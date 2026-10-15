Phương Mỹ Chi hậu đám cưới rình rang ở TP.HCM

Tối 14/10, Phương Mỹ Chi chính thức trình làng MV Gạo Của Ta, tiếp tục mang đến một sản phẩm âm nhạc đậm màu sắc văn hóa Việt. Lần này, nữ ca sĩ chọn kể câu chuyện về hạt gạo - hình ảnh bình dị gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Sự trở lại của Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sản phẩm không chỉ gợi nhắc những giá trị thân thuộc của quê hương mà còn gửi gắm câu chuyện về hành trình trưởng thành, theo đuổi ước mơ của mỗi người trẻ.

Trong Gạo Của Ta, Phương Mỹ Chi kể câu chuyện trưởng thành của mình qua hình ảnh hạt gạo Việt Nam. Từ cô bé gắn bó với những câu hò, điệu lý dân gian đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật, hành trình của nữ ca sĩ gắn liền với những giá trị được nuôi dưỡng từ gia đình và quê hương.

Gạo Của Ta - Phương Mỹ Chi

Từ điểm khởi đầu ấy, ca khúc mở rộng câu chuyện đến những người trẻ trên nhiều hành trình khác nhau. Mỗi người có một lựa chọn riêng, người trở thành bác sĩ, kỹ sư, người theo đuổi nghệ thuật, nhưng đều mang theo những điều đã bồi đắp nên mình từ thuở nhỏ. Hạt gạo vì thế không chỉ gợi nhắc về những bữa cơm quen thuộc mà còn đại diện cho cội nguồn, cho những giá trị âm thầm nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực để mỗi người vươn lên.

MV đưa khán giả trở về khung cảnh làng quê với những cánh đồng lúa mùa gặt, hình ảnh người nông dân lao động và bữa cơm gia đình giữa đồng. Những chi tiết gần gũi tái hiện hành trình tạo nên hạt gạo, đồng thời gợi nhắc về những năm tháng đầu đời của mỗi người. Mạch câu chuyện theo chân nhân vật từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, theo đuổi đam mê và xây dựng sự nghiệp.

MV Gạo Của Ta với nhiều hình ảnh khung cảnh làng quê với những cánh đồng lúa quen thuộc

Những người bạn năm xưa cũng lần lượt tìm thấy con đường của riêng mình, từ công việc chuyên môn đến cuộc sống gia đình. Mỗi nhân vật đại diện cho một lựa chọn, một hành trình khác biệt, nhưng đều có chung điểm xuất phát từ quê hương và những ký ức tuổi thơ. Bằng cách đan xen các giai đoạn cuộc đời, MV tạo nên bức tranh về sự trưởng thành của một thế hệ, trong đó những giá trị truyền thống vẫn hiện diện khi con người bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Sản phẩm lần này tiếp tục nối dài mạch khai thác chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi, đồng thời là dấu ấn mới trong một năm hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ. Trước đó, cô vừa tổ chức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM vào ngày 3/10, thu hút sự chú ý với quy mô sân khấu được đầu tư hoành tráng và sự góp mặt của gần 5000 khán giả.

Gạo Của Ta là hoạt động tiếp theo của Phương Mỹ Chi sau nhạc Hội Dân Chơi Dân ca vô cùng thành công vừa qua

Chương trình mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, trong đó màn trình diễn Thiên Đường Với Người Thương cùng Bảo Định là một trong những điểm nhấn được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Cả hai tái hiện câu chuyện tình yêu bằng màn hóa thân thành cô dâu, chú rể ngay trên sân khấu, gợi lại hình ảnh đám cưới từng gây chú ý trong MV và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại nhạc hội. Việc liên tiếp giới thiệu các dự án âm nhạc và tổ chức những chương trình quy mô cho thấy Phương Mỹ Chi đang duy trì nhịp độ hoạt động tích cực, đồng thời từng bước xây dựng dấu ấn riêng với hướng đi kết hợp âm nhạc đương đại và bản sắc văn hóa.

Màn trình diễn Thiên Đường Với Người Thương cùng Bảo Định là một trong những điểm nhấn được khán giả nhắc đến nhiều nhất khi cả hai tái hiện lại cảnh đám cưới trong MV

Năm 2026, Phương Mỹ Chi có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật với loạt sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Tháng 8, nữ ca sĩ gây chú ý với MV Thiên Đường Với Người Thương, lần đầu kết hợp cùng Bảo Định, hóa thân thành đôi tình nhân có chuyện tình kéo dài từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng. Lấy bối cảnh văn hóa Khmer Nam Bộ, MV tạo dấu ấn nhờ câu chuyện tình yêu giàu màu sắc văn hóa cùng màn tái hiện đám cưới trên màn ảnh, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Phương Mỹ Chi đang có một năm 2026 hoạt động sôi nổi, ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng chú ý và từng bước khẳng định màu sắc riêng trên thị trường nhạc Việt

Tiếp nối thành công này, album Dân Chơi Dân Ca đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình khai thác chất liệu truyền thống của Phương Mỹ Chi. Nếu Vũ Trụ Cò Bay từng ghi dấu với cách đưa văn học và văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại, dự án mới tiếp tục mở rộng hướng đi ấy bằng nguồn chất liệu đa dạng hơn, trải dài từ Bắc vào Nam. Cách kết hợp các yếu tố dân gian với màu sắc âm nhạc hiện đại trong album cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Và sau đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục mang chương trình đến Hà Nội vào ngày 7/11 tới đây. Với loạt sản phẩm âm nhạc cùng những sân khấu được đầu tư quy mô, Phương Mỹ Chi đang có một năm 2026 hoạt động sôi nổi, ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng chú ý và từng bước khẳng định màu sắc riêng trên thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV