Từ 16/10, Hà Nội cấm ô tô rẽ phải lên cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, giai đoạn 2.

Theo phương án điều chỉnh, từ ngày 16/10 đến hết ngày 10/11, các loại ô tô bị cấm rẽ phải lên cầu Thăng Long từ đường gom phía Bắc cầu, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, trong khoảng thời gian từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt bị cấm lưu thông theo hướng này trong khung giờ cao điểm.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông thực tế tại khu vực cầu Thăng Long vào ngày 14/10. Trước đó, phương án tổ chức giao thông đã được điều chỉnh theo thông báo ban hành ngày 7/10.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển báo phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng trực tiếp và từ xa; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long. Các biển báo phải được điều chỉnh, bổ sung trước ngày 16/10 để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Cùng với đó, các lực lượng trực chốt được phổ biến phương án phân luồng mới để hướng dẫn phương tiện, hạn chế tình trạng lúng túng khi di chuyển qua khu vực thi công. Sở Xây dựng cũng yêu cầu theo dõi sát tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo phương án mới, đồng thời thông tin đến các đơn vị vận hành và hành khách để chủ động lựa chọn phương án đi lại.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng tổ chức hướng dẫn, điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong suốt thời gian thi công.

Người tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện thường xuyên đi qua khu vực cầu Thăng Long, cần chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp.