Hoàng Thùy Linh viết tiếp câu chuyện Việt Nam: Vũ trụ văn hóa "ra trò", thầy dùi là ai mà chao đảo cõi mạng?

Tối 15/10/2026, Hoàng Thùy Linh chính thức ra mắt ca khúc và MV Thầy Dùi, mở đầu chương âm nhạc mới trong năm 2026. Tiếp tục hướng đi đã theo đuổi nhiều năm, nữ nghệ sĩ kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc đương đại, tín ngưỡng dân gian và hội họa, tạo nên một thế giới giả tưởng nhiều lớp nghĩa.

MV Thầy Dùi - Hoàng Thùy Linh

“Thầy dùi” là cách gọi dân gian dành cho người chuyên xúi giục, kích động hoặc khơi gợi bất hòa giữa những người khác. Họ có thể dùng lời nói để gieo nghi ngờ, bóp méo sự việc hay khiến những mối quan hệ vốn bình thường trở nên căng thẳng. Hình tượng này gắn với những thành ngữ quen thuộc như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, phản ánh cách người Việt nhìn nhận những hành vi gây chia rẽ trong đời sống. Từ hình tượng dân gian mang sắc thái châm biếm này, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp phát triển câu chuyện về sức nặng của lời nói, những hệ lụy từ lòng đố kỵ và lựa chọn của con người trước những chia rẽ.

Khai thác tinh thần ấy, ca khúc đặt tiếng cười trào phúng bên cạnh lời nhắc nhở qua câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi”. Thay vì sa đà vào chuyện thị phi, mỗi người được khuyến khích tập trung vào công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và cân nhắc lời nói trước khi gây tổn thương cho người khác.

Hoàng Thùy Linh trở lại với Thầy Dùi

Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo Quẻ và Hạ Phỏm thuộc album LINK phát hành năm 2022. Ca khúc tiếp tục vận dụng thành ngữ, tục ngữ và cách nói vè dân gian, đưa những đúc kết quen thuộc vào nhịp điệu đương đại. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp các bài vè với âm sắc của trống hiện đại. Tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống và tự nhiên tạo nên không gian âm nhạc nhiều tầng sắc thái. Chất liệu truyền thống vì thế tham gia trực tiếp vào cấu trúc ca khúc, thay vì chỉ đóng vai trò trang trí.

MV Thầy Dùi được Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng và ê-kíp theo hình thức music movie, kết hợp cốt truyện nhiều lớp với dàn cảnh, quay dựng và kỹ xảo công phu. Âm nhạc, điện ảnh, hội họa và công nghệ hình ảnh cùng tham gia xây dựng một thế giới giàu tính tưởng tượng. Không định vị trong một thời đại hay biên giới cụ thể, thế giới của Thầy Dùi mang những dấu vết cổ xưa, nơi con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành lợi ích. Bầu trời đen kịt, những bức thạch tượng ôm vũ khí và hình ảnh con người đa sắc tộc tranh giành như những con rối bị giật dây tạo nên diện mạo ban đầu của thế giới ấy.

Hoàng Thùy Linh tất tay với phần hình ảnh

Các hành vi như “ném đá giấu tay”, “qua cầu rút ván”, “gắp lửa bỏ tay người” hay “đâm bị thóc, chọc bị gạo” được chuyển hóa thành những tình huống thị giác liên kết theo chuỗi nhân quả. Thay vì giải thích trực tiếp, MV để hành động và hệ quả nối tiếp nhau, qua đó thể hiện cách những mâu thuẫn được khơi mào, lan rộng rồi quay trở lại tác động đến chính những người tham gia.

Hoàng Thùy Linh và đạo diễn Nhu Đặng lựa chọn lối kể chuyện trào phúng để thể hiện những xung đột. Trong dòng chuyển động ấy, nữ nghệ sĩ không chỉ xuất hiện với hình hài con người mà còn hóa thân thành nhiều dạng thức của vạn vật: chiếc bình gốm, chú gà trên mái nhà, những bức tranh, lớp địa chất và khoáng thạch sâu trong lòng đất, cùng hình tượng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Một trong những hình tượng chủ đạo của Thầy Dùi lấy cảm hứng từ Ông Lốt Tam Đầu Cửu Vỹ trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Mang hình hài thân rắn, ba đầu và chín đuôi, vị thần hộ vệ sông nước gắn với ý nghĩa bảo vệ non sông người Việt. Qua sự hóa thân của Hoàng Thùy Linh, hình tượng này được đưa vào ngôn ngữ hình ảnh đương đại, gắn với khát vọng gìn giữ hòa bình và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

MV dày đặc chi tiết văn hóa

Kết hợp với vũ đạo hiện đại, dồn dập

Bên cạnh tín ngưỡng dân gian, MV còn khai thác các tham chiếu từ trang phục dân tộc, tranh sơn mài và hội họa Việt Nam. Những cô gái trong tranh của danh họa Mai Trung Thứ xuất hiện như một cuộc gặp gỡ giữa hội họa và hình ảnh động. Tác phẩm Non Bộ Con Người của họa sĩ Võ Huỳnh Phú cũng được đưa vào mạch biến hóa, khi những hình hài trong câu chuyện được tổ chức thành hình ảnh non bộ con người rồi chuyển động trên tà áo lụa của cô gái.

Ở phần sau MV, thế giới dần chuyển từ hỗn loạn sang hài hòa. Bầu trời đêm nhường chỗ cho ánh sáng, những bức thạch tượng buông vũ khí để ôm lấy cành sen. Hình ảnh hoa sen nở trong đôi mắt gợi đến sự thức tỉnh trong cách nhìn, cũng như khả năng hướng thiện của con người. Tinh thần “nhân chi sơ, tính bổn thiện” được gợi lên qua hình ảnh này.

Hình ảnh chú lừa xuất hiện ở cả đầu và cuối MV, từ lúc bầu trời đen kịt đến khi ánh sáng rực rỡ, gợi nhắc sự bền bỉ, kiên nhẫn. Hình ảnh đầu cuối của MV lấy cảm hứng từ truyền thuyết đàn rồng hạ phàm giúp người Việt bảo vệ bờ cõi, gắn với sự hình thành Vịnh Hạ Long trong trí tưởng tượng dân gian. Con thuyền căng buồm đỏ trên mặt vịnh và lá cờ Tổ quốc tung bay dưới ánh sáng ban ngày khép lại hành trình chuyển hóa vạn vật.

Hình ảnh đầu và cuối MV liên kết cùng nhau

Ra mắt với vai trò mở đầu chương âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh, Thầy Dùi tiếp tục hướng sáng tạo mà nữ nghệ sĩ theo đuổi trong nhiều năm: kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hóa Việt Nam. Từ một hình tượng dân gian về những kẻ gieo rắc bất hòa đến thế giới giả tưởng được xây dựng bằng tín ngưỡng, hội họa và kỹ xảo, MV đưa lời nhắc về cách ứng xử cá nhân đến một suy tưởng rộng hơn về sự gắn kết, hòa bình và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.

Là sản phẩm trở lại sau 4 năm kể từ LINK, Thầy Dùi nhận được sự chú ý lớn từ fan nhạc ngay từ những hình ảnh "nhá hàng" đầu tiên. Ngay sau khi MV lên sóng, dân tình lại được dịp bàn luận về cách Hoàng Thùy Linh nối dài câu chuyện Việt Nam của mình. Màn trở lại của Hoàng Thùy Linh giữ phong độ về phần hình ảnh, thông điệp lớp lang "ra trò".

Song, vẫn còn một số điểm có thể cải thiện. Hiệu ứng VFX của MV chưa thực sự cao cấp như các siêu phẩm trước đây của Hoàng Thùy Linh. Sau một năm được chiêu đãi nhiều "bom tấn" hình ảnh, người hâm mộ Việt dần quen với hiệu ứng chất lượng cao, chuẩn quốc tế. Với tầm vóc Hoàng Thùy Linh, kỳ vọng này hẳn còn cao thêm nhiều lần. Điểm cộng lớn nhất chính là tạo hình cực kỳ kỳ công của Hoàng Thùy Linh, một lần nữa được nâng tầm nhờ thẩm mỹ tinh tế, lộng lẫy, kết hợp nhuần nhuyễn tính truyền thống, văn hóa với thời trang hiện đại, xa xỉ.

Một số tạo hình tốn tiền của Hoàng Thùy Linh: