới". Đáng chú ý, dòng chữ viết tắt "syb.tu" cùng biểu tượng trái tim cũng xuất hiện trong bài đăng. Một bộ phận cư dân mạng suy đoán đây có thể là thông điệp mang ý nghĩa chia tay, dù người trong cuộc chưa xác nhận cách hiểu này.

Bên cạnh đó, việc Hương Giang và Phú Cường không còn theo dõi nhau trên Instagram cũng được netizen chú ý. Khi đặt cạnh những động thái trước đó, chi tiết này càng khiến nghi vấn đường ai nấy đi của cặp đôi lan rộng.

Một điều khác khiến công chúng tò mò là sự im lặng của Hương Giang trước những đồn đoán. Trước đây, nàng hậu thường có những phản hồi khá nhanh khi vướng thông tin gây tranh cãi hoặc trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Lần này, cô chưa đưa ra chia sẻ công khai nào về nghi vấn tình cảm với Phú Cường.

Hương Giang liên tục xuất hiện 1 mình giữa ồn ào nghi chia tay



