Tỷ phú Elon Musk vừa nhắc tới Việt Nam, hai đặc khu đón tin vui lớn

Ngày 14/10 vừa qua, tỷ phú Elon Musk khiến nhiều người chú ý khi đăng trên X dòng trạng thái: "Starlink đưa Internet đến những nơi xa xôi", kèm với bài viết của DogeDesigner về chương trình hợp tác giữa Hải Phòng và công ty trong việc cung cấp Internet cho các hải đảo.

Bài đăng này đã thu hút 1,5 triệu lượt xem và 11.000 lượt yêu thích.

Chia sẻ của tỷ phú Elon Musk trên mạng X. Ảnh chụp màn hình

Được biết, chương trình hợp tác trên được triển khai trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026, diễn ra ngày 8/10, với chủ đề “Dữ liệu - AI - Tự động hóa: Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh”.

Tại sự kiện này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ Internet vệ tinh cho hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, Hải Phòng triển khai 10 thiết bị Starlink, trong đó 6 thiết bị tại Cát Hải và 4 thiết bị tại Bạch Long Vĩ. Đáng chú ý, các thiết bị đi kèm 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

6 điểm đặt thiết bị ở Cát Hải bao gồm UBND đặc khu, bến tàu thôn Việt Hải, bến tàu Gia Luận, Trạm Quai Tơ, Trạm Vạn Tà và Trạm Trà Báu.

Đáng chú ý, hoạt động trao tặng thiết bị đợt đầu này nằm trong cam kết hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink và dịch vụ miễn phí của SpaceX và Starlink Services Việt Nam, khi đề xuất cấp phép thí điểm tại Việt Nam.

Được biết, Internet vệ tinh hỗ trợ hoạt động của cơ quan nhà nước, du lịch, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng như đóng vai trò dự phòng khi mạng viễn thông mặt đất bị gián đoạn do bão.

Dự kiến, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chính quyền các đặc khu và cơ quan liên quan đánh giá chất lượng kết nối, độ ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành. Đồng thời, các đơn vị sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng tại những khu vực có nhu cầu thực tế.

Theo đó, việc triển khai phải bảo đảm tuân thủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, an ninh mạng, quốc phòng và an ninh.

Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được kỳ vọng sẽ bổ sung giải pháp liên lạc mới tại những địa bàn có đặc thù địa lý như Cát Hải.

Việc đưa dịch vụ Internet vệ tinh vào các địa bàn biển, đảo được kỳ vọng bổ sung phương thức kết nối, tăng khả năng duy trì thông tin liên lạc khi hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc thiên tai.

Ngoài ra, hệ thống được kỳ vọng hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phát triển du lịch và kinh tế biển.

Starlink là DN nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cho phép thí điểm Internet vệ tinh

Tỷ phú Elon Musk thành lập SpaceX vào năm 2002, với mục tiêu không chỉ chinh phục không gian mà còn thay đổi cách con người kết nối với nhau. Ảnh: ET

Trên thực tế, Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Hệ thống này kết nối thiết bị của người dùng với vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), sau đó truyền dữ liệu qua trạm mặt đất để truy cập Internet toàn cầu.

Đáng chú ý, SpaceX (thông qua pháp nhân Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam) là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cấp phép thí điểm và cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh.

Đặc biệt, khác với các vệ tinh viễn thông truyền thống hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh cách Trái đất khoảng 36.000km, các vệ tinh Starlink bay ở độ cao khoảng 550km. Vì vậy, tín hiệu truyền tải có độ trễ thấp hơn đáng kể, qua đó giúp cải thiện chất lượng dịch vụ internet, nhất là cho các ứng dụng thời gian thực như họp trực tuyến, chơi game trực tuyến, điều khiển từ xa hay truyền dữ liệu khẩn cấp.

Tính đến nay, SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng hàng nghìn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, từ đó hình thành một trong những chòm sao vệ tinh lớn nhất thế giới. Hiện nay, dịch vụ này đã được triển khai tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh việc cung cấp internet dân dụng, Starlink còn được ứng dụng trong hàng hải, hàng không, cứu trợ thiên tai và đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực xung đột hoặc hạ tầng viễn thông bị gián đoạn.