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Doãn Hải My xinh chấp mọi góc máy từ trên mạng đến camera thường

| | Lifestyle

Loạt khoảnh khắc khoe nhan sắc mẹ một con ngọt ngào của Doãn Hải My - bà xã Văn Hậu.

Sau khi xuất hiện cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy mới đây, Doãn Hải My tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ khi tung bộ ảnh hậu trường rạng rỡ. Khoác lên mình chiếc áo đấu mang số 5 quen thuộc của Đoàn Văn Hậu tại CLB Công an Hà Nội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khéo léo kết hợp cùng quần short bò cá tính và thắt lưng hiệu. Cô nàng tạo dáng khoe trọn đường con cơ thể, vẻ đẹp vừa năng động vừa trẻ trung của nàng WAG sinh năm 2001 lập tức nhận về hàng loạt lượt tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.

Trái ngược với vẻ buồn chùng xuống trên khán đài ở những phút cuối trận đấu khi CAHN FC chịu bàn thua sít sao 0-1 trước CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) ở AFC Champiosn League, hình ảnh đời thường do Doãn Hải My tự cập nhật lại mang năng lượng vô cùng tươi tắn và rạng ngời.

Đáng chú ý, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu từ lâu đã được kiểm chứng qua vô số lần lọt vào ống kính truyền thông hay "camera thường" của người hâm mộ trên sân bóng. Dù không qua các lớp bộ lọc hay góc chụp chỉnh sửa cầu kỳ, Doãn Hải My vẫn giữ vững thần thái "tiểu thư Hà thành" với nét dịu dàng, trong trẻo. Việc lựa chọn phong cách ăn mặc giản dị nhưng tinh tế mỗi khi xuất hiện ở chỗ đông người giúp cô luôn nhận được thiện cảm lớn từ công chúng.

Loạt ảnh tự đăng của Hải My (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc của Hải My qua ống kính camera thường (Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)

(Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

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Kết hôn vào cuối năm 2023 và chính thức chào đón con trai đầu lòng, cuộc sống gia đình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn là tâm điểm chú ý. Cả hai không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự "mười phân vẹn mười" về ngoại hình mà còn sở hữu nền tảng kinh tế vô cùng vững chắc.

Đoàn Văn Hậu là một trong những hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam với mức thu nhập, lót tay lẫn hợp đồng quảng cáo thuộc hàng top đầu. Về phía Doãn Hải My, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô vừa mát tay trong kinh doanh thời trang vừa có thương hiệu cá nhân tốt trên nền tảng social.

Văn Hậu và Hải My thường xuyên đi hẹn hò hâm nóng tình cảm (Ảnh: FBNV)

Sau thời gian sống tại căn hộ chung cư cao cấp gần khu vực Mỹ Đình có góc nhìn hướng ra sân vận động, vợ chồng nam cầu thủ đã chuyển sang sinh sống tại căn biệt thự hai mặt tiền. Căn biệt thự được thiết kế chú trọng không gian xanh, tiểu cảnh và có đầy đủ tiện nghi hiện đại để tạo môi trường phát triển tốt nhất cho con trai.

Vừa có công việc riêng vừa luôn thu xếp thời gian sát cánh cổ vũ chồng trong từng trận đấu, Doãn Hải My ngày càng khẳng định hình ảnh một nàng WAG thông minh và là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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