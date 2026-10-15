Nam sinh 18 tuổi vượt ngàn cây số nhận chiếc VinFast VF 3 độ cá nhân hóa làm quà vào đại học

Món quà trước khi con trai vào đại học

Một gia đình tại Hà Nội đã bay vào TP.HCM để nhận chiếc VinFast VF 3 dành tặng con trai vừa tròn 18 tuổi. Đây là món quà bố mẹ dành cho con trước khi cậu chuyển vào TP.HCM học đại học.

Nam sinh 18 tuổi nhận món quà VinFast VF 3 từ bố mẹ trước khi vào TP.HCM học đại học. Ảnh: MasterCarCare

Thay vì nhận một chiếc xe theo cấu hình nguyên bản, gia đình lựa chọn cá nhân hóa VF 3 theo sở thích của con trai. Quá trình nâng cấp được thực hiện tại một xưởng độ ở TP.HCM. Trong video ghi lại buổi bàn giao, cả gia đình cùng có mặt để đón nhận chiếc xe sau khi hoàn thiện.

Chiếc VF 3 không chỉ là phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian học đại học mà còn được thiết kế theo dấu ấn riêng của chủ nhân trẻ tuổi.

VinFast VF 3 thay đổi diện mạo từ trong ra ngoài

Ở ngoại thất, chiếc VF 3 được sơn đổi màu theo yêu cầu, kết hợp bộ bodykit thiết kế riêng gồm cản trước, cản sau và các chi tiết mở rộng hốc bánh. Những thay đổi này khiến diện mạo xe khác biệt đáng kể so với phiên bản nguyên bản.

Ngoại thất VinFast VF 3 độ bodykit riêng với diện mạo khác biệt so với xe nguyên bản. Ảnh: MasterCarCare

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với cụm đèn trước và đèn hậu LED. Bộ mâm nguyên bản cũng được thay bằng loại có thiết kế thể thao, kết hợp lốp gai lớn theo phong cách địa hình.

Bên trong cabin, xe được bọc da ở ghế ngồi, trần xe và tapi cửa. Vô-lăng cũng được bọc da, kết hợp các chi tiết trang trí mang phong cách thể thao. Một số bề mặt nội thất được thay đổi vật liệu hoàn thiện theo tông màu cá nhân hóa.

Nội thất VinFast VF 3 độ bọc da ghế ngồi, trần xe và tapi cửa. Ảnh: MasterCarCare

Hệ thống giải trí được bổ sung màn hình trung tâm cỡ lớn, đi cùng camera hỗ trợ quan sát phía sau hoặc camera 360 độ tùy cấu hình lắp đặt. Hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp với các loa bổ sung và loa siêu trầm đặt trong khoang hành lý.

Thông tin về tổng chi phí thực hiện, thương hiệu thiết bị và thông số kỹ thuật của từng hạng mục chưa được công bố.

VinFast VF 3 độ sơn đổi màu và mở rộng hốc bánh theo yêu cầu của chủ xe. Ảnh: MasterCarCare

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có thiết kế phù hợp với các dự án cá nhân hóa. Tuy nhiên, với những xe được nâng cấp nhiều hạng mục, chủ xe cần lưu ý quy định hiện hành về cải tạo phương tiện, đăng kiểm và điều kiện lưu hành, đặc biệt với các thay đổi liên quan đến kết cấu, kích thước và hệ thống chiếu sáng.

Một số hình ảnh khác về chiếc VinFast VF 3 nâng cấp: