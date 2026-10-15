Đến thời máy giặt, tủ lạnh cũng đua cập nhật phần mềm - AI đọc vanh vách thói quen nấu nướng, ăn uống của từng gia đình

Samsung vừa giới thiệu loạt thiết bị gia dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại sự kiện The Brief 2026 tổ chức ở Hà Nội ngày 14/10. Đáng chú ý, hãng đang mở rộng vai trò của tủ lạnh thông minh, từ thiết bị bảo quản thực phẩm thành công cụ hỗ trợ người dùng lên kế hoạch bữa ăn và quản lý những gì cần mua sắm.

Tủ lạnh không chỉ giữ lạnh, mà còn hỗ trợ lên thực đơn

Tại sự kiện, Samsung cho trưng bày mẫu tủ lạnh như Bespoke AI Family Hub được nâng cấp khả năng nhận diện thực phẩm thông qua AI Vision. Với sự hỗ trợ của công nghệ xử lý trên nền tảng đám mây, mẫu tủ lạnh này có thể đọc, phân loại gần 30 loại thực phẩm được đưa vào gần như ngay tức thì.

Dựa trên những nguyên liệu người dùng hiện có, SmartThings Food đưa ra gợi ý công thức nấu ăn, giúp đơn giản hóa việc lựa chọn món cho bữa ăn hằng ngày. Trong khi đó, widget FoodNote phân tích thói quen tiêu thụ để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa cho danh sách mua sắm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng thường xuyên.

Những tính năng này cho thấy AI đang được đưa vào các công việc vốn gắn với sinh hoạt thường nhật, thay vì chỉ phục vụ tìm kiếm thông tin hay xử lý công việc trên máy tính và điện thoại. Tủ lạnh có thể hỗ trợ người dùng theo dõi thực phẩm, tìm ý tưởng nấu ăn và chuẩn bị danh sách cần mua.

Thiết bị gia dụng cũng bước vào cuộc đua cập nhật phần mềm

Một điểm đáng chú ý khác là Samsung cho biết các thiết bị gia dụng đủ điều kiện có thể nhận cập nhật phần mềm trong tối đa 7 năm. Chính sách áp dụng cho các thiết bị gia dụng Samsung có kết nối Wi-Fi được sản xuất từ năm 2024, trong đó một số tính năng cập nhật có thể bị giới hạn bởi phần cứng.

Theo hãng, bản cập nhật trong tháng 9 đã nâng cấp AI Vision và Now Brief trên một số mẫu tủ lạnh tại thị trường toàn cầu. Samsung cũng cải thiện Bixby, trợ lý giọng nói cho phép người dùng tương tác và điều khiển thiết bị tự nhiên hơn.

Việc kéo dài hỗ trợ phần mềm giúp các thiết bị có cơ hội tiếp tục được bổ sung hoặc cải thiện tính năng sau thời điểm bán ra. Đây cũng là hướng tiếp cận vốn quen thuộc trên thị trường smartphone, nay được mở rộng sang lĩnh vực gia dụng kết nối.

Bên cạnh đó, dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM) cho phép người dùng đồng ý để Samsung truy cập từ xa nhằm hỗ trợ chẩn đoán sự cố trên các thiết bị tương thích. Kỹ thuật viên có thể xem trước dữ liệu chẩn đoán, qua đó hỗ trợ xác định nguyên nhân và hướng xử lý.

Mở rộng từ gia đình sang khách sạn và doanh nghiệp

Không chỉ tập trung vào khách hàng cá nhân, Samsung đang mở rộng danh mục giải pháp dành cho doanh nghiệp, trong đó có hệ thống điều hòa không khí, thiết bị giặt sấy công nghiệp và nền tảng quản lý thiết bị kết nối.

Tại sự kiện ở Hà Nội, hãng giới thiệu máy giặt công nghiệp dung tích 18 kg với chu trình giặt thông thường 36 phút và máy sấy 14 kg có thể hoàn tất chu trình sấy đồ nặng trong khoảng 45 phút. Các thiết bị hỗ trợ kết nối Wi-Fi để người vận hành theo dõi trạng thái và hiệu suất từ xa.

Với SmartThings Pro, doanh nghiệp có thể quản lý nhiều địa điểm, tự động hóa hoạt động và giám sát mức tiêu thụ năng lượng thông qua hệ thống quản lý tập trung. Các giải pháp này hướng đến những môi trường như khách sạn, bán lẻ và tòa nhà thương mại.

Trong lĩnh vực điều hòa, Samsung cũng giới thiệu Bespoke AI WindFree Pro với các tính năng điều chỉnh luồng gió theo chuyển động và sở thích người dùng. Hãng đồng thời hé lộ mẫu điều hòa dân dụng mới dự kiến ra mắt năm 2027.

Thông qua danh mục thiết bị gia dụng ứng dụng AI, kết nối phần mềm và giải pháp dành cho doanh nghiệp, Samsung đang mở rộng cách tiếp cận thị trường: không chỉ bán thiết bị, mà còn cung cấp các tính năng và dịch vụ hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.