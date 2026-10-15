Chưa đầy 80 ngày nữa, khu du lịch 6.000 tỷ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng dừng một chính sách áp dụng suốt cả năm

Kể từ ngày đầu tiên của năm 2026 thì khu du lịch Đại Nam đã đồng loạt áp dụng chính sách miễn phí vé vào cổng cho mọi du khách thập phương. Đây tuyệt nhiên không phải là một đợt khuyến mãi ngắn hạn theo các dịp lễ lớn như mọi năm mà là một chính sách siêu khủng kéo dài trọn vẹn suốt một năm trời.í vé vào cổng cho mọi du khách thập phương. Đây tuyệt nhiên không phải là một đợt khuyến mãi ngắn hạn theo các dịp lễ lớn như mọi năm mà là một chính sách siêu khủng kéo dài trọn vẹn suốt một năm trời.

Theo như thông báo chính thức từ phía khu du lịch thì chương trình ưu đãi này sẽ được áp dụng cho tới hết ngày cuối cùng của năm 2026. Nếu không có bất kỳ thông báo gia hạn mới nào được đưa ra thì chính sách thu phí vào cổng rất có thể sẽ được tái áp dụng trở lại từ ngày mùng một đầu năm 2027.

Hiện tại thì ban quản lý khu du lịch vẫn chưa công bố về quyết định sẽ gia hạn hay dừng hẳn nên cột mốc cuối năm vẫn là mốc đếm ngược duy nhất đang có hiệu lực thi hành.

Miễn phí vé cổng nhưng sử dụng dịch vụ vẫn phải mua vé

Đây chính là điểm mấu chốt khiến rất nhiều người bị nhầm lẫn. Việc miễn phí vé vào cổng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mọi dịch vụ bên trong đều là miễn phí. Thực tế là du khách vẫn phải chủ động mua vé riêng cho từng khu vực tham quan và từng trò chơi giải trí.

Dựa theo bảng giá đang được các trang đặt vé uy tín công bố thì mức phí cho từng khu vực được chia ra khá rõ ràng.

Tại khu vực biển nhân tạo thì mức thu là 150.000 đồng đối với người lớn cao trên một phẩy bốn mét và 50.000đồng đối với trẻ em có chiều cao từ một mét đến 1,4 mét, những trẻ nhỏ cao dưới một mét thì hoàn toàn được miễn phí.

Khu vực vườn thú mở thì áp dụng mức thu 100,000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em còn trẻ cao dưới 1 mét vẫn tiếp tục được miễn phí.

Riêng khu vực trò chơi thì được bán theo hình thức combo vô cùng đa dạng. Cụ thể combo 12 trò có giá 400.000 đồng dành cho người lớn và 200.000 đồng cho trẻ em. Combo 6 trò thì có giá tương ứng là 200.000 đồng và 100.000 đồng. Còn gói combo 3 trò thì được bán đồng giá 120.000 đồng. Nếu không muốn mua theo combo thì khách có thể linh hoạt mua vé lẻ cho từng trò chơi với giá dao động trong khoảng từ 20 ngàn đồng đến 100.000 đồng.

Về phương tiện đi lại trong khu vực rộng lớn này thì xe buýt hai tầng phục vụ hoàn toàn miễn phí. Đối với xe lửa thì mức thu là 20.000 đồng với người lớn và 15.000 đồng với trẻ em. Còn nếu muốn thuê riêng xe điện thì mức giá được tính là 80.000 đồng cho mỗi giờ đối với loại xe 4 chỗ và 140 ngàn đồng cho mỗi giờ đối với loại xe 6 chỗ.

Tựu trung lại thì một gia đình gồm bốn thành viên nếu muốn thỏa sức tắm biển và thong dong đi vườn thú thì vẫn sẽ chuẩn bị vài trăm ngàn đồng dù cho họ không mất một đồng nào ở ngay ngoài cửa cổng.

Nhìn lại những đợt ưu đãi chấn động khác trong năm

Bên cạnh việc hào phóng miễn vé cổng suốt cả năm thì khu du lịch này còn tung ra một vài đợt ưu đãi đặc biệt theo từng dịp lễ.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương cùng chuỗi ngày nghỉ giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động thì nơi này đã miễn phí vé cổng trong nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt vào ngày 19 tháng 5 thì toàn bộ hệ thống vé dịch vụ bên trong đều được giảm giá khủng tới 50 phần trăm nhưng mức giảm này không áp dụng cho các mặt hàng đồ ăn và thức uống.

Mùa hè rực rỡ từ ngày Quốc tế Thiếu nhi đến hết tháng 8 thì lại là thời điểm ưu ái dành riêng cho học sinh có giấy khen. Các em học sinh tiểu học đạt danh hiệu Xuất sắc cùng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt danh hiệu Giỏi hoặc Xuất sắc đều được ban tổ chức tặng vé trải nghiệm trượt tuyết. Kèm theo đó là một trong hai đặc quyền miễn phí tự chọn là thỏa thích tắm biển hoặc say sưa tham quan vườn thú. Điều kiện duy nhất là các em phải nhớ mang theo giấy khen bản gốc có đóng dấu xác nhận của nhà trường.

Cẩm nang di chuyển và khung giờ mở cửa

Siêu dự án Đại Nam được chính thức khởi công từ năm 1999 và rộn ràng mở cửa đón khách vào tháng 9 năm 2008 với tổng nguồn vốn đầu tư ước tính lên tới khoảng 6.000 tỷ đồng. Toàn bộ khu vực này rộng chừng 450 héc ta trong đó riêng khu vực vui chơi giải trí đã chiếm trọn 50 héc ta.

Nổi bật bên trong khuôn viên là khu vực Kim Điện uy nghi rộng tới 5.000 mét vuông cùng một bảo tháp cao 9 tầng đồ sộ và khu biển nhân tạo khổng lồ có sức chứa lên tới khoảng 30.000 khách. Toàn bộ khu du lịch này hiện do Công ty Cổ phần Đại Nam chịu trách nhiệm vận hành.

Khu du lịch bề thế này tọa lạc ngay trên Đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn phường Hiệp An của thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương trước đây. Từ ngày đầu tháng 7 năm 2025 thì theo một Nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phường Hiệp An đã được sắp xếp lại thành hai phường mới mang tên Chánh Hiệp và Phú An. Và điều đặc biệt là toàn bộ khu vực này hiện nay đã chính thức trực thuộc quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh sau đợt sáp nhập địa giới hành chính.

Khung giờ mở cửa hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu là từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Riêng vào các ngày thứ Bảy cùng Chủ nhật và các dịp lễ Tết thì khu du lịch sẽ phục vụ tới tận 18 giờ tối. Có một lưu ý nhỏ là một số khu vực dưới nước và các trò chơi cảm giác mạnh sẽ ngừng nhận khách trước giờ đóng cửa chính thức khoảng từ 45 phút đến một tiếng đồng hồ.

Do mức giá vé của từng khu vực và các chính sách ưu đãi hoàn toàn có thể thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm. Vì vậy trước khi quyết định xách balo lên đường thì bạn vẫn nên cẩn thận kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức của khu du lịch. Điều này đặc biệt quan trọng nếu kế hoạch đi chơi của gia đình bạn rơi đúng vào những tuần cuối cùng của tháng 12 khi mà chính sách miễn phí vé cổng đang rục rịch chuẩn bị hết hiệu lực.