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Vợ cũ MC Thành Trung: Chồng mà chạy theo "cô khác" chị em ta chớ có dại mà chạy theo tiếp nhé

| | Lifestyle

Vợ cũ MC Thành Trung: Chồng mà chạy theo "cô khác" chị em ta chớ có dại mà chạy theo tiếp nhé

"Nếu theo chồng mà chồng lại chạy theo 'cô khác' thì chị em ta chớ có dại mà chạy theo tiếp nhé vì sẽ mất năng lượng lắm...", vợ cũ MC Thành Trung chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng – vợ cũ MC Thành Trung – thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đề cập đến chuyện phụ nữ nên làm gì nếu người chồng chạy theo người khác. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đưa ra lời khuyên ngắn gọn: "Ta sẽ theo 'chồng mới'".

Cụ thể, Thu Phượng viết: "Các cụ có câu: 'Thuyền theo lái và gái theo chồng'. Có những câu nói của các cụ ta đúc kết ngàn năm không sai, đó là lịch sử, thuận theo dòng chảy mà đi...

Thế nhưng, nếu theo chồng mà chồng lại chạy theo 'cô khác' thì chị em ta chớ có dại mà chạy theo tiếp nhé vì sẽ mất năng lượng lắm... Bí quyết: Ta sẽ theo chồng Mới'.

Kèm theo dòng trạng thái, Thu Phượng đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc hiện tại. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách diễn đạt hài hước, đồng thời thể hiện quan điểm về chuyện tình cảm sau đổ vỡ.

Thu Phượng và chồng hiện tại.

Thu Phượng sinh năm 1984, từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 khi lọt vào top 9. Nữ ca sĩ được chú ý nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Năm 2009, cô kết hôn với MC Thành Trung và có một con gái chung là Vi An, thường gọi là Zon. Bé chào đời năm 2010. Sau khoảng 3 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi vào năm 2012.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Thu Phượng đưa con gái vào TP.HCM để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, cô xây dựng lại sự nghiệp và có cơ duyên gặp gỡ Alex, người đàn ông ngoại quốc hơn cô 4 tuổi. Mối quan hệ của cả hai tiến triển qua nhiều năm trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2020.

Trong cuộc hôn nhân hiện tại, Alex dành nhiều tình cảm cho bé Zon dù không phải con ruột của mình. Theo những chia sẻ trước đây của Thu Phượng, anh luôn quan tâm, chăm sóc con riêng của vợ và thậm chí chủ động không sinh thêm con chung để dành sự ưu tiên cho cô bé. Tình cảm giữa hai người cũng là điều khiến Thu Phượng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng.

Theo Dạ Vũ

Phụ Nữ Mới

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