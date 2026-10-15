Mức giảm này nằm trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, được VinFast triển khai từ ngày 19/9 đến 19/12. Điều kiện áp dụng là người mua hoặc người thân đứng tên đăng ký một mẫu xe máy, ô tô bất kỳ, bao gồm cả xe của VinFast.

Sau ưu đãi, hai phiên bản Amio và Amio S có giá 9,6 triệu đồng, trong khi Amio S2 được bán với giá 10 triệu đồng.

Amio từng được giới thiệu với giá 13,9 triệu đồng trước khi giá niêm yết được điều chỉnh xuống 11,6 triệu đồng từ tháng 7. Như vậy, nếu tính theo giá bán sau ưu đãi hiện tại, phiên bản Amio có giá thấp hơn 4,3 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt.

Trong danh mục xe máy điện của VinFast, Amio nằm ở phân khúc giá thấp nhất, hướng đến học sinh từ 16 tuổi trở lên. Ở các phân khúc phía trên, hãng có các mẫu ZGoo, Flazz và Flazz Max với giá sau ưu đãi lần lượt là 11,3 triệu đồng, 12,2 triệu đồng và 15,8 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Về thiết kế, Amio sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, lược giản nhiều chi tiết để phù hợp với người dùng trẻ. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED trước và sau, trong đó đèn pha sử dụng thấu kính projector nhằm tăng khả năng chiếu sáng.

Mẫu xe có chiều dài 1.715mm, rộng 690mm, cao 1.050mm và chiều dài cơ sở 1.168mm. Trọng lượng khoảng 70kg giúp người dùng thuận tiện hơn khi dắt và di chuyển xe. Cốp xe có dung tích 12 lít, tích hợp cổng sạc ở thành cốp.

Amio sử dụng mâm 10 inch, phanh tang trống ở cả hai bánh, phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Theo thông số được công bố, xe có tải trọng 130kg. Tuy nhiên, hành trình giảm xóc sau ngắn có thể khiến xe vận hành kém êm ái hơn khi chở nặng.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 1,024kWh, nặng khoảng 10-11kg, đặt dưới sàn để chân. Xe có tầm vận hành tối đa 65km sau mỗi lần sạc đầy, với thời gian sạc từ 0% lên 100% khoảng 6 giờ.

Động cơ được tích hợp tại bánh sau. Trong đó, Amio sử dụng động cơ công suất định danh 400W, còn hai phiên bản Amio S và Amio S2 có công suất 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25-30km/h tùy phiên bản.

Ở phân khúc xe máy điện cho học sinh, VinFast Amio cạnh tranh trực tiếp với một số sản phẩm đến từ Trung Quốc.