5 sai lầm khi dùng nước rửa bát mà nhiều gia đình không để ý

Từ cách lấy nước rửa bát, tráng bát đĩa đến bảo quản sản phẩm, có những thói quen các gia đình nên xem lại để sử dụng an toàn hơn.

Dùng quá nhiều nước rửa bát mỗi lần rửa

Nhiều người cho rằng càng dùng nhiều nước rửa bát thì bát đĩa càng sạch, đặc biệt khi xoong nồi có nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, lượng cần dùng phụ thuộc vào loại sản phẩm, lượng bát đĩa và mức độ bẩn. Đổ quá nhiều không đồng nghĩa với việc làm sạch tốt hơn mà còn khiến người dùng mất thêm thời gian tráng lại.

Các gia đình nên đọc hướng dẫn trên nhãn sản phẩm và sử dụng lượng phù hợp. Với nồi chảo nhiều dầu mỡ, có thể gạt bỏ thức ăn thừa, dầu mỡ trước khi rửa để việc làm sạch thuận tiện hơn. Không nên tự ý tăng lượng nước rửa bát vượt quá hướng dẫn chỉ vì muốn bát đĩa sạch nhanh.

Không nên dùng quá nhiều nước rửa bát cho một lần rửa.

Tráng bát đĩa qua loa sau khi rửa

Sau khi dùng nước rửa bát, cần tráng kỹ bằng nước sạch để loại bỏ chất tẩy rửa và cặn thức ăn còn sót lại. Việc tráng qua loa có thể khiến bọt hoặc chất tẩy rửa vẫn còn trên bề mặt dụng cụ.

Sau khi rửa, hãy tráng bát đĩa dưới vòi nước sạch, chú ý các khe, góc và mặt trong của cốc, bát. Với dụng cụ có nhiều chi tiết, cần bảo đảm nước tiếp xúc được với toàn bộ bề mặt.

Dùng nước rửa bát để rửa rau củ, trái cây

Một số người có thể nghĩ rằng dùng nước rửa bát sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên vỏ trái cây tốt hơn nước thường. Tuy nhiên, đây không phải cách làm được khuyến cáo. Rau củ và trái cây cần được rửa bằng nước sạch, không sử dụng nước rửa bát hoặc chất tẩy rửa gia dụng.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), xà phòng và chất tẩy rửa gia dụng có thể bị thực phẩm hấp thụ, khiến người ăn gặp vấn đề sức khỏe dù đã rửa lại. Hiệu quả và độ an toàn của các sản phẩm rửa rau củ thương mại cũng không mặc nhiên được bảo đảm.

Vì vậy, hãy rửa rau củ, trái cây dưới vòi nước sạch trước khi ăn hoặc chế biến. Với những loại quả có vỏ cứng, có thể dùng bàn chải sạch chuyên dụng để chà nhẹ bề mặt. Không dùng nước rửa bát để thay thế phương pháp làm sạch thực phẩm này.

Pha nước rửa bát với các chất tẩy rửa khác

Khi muốn làm sạch nhanh hoặc khử mùi mạnh hơn, một số người pha nước rửa bát với giấm, thuốc tẩy hoặc các sản phẩm vệ sinh khác. Đây là thói quen nên tránh vì thành phần giữa các sản phẩm có thể tương tác và tạo ra khí nguy hiểm.

Nhiều loại nước rửa bát chứa đa dạng các thành phần. Một số thành phần trong đó có thể mang tính axit, trong khi những thành phần khác có thể chứa chất tẩy trắng và được coi là có tính “bazơ” hoặc “kiềm”.

Theo Poison Control, việc trộn các sản phẩm tẩy rửa gia dụng có thể tạo ra khí độc trong một số trường hợp. Đặc biệt, trộn thuốc tẩy với chất có tính axit như giấm có thể giải phóng khí clo; trộn thuốc tẩy với sản phẩm chứa amoniac (thường có trong các dung dịch lau kính) có thể tạo khí chloramine gây hại cho đường hô hấp.

Cách an toàn là sử dụng riêng từng sản phẩm theo đúng hướng dẫn trên nhãn. Không tự pha thêm giấm, thuốc tẩy hay dung dịch vệ sinh khác vào nước rửa bát, kể cả khi muốn tăng khả năng tẩy dầu mỡ hoặc khử khuẩn.

Để nước rửa bát ở nơi trẻ nhỏ dễ lấy

Nước rửa bát thường có màu sắc và mùi hương dễ gây tò mò, nhất là với trẻ nhỏ. Nếu để chai dung dịch ở mép bàn, cạnh bồn rửa hoặc trong tầm tay của trẻ, nguy cơ trẻ cầm nghịch hoặc nuốt nhầm sẽ tăng lên.

Poison Control khuyến cáo các sản phẩm vệ sinh gia đình cần được bảo quản trong bao bì có nhãn ban đầu, đặt ở nơi an toàn và ngoài tầm với của trẻ. Nếu nuốt phải nước rửa bát, trẻ có thể buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào sản phẩm và lượng đã nuốt.

Vì vậy, sau khi sử dụng, hãy đóng nắp chai và cất sản phẩm ở vị trí riêng, tránh xa thực phẩm, đồ uống và tầm với của trẻ. Không sang chiết nước rửa bát vào chai nước uống hoặc vật chứa không có nhãn vì dễ gây nhầm lẫn.

Nước rửa bát có thể giúp làm sạch dụng cụ ăn uống hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Các gia đình nên dùng lượng vừa đủ, tráng kỹ bát đĩa, không dùng sản phẩm để rửa rau củ, không pha trộn hóa chất và bảo quản chai ở nơi an toàn. Những thay đổi đơn giản này giúp việc vệ sinh căn bếp thuận tiện và an toàn hơn.